  1. Футбол
  2. Матчи
Брага
 
Позже

Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулинью Жуан 2 0.67
2. Галено Вандерсон 1 0.33
3. Гайтан Николас 1 0.33
4. Орта Рикарду 1 0.33
5. Эсгаю Рикарду 0 0
6. Раул Силва 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеначо Келечи 3 1
2. Мэддисон Джеймс 2 0.67
3. Прает Деннис 1 0.33
4. Чодури Хамза 1 0.33
5. Барнс Харви 1 0.33
6. Варди Джейми 1 (1) 0.33
7. Перес Айосе 0 0
8. Юндер Дженгиз 0 0

Карточки

Брага
# Игрок      
1. Карму Давид 3 0
2. Эсгаю Рикарду 2 0
3. Франсержио Родригес 1 0
4. Секейра Нуну 1 0
5. Раул Силва 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Олбрайтон Марк 1 0
2. Тилеманс Юри 1 0
3. Ихеначо Келечи 1 0
4. Томас Люк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брага 40% (2) 0 20% (1) 0 0 40% (2)
 Лестер 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Брага Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Трофенсе 1:2 Брага Бенфика 2:3 Брага Лестер 4:0 Брага Брага 1:0 Фамаликан
Заря 1:2 Брага Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе Брага 2:2 Вальядолид Брага 3:1 Санта-Клара Бенфика 2:1 Брага Брага 2:1 Порту Тондела 1:0 Брага Брага 1:1 Белененсеш Пасуш де Феррейра 1:5 Брага Брага 4:0 Авеш
Лестер Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер
АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер

Последние игры между собой

Брага: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лестер 4:0 Брага Лига Европы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Брага Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. АЕК Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Заря Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брага - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2020, осталось 2 дня 16 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Брага 9.1% (5)
    X 40% (22)
    Лестер 50.9% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брага
    Ничья
    Лестер
    3.25
    3.80
    2.28
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.60 2.25
    Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.60 2.10
    Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.80 2.28
      3.23 3.65 2.17

    Самый высокий коэффициент на матч «Брага» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брага» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.50 0.00 10.00 1.03 4.10 1.22 3.35 1.33 2.18 1.73 1.95 1.91 1.71 2.21 1.44 2.75 1.21 4.30 1.16 4.80 1.05 8.40 1.04 9.00 0.00 15.50
    13.50 1.03 12.00 1.04 4.30 1.22 3.38 1.33 2.23 1.73 1.72 2.15 1.47 2.72 1.23 4.30 1.18 5.00 1.06 9.30
    4.48 1.21 2.61 1.50 2.18 1.70 1.95 1.88 1.70 2.18 1.55 2.48 1.45 2.77 1.16 5.26
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.69 1.49 2.55 1.16 4.90
    3.32 1.33 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85
    2.82 1.44 2.22 1.68 1.73 2.15 1.51 2.60 1.34 3.32
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
    4.55 1.20 3.15 1.36 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.61 2.33
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.41
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Брага - Лестер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Брага - Лестер

    Исход игры
    Брага
    9.1% (5)
    Ничья
    40% (22)
    Лестер
    50.9% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.7% (29)
    Меньше
    46.3% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    87.04% (47)
    Нет
    12.96% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    34.5% (19)
    1:1 Ничья
    32.7% (18)
    2:1 Брага
    7.3% (4)
    0:2 Лестер
    5.5% (3)
    0:1 Лестер
    5.5% (3)
    1:3 Лестер
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный