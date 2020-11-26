Брага
Позже
Стадион: Брага Мунисипал
Лестер
36
Виана
Бруно
21
Орта
Рикарду
88
Каштру
Андре
45
Медейруш
Юри
20
Чодури
Хамза
33
Томас
Люк
15
Барнс
Харви
26
Прает
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
15 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Перес АйосеНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паулинью Жуан
|2
|0.67
|2.
|Галено Вандерсон
|1
|0.33
|3.
|Гайтан Николас
|1
|0.33
|4.
|Орта Рикарду
|1
|0.33
|5.
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|6.
|Раул Силва
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ихеначо Келечи
|3
|1
|2.
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.67
|3.
|Прает Деннис
|1
|0.33
|4.
|Чодури Хамза
|1
|0.33
|5.
|Барнс Харви
|1
|0.33
|6.
|Варди Джейми
|1 (1)
|0.33
|7.
|Перес Айосе
|0
|0
|8.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карму Давид
|3
|0
|2.
|Эсгаю Рикарду
|2
|0
|3.
|Франсержио Родригес
|1
|0
|4.
|Секейра Нуну
|1
|0
|5.
|Раул Силва
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|2.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|3.
|Ихеначо Келечи
|1
|0
|4.
|Томас Люк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брага
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|Лестер
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Брага Последние 20 матчей: +13 =2 -5Трофенсе 1:2 Брага Бенфика 2:3 Брага Лестер 4:0 Брага Брага 1:0 Фамаликан
Заря 1:2 Брага Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе Брага 2:2 Вальядолид Брага 3:1 Санта-Клара Бенфика 2:1 Брага Брага 2:1 Порту Тондела 1:0 Брага Брага 1:1 Белененсеш Пасуш де Феррейра 1:5 Брага Брага 4:0 Авеш
Лестер Последние 20 матчей: +11 =2 -7Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер
АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер
Последние игры между собой
Брага: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Брага
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|АЕК
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Брага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|АЕК
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брага» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брага» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брага - Лестер
Исход игры
Брага
6.8% (10)
Ничья
36.5% (54)
Лестер
56.8% (84)
Тотал 2.5
Больше
56.85% (83)
Меньше
43.15% (63)
Обе команды забьют
Да
86.3% (126)
Нет
13.7% (20)
Популярный счёт
1:2 Лестер
41.2% (61)
1:1 Ничья
29.1% (43)
0:1 Лестер
7.4% (11)
2:2 Ничья
4.7% (7)
2:1 Брага
4.7% (7)
0:2 Лестер
2.7% (4)
2:3 Лестер
2% (3)
1:3 Лестер
2% (3)
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