Гент
0:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Геламко
Црвена Звезда
0:1
2' ГолПетрович Ньегош
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Борре РенеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Станкович Деян
Ход матча
2'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.25
|2.
|Кляйндинст Тим
|1
|0.25
|3.
|Ботака Жордан
|0
|0
|4.
|Яремчук Роман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.5
|2.
|Катай Александар
|2
|0.5
|3.
|Фальчинелли Диего
|1
|0.25
|4.
|Канга Каку
|1
|0.25
|5.
|Гаич Милан II
|1
|0.25
|6.
|Петрович Ньегош
|1
|0.25
|7.
|Родич Милан
|0
|0
|8.
|Иванич Мирко
|0
|0
|9.
|Гобелич Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марре Сулейман
|1
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|3.
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|4.
|Мохаммади Милад
|1
|0
|5.
|Яремчук Роман
|1
|0
|6.
|Букари Осман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саного Секу
|3
|0
|2.
|Катай Александар
|1
|0
|3.
|Борян Милан
|1
|0
|4.
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|5.
|Милунович Неманья
|1
|0
|6.
|Гобелич Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Црвена Звезда
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент
Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +16 =2 -2Войводина 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:2 ФК Инджия Црвена Звезда 2:1 Гент Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда
Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда Младост Лучани 0:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:0 Вождовац Омония 1:1 Црвена Звезда Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Европа Црвена Звезда 3:2 Спартак Суботица Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда
Последние игры между собой
Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Црвена Звезда: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Црвена Звезда
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Слован Либерец
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 10
|4
|4.
|Гент
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Црвена Звезда
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Слован Либерец
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Гент
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Црвена Звезда
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|Гент
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|Слован Либерец
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Црвена Звезда», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гент 0:1 Црвена Звезда
Исход игры
Гент
52% (78)
Ничья
30.7% (46)
Црвена Звезда
17.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (78)
Меньше
46.94% (69)
Обе команды забьют
Да
77.55% (114)
Нет
22.45% (33)
Популярный счёт
2:1 Гент
32% (48)
1:1 Ничья
24% (36)
1:0 Гент
13.3% (20)
1:2 Црвена Звезда
10% (15)
2:2 Ничья
5.3% (8)
0:1 Црвена Звезда
3.3% (5)
2:0 Гент
3.3% (5)
0:2 Црвена Звезда
2% (3)
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