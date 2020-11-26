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Гент
0:2
Конец матча

Стадион:
Црвена Звезда
0'
0:1
2' Гол
Петрович Ньегош
0:2
58' Гол
Милунович Неманья
72' Желтая карточка
Бен-Набуан Эль-Фарду
90'+4
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
25
Фортуна
Нуриу
17
Ботака
Жордан
30
Дорш
Никлас
6
Овусу
Элиша
24
Кумс
Свен
15
Мохаммади
Милад
9
Безус
Роман
20
Букари
Осман
82
Борян
Милан
2
Гаич
Милан
II
6
Панков
Радован
19
Милунович
Неманья
5
Дегенек
Милош
20
Петрович
Ньегош
92
Вуканович
Алекса
4
Иванич
Мирко
22
Николич
Велько
31
Бен-Набуан
Эль-Фарду
16
Фальчинелли
Диего
Гент
3-5-1-1
Црвена Звезда
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.25
2. Кляйндинст Тим 1 0.25
3. Ботака Жордан 0 0
4. Яремчук Роман 0 0
Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.5
2. Катай Александар 2 0.5
3. Фальчинелли Диего 1 0.25
4. Канга Каку 1 0.25
5. Милунович Неманья 1 0.25
6. Гаич Милан II 1 0.25
7. Петрович Ньегош 1 0.25
8. Родич Милан 0 0
9. Иванич Мирко 0 0
10. Гобелич Марко 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Марре Сулейман 1 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
3. Нгадеу Майкл 1 0
4. Мохаммади Милад 1 0
5. Яремчук Роман 1 0
6. Букари Осман 1 0
Црвена Звезда
# Игрок      
1. Саного Секу 3 0
2. Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
3. Катай Александар 1 0
4. Борян Милан 1 0
5. Фальчинелли Диего 1 0
6. Милунович Неманья 1 0
7. Гобелич Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Црвена Звезда 33.33% (3) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 0

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент
Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Войводина 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:2 ФК Инджия Црвена Звезда 2:1 Гент Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда
Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда Младост Лучани 0:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:0 Вождовац Омония 1:1 Црвена Звезда Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Европа Црвена Звезда 3:2 Спартак Суботица Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда

Последние игры между собой

Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Црвена Звезда: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Црвена Звезда 2:1 Гент Лига Европы

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2. Црвена Звезда Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3. Слован Либерец Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
4. Гент Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Црвена Звезда Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Слован Либерец Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Гент Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Црвена Звезда Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Гент Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Слован Либерец Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Петрович Ньегош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Гент 52% (78)
X 30.7% (46)
Црвена Звезда 17.3% (26)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 41.00 17.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 95.00 23.00 1.01
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.60 2.88
  6.36 3.34 1.69

Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Црвена Звезда», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.03 9.70 1.04 3.90 1.25 3.35 1.35 1.47 2.65 1.95 1.91 1.66 2.30 1.04 10.00 1.21 4.50 1.04 10.00 1.06 8.20 1.03 12.00 0.00 15.00
12.25 1.03 10.75 1.05 4.05 1.25 3.36 1.33 2.20 1.75 1.69 2.20 1.45 2.79 1.21 4.55 1.17 5.15 1.06 9.40
3.81 1.27 3.15 1.37 2.48 1.56 1.85 2.01 1.25 4.03 1.13 6.20 1.44 2.86 1.30 3.60 1.23 4.32 1.66 2.28 1.45 2.81 1.30 3.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.25 1.33 2.12 1.72 1.23 4.05 1.18 5.10 1.13 5.80
3.20 1.35 2.15 1.70 1.53 2.50 1.18 4.75 1.13 6.00
3.39 1.34 2.80 1.47 2.21 1.72 1.71 2.19 1.71 2.19 1.43 2.88 1.16 5.49 1.49 2.68 1.35 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
4.30 1.22 3.12 1.36 1.84 1.96 1.37 3.10 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
2.95 1.42
Где смотреть матч Гент 0:2 Црвена Звезда онлайн

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Прогнозы на матч Гент 0:2 Црвена Звезда

Исход игры
Гент
52% (78)
Ничья
30.7% (46)
Црвена Звезда
17.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (78)
Меньше
46.94% (69)
Обе команды забьют
Да
77.55% (114)
Нет
22.45% (33)
Популярный счёт
2:1 Гент
32% (48)
1:1 Ничья
24% (36)
1:0 Гент
13.3% (20)
1:2 Црвена Звезда
10% (15)
2:2 Ничья
5.3% (8)
0:1 Црвена Звезда
3.3% (5)
2:0 Гент
3.3% (5)
0:2 Црвена Звезда
2% (3)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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