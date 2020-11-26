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Мольде
 
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Стадион:
Арсенал
1
Линде
Андреас
20
Уинго
Генри
6
Грегерсен
Стиан
5
Синюан
Шерифф
3
Риса
Бирк
17
Эурснес
Фредрик
11
Эллингсен
Мартин
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
10
Джеймс
Леке
13
Рунарссон
Рунар
17
Седрик
Соареш
23
Луис
Давид
20
Мустафи
Шкодран
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
19
Пепе
Николя
28
Уиллок
Джо
34
Джака
Гранит
24
Нелсон
Райс
30
Нкетиа
Эдди
9
Ляказетт
Александр
Мольде
5-4-1
Арсенал
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 2 (1) 0.67
2. Хуссейн Эцаз 1 0.33
3. Эллингсен Мартин 1 0.33
4. Эйкрем Магнус 0 0
5. Хёуген Кристоффер 0 0
6. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 2 0.67
2. Уиллок Джо 2 0.67
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.33
4. Луис Давид 1 0.33
5. Нкетиа Эдди 1 0.33
6. Бельерин Эктор 0 0
7. Сака Букайо 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Эурснес Фредрик 1 0
2. Эллингсен Мартин 1 0
3. Грегерсен Стиан 1 0
4. Уинго Генри 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Лено Бернд 1 0
3. Луис Давид 1 0
4. Парти Томас 1 0
5. Нкетиа Эдди 1 0
6. Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 0 25% (1) 0 0 75% (3) 0
 Арсенал 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде
Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн
Арсенал Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал

Последние игры между собой

Мольде: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Арсенал 4:1 Мольде Лига Европы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Мольде Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
3. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Дандолк Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Мольде Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рапид Вена Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Дандолк Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Мольде Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Рапид Вена Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Дандолк Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! На смену играм Лиги чемпионов вернулась и Лига Европы. В группе В нас ждет интересное противостояние, "Арсенал" отправился в гости к "Мольде". Комментировать игры для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мольде - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2020, осталось 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 147
Мольде 0.7% (1)
X 8.2% (12)
Арсенал 91.2% (134)
Все прогнозы
2.45 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Арсенал
5.90
4.50
1.73
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.60 4.35 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 4.50 1.57
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 3.98 1.73
  5.68 4.47 1.57

Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
18.00 0.00 12.00 1.01 4.70 1.21 3.95 1.29 2.45 1.59 2.18 1.73 1.92 1.94 1.73 2.18 1.57 2.41 1.30 3.55 1.21 4.20 1.09 6.80 1.07 7.40 1.01 12.50
11.50 1.01 11.25 1.02 4.45 1.19 3.95 1.25 2.55 1.64 1.90 1.90 1.53 2.43 1.28 3.36 1.17 3.84 1.05 6.75
5.40 1.17 2.84 1.46 2.48 1.57 2.20 1.71 1.93 1.93 1.71 2.21 1.57 2.48 1.22 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.26 1.62 1.59 2.45 1.23 4.60
3.32 1.33 2.30 1.62 1.63 2.28 1.24 4.05 1.14 5.60
3.12 1.39 2.47 1.58 1.86 2.01 1.59 2.42 1.41 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.00 1.83 1.42 2.75 1.30 3.30
5.10 1.17 3.68 1.28 2.00 1.83 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.23
Букмекер Да Нет
3.85 1.27
Букмекер Да Нет
3.15 1.41
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Прогнозы на матч Мольде - Арсенал

Исход игры
Мольде
0.7% (1)
Ничья
8.2% (12)
Арсенал
91.2% (134)
Тотал 2.5
Больше
66.21% (96)
Меньше
33.79% (49)
Обе команды забьют
Да
73.1% (106)
Нет
26.9% (39)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
50.3% (74)
0:2 Арсенал
17.7% (26)
1:3 Арсенал
12.2% (18)
0:1 Арсенал
8.2% (12)
1:1 Ничья
7.5% (11)
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