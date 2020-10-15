Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|2 (1)
|0.67
|2.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.33
|3.
|Эллингсен Мартин
|1
|0.33
|4.
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|5.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|6.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепе Николя
|2
|0.67
|2.
|Уиллок Джо
|2
|0.67
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.33
|4.
|Луис Давид
|1
|0.33
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.33
|6.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|7.
|Сака Букайо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|2.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|3.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|4.
|Уинго Генри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|2.
|Лено Бернд
|1
|0
|3.
|Луис Давид
|1
|0
|4.
|Парти Томас
|1
|0
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|6.
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|0
|25% (1)
|0
|0
|75% (3)
|0
|Арсенал
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +11 =3 -6Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде
Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн
Арсенал Последние 20 матчей: +14 =1 -5Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал
Последние игры между собой
Мольде: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Мольде - Арсенал
Исход игры
Мольде
1.8% (1)
Ничья
10.9% (6)
Арсенал
87.3% (48)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (34)
Меньше
37.04% (20)
Обе команды забьют
Да
70.37% (38)
Нет
29.63% (16)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
40% (22)
0:2 Арсенал
20% (11)
1:3 Арсенал
16.4% (9)
1:1 Ничья
9.1% (5)
0:1 Арсенал
7.3% (4)
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