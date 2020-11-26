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Карабах
 
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Стадион:
Сивасспор
1
Магомедалиев
Шахрудин
77
Гуррье
Вильд-Дональд
2
Гараев
Гара
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
7
Квабена
Овусу
8
Матич
Урош
18
Иббрахимли
Исмаил
27
Байрамов
Турал
11
Мадатов
Махир
10
Зубир
Абделла
30
Самасса
Мамаду
II
87
Гойяно
Марсело
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
8
Ялчин
Робин
6
Клаудемир
де
Соуза
7
Градель
Макс-Ален
10
Озтекин
Ясин
2
Коне
Аруна
29
Нинга
Родрике
Карабах
4-3-3
Сивасспор
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квабена Овусу 1 0.33
2. Андраде Патрик 0 0
Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 3 1
2. Ятабаре Мустафа 1 0.33
3. Градель Макс-Ален 1 0.33
4. Османпаша Джанер 1 0.33
5. Арслан Хакан 0 0
6. Фахир Файсал 0 0
7. Ялчин Робин 0 0

Карточки

Карабах
# Игрок      
1. Озобич Филип 3 0
2. Андраде Патрик 2 0
3. Хайме Ромеро 1 0
4. Гуррье Вильд-Дональд 1 0
5. Гусейнов Аббас 1 0
6. Квабена Овусу 1 0
7. Медина Кевин 1 0
Сивасспор
# Игрок      
1. Камара Самба 1 1
2. Ялчин Робин 2 0
3. Клаудемир де Соуза 1 0
4. Градель Макс-Ален 1 0
5. Кофи Исаак 1 0
6. Фахир Файсал 1 0
7. Самасса Мамаду II 1 0
8. Чифтчи Угюр 1 0
9. Нинга Родрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Карабах 0 0 0 0 0 100% (1)
 Сивасспор 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Карабах Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Карабах 6:1 Сумгаит Нефтчи 0:6 Карабах Сивасспор 2:0 Карабах Карабах 6:1 Кешля
Карабах 1:3 Вильярреал Зира 0:0 Карабах Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Карабах 3:0 Габала Легия 0:3 Карабах Сумгаит 2:2 Карабах Карабах 1:2 Нефтчи Карабах 0:0 Мольде Кешля 0:0 Карабах Карабах 2:1 Шериф Карабах 2:0 ФК Сабах Карабах 4:0 Силекс Кешля 0:2 Карабах Карабах 0:0 ФК Сабах Карабах 1:0 Сумгаит Зира 0:6 Карабах
Сивасспор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор
Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:0 Сивасспор Бешикташ 0:1 Сивасспор Гёзтепе 3:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Малатьяспор Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор

Последние игры между собой

Карабах: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сивасспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сивасспор 2:0 Карабах Лига Европы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
3. Сивасспор Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
4. Карабах Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сивасспор Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Карабах Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Сивасспор Заявка 1 0 0 1 3 - 5 0
4. Карабах Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Сивасспор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2020, осталось 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Карабах 26.4% (39)
    X 37.8% (56)
    Сивасспор 35.8% (53)
    Все прогнозы
    2.75 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Сивасспор
    2.91
    3.36
    2.69
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.25 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.25 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.36 2.69
      2.91 3.26 2.61

    Самый высокий коэффициент на матч «Карабах» – «Сивасспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Карабах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сивасспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Карабах» – «Сивасспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.70 1.05 6.80 1.11 3.05 1.38 2.31 1.64 1.91 1.95 1.71 2.23 1.35 3.25 1.27 3.95 1.09 6.70 1.06 7.60 1.01 14.00 1.01 12.00 0.00 21.00
    8.70 1.07 7.10 1.10 2.96 1.41 2.23 1.67 1.70 2.28 1.33 3.36 1.24 4.15 1.09 7.80 1.07 8.70 1.01 17.00
    3.13 1.38 2.74 1.49 2.32 1.65 1.92 1.95 1.68 2.25 1.53 2.61 1.44 2.84 1.27 3.93 1.10 7.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.71 2.14 1.33 3.25 1.09 7.40
    2.68 1.47 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
    2.74 1.49 2.24 1.69 1.75 2.16 1.48 2.77 1.35 3.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.39 1.57 1.58 2.30 1.20 4.20
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.90
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.27
    Где смотреть матч Карабах - Сивасспор онлайн

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    Прогнозы на матч Карабах - Сивасспор

    Исход игры
    Карабах
    26.4% (39)
    Ничья
    37.8% (56)
    Сивасспор
    35.8% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.3% (53)
    Меньше
    63.7% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    70.55% (103)
    Нет
    29.45% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (51)
    1:2 Сивасспор
    17.6% (26)
    2:1 Карабах
    12.8% (19)
    1:0 Карабах
    12.2% (18)
    0:1 Сивасспор
    10.1% (15)
    1:3 Сивасспор
    4.7% (7)
    0:0 Ничья
    3.4% (5)
    0:2 Сивасспор
    2% (3)
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