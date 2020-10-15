Лилль
Позже
Стадион: Пьер Моруа
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Язиджи Юсуф
|6 (1)
|2
|2.
|Иконе Жонатан
|2
|0.67
|3.
|Челик Зеки
|1
|0.33
|4.
|Сумаоро Адама
|0
|0
|5.
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|6.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|7.
|Дэвид Джонатан
|0
|0
|8.
|Ботман Свен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диас Брахим
|2
|0.67
|2.
|Далот Диогу
|1
|0.33
|3.
|Крунич Раде
|1
|0.33
|4.
|Хёуге Йенс
|1
|0.33
|5.
|Леау Рафаэл
|1
|0.33
|6.
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|7.
|Кастильехо Самуэль
|0
|0
|8.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|9.
|Тео Эрнандес
|0
|0
|10.
|Салемакерс Алексис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|1
|0
|2.
|Шека
|1
|0
|3.
|Бамба Джонатан
|1
|0
|4.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|5.
|Челик Зеки
|1
|0
|6.
|Брадарич Домагой
|1
|0
|7.
|Ботман Свен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|1
|0
|2.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|3.
|Тонали Сандро
|1
|0
|4.
|Салемакерс Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
|0
|Милан
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион
Милан Последние 20 матчей: +17 =2 -1Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан
Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри
Последние игры между собой
Лилль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Милан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
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Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лилль - Милан
Исход игры
Лилль
15.8% (9)
Ничья
42.1% (24)
Милан
42.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (28)
Меньше
49.09% (27)
Обе команды забьют
Да
83.64% (46)
Нет
16.36% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (19)
1:2 Милан
29.8% (17)
2:1 Лилль
10.5% (6)
1:0 Лилль
5.3% (3)
2:2 Ничья
5.3% (3)
0:1 Милан
3.5% (2)
0:0 Ничья
3.5% (2)
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