28' Желтая карточкаХонгла Мартин
48' Желтая карточкаАрун Фарис
50' Красная карточкаТраунер Гернот
0:1
53' ГолРафаэлов Лиор
63' Желтая карточкаГойгингер Томас
73' Желтая карточкаЭггештайн Йоханнес
0:2
83' ГолГеркенс Питер
14
Балик
Гусейн
46
Бутез
Жан
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Плоер ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
-
19 Миёши КоджиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Чеваун ТиамВратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
30 БутаПолузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леко Иван
Ход матча
28'
48'
50'
53'
0:1
63'
80'
83'
0:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грубер Андреас
|1
|0.25
|2.
|Филипович Петар
|1
|0.25
|3.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.25
|4.
|Рагуц Марко
|1
|0.25
|5.
|Михорль Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|3
|0.75
|2.
|Геркенс Питер
|2
|0.5
|3.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|4.
|Мбокани Дьёмерси
|0
|0
|5.
|Юклеред Симен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Холланд Джеймс
|1
|1
|2.
|Гргич Лукас
|1
|1
|3.
|Михорль Петер
|2
|0
|4.
|Траунер Гернот
|0
|1
|5.
|Шлагер Александер
|1
|0
|6.
|Визингер Филип
|1
|0
|7.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|8.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|9.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|2
|0
|2.
|Верстрате Биргер
|2
|0
|3.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|4.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|5.
|Сек Абдулай
|1
|0
|6.
|Геркенс Питер
|1
|0
|7.
|Юклеред Симен
|1
|0
|8.
|Нана Ампома
|1
|0
|9.
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|Антверпен
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =3 -6Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК
ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =4 -6Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен
Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Антверпен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Антверпен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|4.
|Лудогорец
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 11
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Антверпен
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Лудогорец
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ЛАСК 0:2 Антверпен
Исход игры
ЛАСК
80% (120)
Ничья
14% (21)
Антверпен
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
65.77% (98)
Нет
34.23% (51)
Популярный счёт
2:1 ЛАСК
40% (60)
1:0 ЛАСК
22.7% (34)
1:1 Ничья
12% (18)
2:0 ЛАСК
9.3% (14)
1:2 Антверпен
5.3% (8)
3:1 ЛАСК
4% (6)
3:2 ЛАСК
2.7% (4)
3:0 ЛАСК
1.3% (2)
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