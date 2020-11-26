  1. Футбол
  2. Матчи
ЛАСК
0:2
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
28' Желтая карточка
Хонгла Мартин
48' Желтая карточка
Арун Фарис
50' Красная карточка
Траунер Гернот
0:1
53' Гол
Рафаэлов Лиор
63' Желтая карточка
Гойгингер Томас
73' Желтая карточка
Эггештайн Йоханнес
0:2
83' Гол
Геркенс Питер
90'+6
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
13
Эггештайн
Йоханнес
14
Балик
Гусейн
46
Бутез
Жан
19
Миёши
Коджи
4
Сек
Абдулай
21
Батубинсика
Дилан
2
Де
Лат
Ричи
6
Юклеред
Симен
16
Геркенс
Питер
38
Арун
Фарис
18
Хонгла
Мартин
11
Рафаэлов
Лиор
24
Бенавенте
Кристиан
ЛАСК
3-4-3
Антверпен
5-4-1

Ход матча

28'
 
Хонгла Мартин
48'
 
Арун Фарис
50'
Траунер Гернот
 
53'
0:1
Рафаэлов Лиор
53'
Андраде Андреас
Мадсен Мадс Эмиль
 
60'
Гойгингер Томас
Грубер Андреас
 
63'
Гойгингер Томас
 
66'
 
Нана Ампома
Бенавенте Кристиан
73'
Эггештайн Йоханнес
 
73'
Поцманн Марвин
Филипович Петар
 
80'
 
Бута
Юклеред Симен
80'
 
Лукаку Джордан
Миёши Коджи
83'
0:2
Геркенс Питер
(Лукаку Джордан)
88'
 
Бенсон Манюэль
Рафаэлов Лиор

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 1 0.25
2. Филипович Петар 1 0.25
3. Эггештайн Йоханнес 1 0.25
4. Рагуц Марко 1 0.25
5. Михорль Петер 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 3 0.75
2. Геркенс Питер 2 0.5
3. Лукаку Джордан 0 0
4. Мбокани Дьёмерси 0 0
5. Юклеред Симен 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 1 1
2. Гргич Лукас 1 1
3. Михорль Петер 2 0
4. Траунер Гернот 0 1
5. Шлагер Александер 1 0
6. Визингер Филип 1 0
7. Гойгингер Томас 1 0
8. Эггештайн Йоханнес 1 0
9. Ранфтль Райнхольд 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 2 0
2. Верстрате Биргер 2 0
3. Рафаэлов Лиор 1 0
4. Мбокани Дьёмерси 1 0
5. Сек Абдулай 1 0
6. Геркенс Питер 1 0
7. Юклеред Симен 1 0
8. Нана Ампома 1 0
9. Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 50% (2) 0 25% (1) 25% (1) 0 0
 Антверпен 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК
ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен
Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Антверпен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Антверпен 0:1 ЛАСК Лига Европы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 2:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Антверпен Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
3. ЛАСК Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
4. Лудогорец 0:2 Заявка 4 0 0 4 5 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Антверпен Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Лудогорец 0:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Тоттенхэм 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Лудогорец 0:2 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Хонгла Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Linzer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
ЛАСК 80% (120)
X 14% (21)
Антверпен 6% (9)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 35.00 6.10 1.16
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 5.10 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.98 4.10
  24.83 5.12 1.22

Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.44 1.20 8.80 1.05 2.70 1.45 2.90 1.41 1.28 3.60 1.78 2.11 1.57 2.50 1.07 8.40 1.17 5.10 1.01 15.00 1.03 10.50 1.02 13.00 1.01 17.50
14.50 1.02 11.75 1.04 4.70 1.20 3.36 1.33 2.20 1.75 1.70 2.18 1.52 2.57 1.22 3.84 1.17 5.15 1.06 9.40
4.19 1.24 2.93 1.42 2.13 1.75 1.79 2.07 2.06 1.79 1.33 3.37 1.81 2.05 1.34 3.26 1.46 2.79 1.50 2.65 1.49 2.73 1.21 4.51 1.14 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.28 3.60 2.06 1.76 1.01 15.00 1.18 5.30 1.02 13.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.53 2.38 1.19 4.75 1.13 5.95
1.85 2.02 1.53 2.57 1.22 4.44 1.53 2.57 1.38 3.12 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40 1.28 3.45
4.80 1.19 3.38 1.32 1.84 1.96 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.32
Где смотреть матч ЛАСК 0:2 Антверпен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч ЛАСК 0:2 Антверпен

Исход игры
ЛАСК
80% (120)
Ничья
14% (21)
Антверпен
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
65.77% (98)
Нет
34.23% (51)
Популярный счёт
2:1 ЛАСК
40% (60)
1:0 ЛАСК
22.7% (34)
1:1 Ничья
12% (18)
2:0 ЛАСК
9.3% (14)
1:2 Антверпен
5.3% (8)
3:1 ЛАСК
4% (6)
3:2 ЛАСК
2.7% (4)
3:0 ЛАСК
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный