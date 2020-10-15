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Мольде
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 2 (1) 0.67
2. Хуссейн Эцаз 1 0.33
3. Эллингсен Мартин 1 0.33
4. Эйкрем Магнус 0 0
5. Хёуген Кристоффер 0 0
6. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 2 0.67
2. Уиллок Джо 2 0.67
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.33
4. Луис Давид 1 0.33
5. Нкетиа Эдди 1 0.33
6. Бельерин Эктор 0 0
7. Сака Букайо 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Эурснес Фредрик 1 0
2. Эллингсен Мартин 1 0
3. Грегерсен Стиан 1 0
4. Уинго Генри 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Лено Бернд 1 0
3. Луис Давид 1 0
4. Парти Томас 1 0
5. Нкетиа Эдди 1 0
6. Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 0 25% (1) 0 0 75% (3) 0
 Арсенал 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде
Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн
Арсенал Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал

Последние игры между собой

Мольде: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Арсенал 4:1 Мольде Лига Европы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Мольде Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
3. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Дандолк Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мольде - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2020, осталось 2 дня 16 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Мольде 1.8% (1)
    X 10.9% (6)
    Арсенал 87.3% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мольде
    Ничья
    Арсенал
    5.60
    4.25
    1.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.00 4.20 1.62
    Бонус: 5 000 ₽ 4.70 4.20 1.74
    Бонус: 5 000 ₽ 5.60 4.25 1.75
      4.62 3.97 1.72

    Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.50 0.00 11.00 1.02 4.40 1.19 3.70 1.27 2.33 1.64 2.08 1.80 1.83 2.04 1.52 2.50 1.27 3.80 1.20 4.40 1.07 7.40 1.06 8.10 1.01 14.00
    13.00 1.00 11.75 1.01 4.65 1.19 3.76 1.27 2.43 1.69 1.82 1.99 1.50 2.46 1.25 3.62 1.17 4.35 1.05 7.20
    4.85 1.19 2.31 1.63 2.06 1.78 1.81 2.03 1.63 2.30 1.51 2.58 1.19 4.79
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.61 1.57 2.44 1.21 4.50
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40
    2.96 1.41 2.34 1.61 1.79 2.06 1.55 2.48 1.37 3.14
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.92 1.82 1.44 2.70
    4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.28
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.25
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.40
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    Прогнозы на матч Мольде - Арсенал

    Исход игры
    Мольде
    1.8% (1)
    Ничья
    10.9% (6)
    Арсенал
    87.3% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (34)
    Меньше
    37.04% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (38)
    Нет
    29.63% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    40% (22)
    0:2 Арсенал
    20% (11)
    1:3 Арсенал
    16.4% (9)
    1:1 Ничья
    9.1% (5)
    0:1 Арсенал
    7.3% (4)
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