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Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Динамо Загреб
0' 31'
29
Куттин
Мануэль
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
4
Шерцер
Йонатан
16
Ляйтгеб
Марио
17
Штрацниг
Кай
10
Линдль
Михаэль
24
Верницниг
Кристофер
11
Визингер
Дарио
7
Перец
Элиэль
40
Ливакович
Доминик
2
Мохаррами
Садех
28
Теофил-Катерин
Кевин
6
Лауритсен
Расмус
32
Гвардиол
Йошко
10
Майер
Ловро
97
Якич
Кристиян
5
Адеми
Ариян
99
Оршич
Мислав
20
Кастрати
Лирим
21
Петкович
Бруно
Вольфсбергер
4-1-3-2
Динамо Загреб
4-3-1-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линдль Михаэль 4 (3) 1
2. Йовелич Деян 1 (1) 0.25
Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Атьемвен Айяйи 1 0.25
2. Майер Ловро 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Тафернер Маттойс 2 1
2. Верницниг Кристофер 2 0
3. Новак Михаэль 1 0
4. Дьенг Шейку 1 0
5. Баумгартнер Доминик 1 0
6. Павелич Марио 1 0
7. Визингер Дарио 1 0
8. Ходжич Амар 1 0
Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 2 0
2. Леовац Марин 1 0
3. Якич Кристиян 1 0
4. Майер Ловро 1 0
5. Кастрати Лирим 1 0
6. Франьич Бартол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0
 Динамо Загреб 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер
Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Осиек 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб
ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 3:0 Целе Динамо Загреб 2:0 Вараждин Истра 1961 0:0 Динамо Загреб

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Загреб: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Лига Европы

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб 0:0 Заявка 4 1 3 0 1 - 0 6
2. Вольфсбергер 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
3. Фейеноорд 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Фейеноорд 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
3. Вольфсбергер 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбергер 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Динамо Загреб 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Фейеноорд 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Woertherseestadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Вольфсбергер 43.7% (66)
X 39.7% (60)
Динамо Загреб 16.6% (25)
Все прогнозы
2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Динамо Загреб
3.60
3.52
2.51
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 2.80 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.52 2.35
  3.46 2.78 2.51

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Динамо Загреб», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.10 1.16 8.10 1.06 2.18 1.68 2.80 1.40 1.37 3.05 1.74 2.17 1.53 2.48 1.11 6.50 1.18 5.30 1.02 13.00 1.04 9.70 1.03 12.00 0.00 18.00
10.75 1.05 9.50 1.06 3.68 1.29 2.82 1.44 1.97 1.93 1.53 2.54 1.36 3.20 1.16 5.40 1.13 6.20 1.04 11.00
5.53 1.15 2.65 1.50 2.13 1.75 1.84 2.02 1.54 2.53 1.41 2.99 1.32 3.45 1.46 2.78 1.49 2.73 1.22 4.44 1.12 6.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.05 1.93 1.84 1.11 6.50 1.15 6.00 1.10 6.80
2.95 1.40 2.01 1.80 1.45 2.75 1.15 5.60 1.10 6.90
1.61 2.38 1.36 3.23 1.12 6.68 1.37 3.16 1.41 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00
4.20 1.23 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
4.60 1.22
Букмекер Да Нет
3.20 1.38
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Прогнозы на матч Вольфсбергер 0:0 Динамо Загреб

Исход игры
Вольфсбергер
43.7% (66)
Ничья
39.7% (60)
Динамо Загреб
16.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
40.94% (61)
Меньше
59.06% (88)
Обе команды забьют
Да
75.84% (113)
Нет
24.16% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (52)
2:1 Вольфсбергер
24.5% (37)
1:2 Динамо Загреб
11.9% (18)
1:0 Вольфсбергер
9.9% (15)
2:0 Вольфсбергер
6.6% (10)
0:1 Динамо Загреб
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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