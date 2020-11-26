Карабах
Позже
Стадион: Башакшехир Фатих Терим
Сивасспор
81
Медина
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Балаев ЭмилВратарь
-
94 Аразлы АйханВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
29 Zamiq Aliyev
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Озтекин ЯсинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квабена Овусу
|1
|0.33
|2.
|Андраде Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|3
|1
|2.
|Ятабаре Мустафа
|1
|0.33
|3.
|Градель Макс-Ален
|1
|0.33
|4.
|Османпаша Джанер
|1
|0.33
|5.
|Арслан Хакан
|0
|0
|6.
|Фахир Файсал
|0
|0
|7.
|Ялчин Робин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Озобич Филип
|3
|0
|2.
|Андраде Патрик
|2
|0
|3.
|Хайме Ромеро
|1
|0
|4.
|Гуррье Вильд-Дональд
|1
|0
|5.
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|6.
|Квабена Овусу
|1
|0
|7.
|Медина Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Самба
|1
|1
|2.
|Ялчин Робин
|2
|0
|3.
|Клаудемир де Соуза
|1
|0
|4.
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|5.
|Кофи Исаак
|1
|0
|6.
|Фахир Файсал
|1
|0
|7.
|Самасса Мамаду II
|1
|0
|8.
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|9.
|Нинга Родрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Карабах
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Сивасспор
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Карабах Последние 20 матчей: +11 =4 -5Карабах 6:1 Сумгаит Нефтчи 0:6 Карабах Сивасспор 2:0 Карабах Карабах 6:1 Кешля
Карабах 1:3 Вильярреал Зира 0:0 Карабах Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Карабах 3:0 Габала Легия 0:3 Карабах Сумгаит 2:2 Карабах Карабах 1:2 Нефтчи Карабах 0:0 Мольде Кешля 0:0 Карабах Карабах 2:1 Шериф Карабах 2:0 ФК Сабах Карабах 4:0 Силекс Кешля 0:2 Карабах Карабах 0:0 ФК Сабах Карабах 1:0 Сумгаит Зира 0:6 Карабах
Сивасспор Последние 20 матчей: +7 =4 -9Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор
Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:0 Сивасспор Бешикташ 0:1 Сивасспор Гёзтепе 3:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Малатьяспор Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор
Последние игры между собой
Карабах: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сивасспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|4.
|Карабах
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Карабах» – «Сивасспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Карабах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сивасспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Карабах» – «Сивасспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Карабах - Сивасспор
Исход игры
Карабах
26.4% (39)
Ничья
37.8% (56)
Сивасспор
35.8% (53)
Тотал 2.5
Больше
36.3% (53)
Меньше
63.7% (93)
Обе команды забьют
Да
70.55% (103)
Нет
29.45% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (51)
1:2 Сивасспор
17.6% (26)
2:1 Карабах
12.8% (19)
1:0 Карабах
12.2% (18)
0:1 Сивасспор
10.1% (15)
1:3 Сивасспор
4.7% (7)
0:0 Ничья
3.4% (5)
0:2 Сивасспор
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!