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Брага
 
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Стадион:
Лестер
1
Матеус
Лима
47
Эсгаю
Рикарду
36
Виана
Бруно
3
Тормена
Витор
5
Секейра
Нуну
21
Орта
Рикарду
88
Каштру
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
45
Медейруш
Юри
90
Галено
Вандерсон
20
Паулинью
Жуан
1
Шмейхель
Каспер
28
Фухс
Кристиан
6
Эванс
Джонни
2
Джастин
Джеймс
11
Олбрайтон
Марк
20
Чодури
Хамза
33
Томас
Люк
15
Барнс
Харви
19
Юндер
Дженгиз
26
Прает
Деннис
14
Ихеначо
Келечи
Брага
4-4-2
Лестер
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулинью Жуан 2 0.67
2. Галено Вандерсон 1 0.33
3. Гайтан Николас 1 0.33
4. Орта Рикарду 1 0.33
5. Эсгаю Рикарду 0 0
6. Раул Силва 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеначо Келечи 3 1
2. Мэддисон Джеймс 2 0.67
3. Прает Деннис 1 0.33
4. Чодури Хамза 1 0.33
5. Барнс Харви 1 0.33
6. Варди Джейми 1 (1) 0.33
7. Перес Айосе 0 0
8. Юндер Дженгиз 0 0

Карточки

Брага
# Игрок      
1. Карму Давид 3 0
2. Эсгаю Рикарду 2 0
3. Франсержио Родригес 1 0
4. Секейра Нуну 1 0
5. Раул Силва 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Олбрайтон Марк 1 0
2. Тилеманс Юри 1 0
3. Ихеначо Келечи 1 0
4. Томас Люк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брага 40% (2) 0 20% (1) 0 0 40% (2)
 Лестер 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Брага Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Трофенсе 1:2 Брага Бенфика 2:3 Брага Лестер 4:0 Брага Брага 1:0 Фамаликан
Заря 1:2 Брага Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе Брага 2:2 Вальядолид Брага 3:1 Санта-Клара Бенфика 2:1 Брага Брага 2:1 Порту Тондела 1:0 Брага Брага 1:1 Белененсеш Пасуш де Феррейра 1:5 Брага Брага 4:0 Авеш
Лестер Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер
АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер

Последние игры между собой

Брага: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лестер 4:0 Брага Лига Европы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Брага Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. АЕК Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Заря Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Брага Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. АЕК Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Заря Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. АЕК Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Брага Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Всем привет! Говорит и показывает город Брага. Здесь состоится встреча 4-го тура Лиги Европы между "Брагой" и "Лестером". Меня зовут Сергей Прокофьев. Начинаем в 20:55 по Москве.
Прогнозы 148
Брага 6.8% (10)
X 36.5% (54)
Лестер 56.8% (84)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Лестер
3.75
3.74
2.13
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.55 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.70 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.74 2.02
  3.45 3.64 2.13

Самый высокий коэффициент на матч «Брага» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брага» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.01 9.70 1.04 4.00 1.25 3.20 1.36 2.08 1.75 1.93 1.93 1.70 2.23 1.42 2.90 1.19 4.40 1.14 5.20 1.04 9.50 1.04 8.90 0.00 16.00
12.25 1.04 10.75 1.05 4.05 1.25 3.18 1.36 2.14 1.79 1.67 2.24 1.44 2.83 1.20 4.70 1.17 5.30 1.06 9.70
4.54 1.22 2.58 1.53 2.15 1.75 1.93 1.94 1.68 2.25 1.54 2.56 1.44 2.85 1.17 5.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.11 1.73 1.50 2.65 1.19 5.00
3.20 1.35 2.14 1.71 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
3.38 1.35 2.79 1.47 2.20 1.72 1.71 2.20 1.50 2.67 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.83 1.94 1.36 3.00
4.30 1.22 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.18
Букмекер Да Нет
4.20 1.25
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
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Прогнозы на матч Брага - Лестер

Исход игры
Брага
6.8% (10)
Ничья
36.5% (54)
Лестер
56.8% (84)
Тотал 2.5
Больше
56.85% (83)
Меньше
43.15% (63)
Обе команды забьют
Да
86.3% (126)
Нет
13.7% (20)
Популярный счёт
1:2 Лестер
41.2% (61)
1:1 Ничья
29.1% (43)
0:1 Лестер
7.4% (11)
2:2 Ничья
4.7% (7)
2:1 Брага
4.7% (7)
0:2 Лестер
2.7% (4)
2:3 Лестер
2% (3)
1:3 Лестер
2% (3)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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