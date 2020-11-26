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Лилль
 
Позже

Стадион:
Милан
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Араужо
Луис
8
Шека
21
Андре
Бенжамин
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
99
Доннарумма
Джанлуиджи
5
Далот
Диогу
46
Габбия
Маттео
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
15
Хёуге
Йенс
8
Тонали
Сандро
4
Беннасер
Исмаэль
7
Кастильехо
Самуэль
10
Чалханоглу
Хакан
12
Ребич
Анте
Лилль
4-4-2
Милан
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Язиджи Юсуф 6 (1) 2
2. Иконе Жонатан 2 0.67
3. Челик Зеки 1 0.33
4. Сумаоро Адама 0 0
5. Сумаре Бубакари 0 0
6. Брадарич Домагой 0 0
7. Дэвид Джонатан 0 0
8. Ботман Свен 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диас Брахим 2 0.67
2. Далот Диогу 1 0.33
3. Крунич Раде 1 0.33
4. Хёуге Йенс 1 0.33
5. Леау Рафаэл 1 0.33
6. Ибрагимович Златан 0 0
7. Кастильехо Самуэль 0 0
8. Беннасер Исмаэль 0 0
9. Тео Эрнандес 0 0
10. Салемакерс Алексис 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 1 0
2. Шека 1 0
3. Бамба Джонатан 1 0
4. Саншеш Ренату 1 0
5. Челик Зеки 1 0
6. Брадарич Домагой 1 0
7. Ботман Свен 1 0
Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 1 0
2. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
3. Тонали Сандро 1 0
4. Салемакерс Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4) 0
 Милан 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион
Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль
Милан Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан
Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри

Последние игры между собой

Лилль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Милан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Милан 0:3 Лилль Лига Европы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Милан Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Спарта Прага Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Селтик Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Лилль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Спарта Прага Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
4. Селтик Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Спарта Прага Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Селтик Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2020, осталось 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Лилль 23.6% (35)
    X 40.5% (60)
    Милан 35.8% (53)
    Все прогнозы
    1.71 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Милан
    2.80
    3.50
    2.88
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.35 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.50 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.44 2.88
      2.77 3.23 2.76

    Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.02 8.50 1.04 4.00 1.25 3.15 1.44 2.21 1.71 1.95 1.91 1.74 2.17 1.53 2.60 1.41 3.20 1.19 5.40 1.14 5.80 1.04 9.50 1.03 9.80 0.00 16.00
    8.80 1.03 8.00 1.05 3.78 1.25 3.00 1.39 2.11 1.91 1.59 2.36 1.41 2.82 1.17 4.55 1.12 5.15 1.03 8.70
    3.92 1.27 3.02 1.41 2.34 1.64 2.00 1.87 1.79 2.09 1.58 2.46 1.52 2.63 1.39 3.08 1.14 6.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.99 1.82 1.47 2.65 1.16 5.70
    2.91 1.41 1.97 1.83 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.55
    3.10 1.40 2.55 1.55 2.00 1.87 1.61 2.39 1.44 2.91
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.42 1.69 2.10 1.36 3.45
    4.30 1.22 2.95 1.40 1.80 2.01 1.36 3.12 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.60 2.33
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
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    Прогнозы на матч Лилль - Милан

    Исход игры
    Лилль
    23.5% (35)
    Ничья
    40.9% (61)
    Милан
    35.6% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.82% (85)
    Меньше
    42.18% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (129)
    Нет
    12.24% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (45)
    1:2 Милан
    27.5% (41)
    2:1 Лилль
    17.4% (26)
    2:2 Ничья
    8.7% (13)
    1:0 Лилль
    5.4% (8)
    0:1 Милан
    2.7% (4)
    0:0 Ничья
    2% (3)
    1:3 Милан
    1.3% (2)
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