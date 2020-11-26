Вольфсбергер
0:3
Конец матча
Стадион: Вёртерзе-Штадион
Динамо Загреб
44' Желтая карточкаЛяйтгеб Марио
59' Желтая карточкаШерцер Йонатан
0:1
60' ГолМайер Ловро
0:2
75' ГолПеткович Бруно
83' Желтая карточкаНовак Михаэль
0:3
90' ГолИванушец Лука
17
Штрацниг
Кай
10
Майер
Ловро
99
Оршич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Сольдо МаркоВратарь
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шефль ЛукасПолузащитник
-
12 Фильгут ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
-
22 Леовац МаринЗащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
26 Бертон РоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже Марио
-
Главный тренер: Мамич Зоран
Ход матча
44'
59'
60'
0:1
75'
0:2
83'
90'
0:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линдль Михаэль
|4 (3)
|1
|2.
|Йовелич Деян
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майер Ловро
|1
|0.25
|2.
|Петкович Бруно
|1
|0.25
|3.
|Иванушец Лука
|1
|0.25
|4.
|Атьемвен Айяйи
|1
|0.25
|5.
|Адеми Ариян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тафернер Маттойс
|2
|1
|2.
|Верницниг Кристофер
|2
|0
|3.
|Новак Михаэль
|2
|0
|4.
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|5.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|6.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|7.
|Павелич Марио
|1
|0
|8.
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|9.
|Визингер Дарио
|1
|0
|10.
|Ходжич Амар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петкович Бруно
|2
|0
|2.
|Леовац Марин
|1
|0
|3.
|Якич Кристиян
|1
|0
|4.
|Майер Ловро
|1
|0
|5.
|Кастрати Лирим
|1
|0
|6.
|Франьич Бартол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Динамо Загреб
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =4 -7Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер
Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +13 =5 -2Осиек 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб
ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 3:0 Целе Динамо Загреб 2:0 Вараждин Истра 1961 0:0 Динамо Загреб
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Загреб: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|Вольфсбергер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Динамо Загреб», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб
Исход игры
Вольфсбергер
43.7% (66)
Ничья
39.7% (60)
Динамо Загреб
16.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
40.94% (61)
Меньше
59.06% (88)
Обе команды забьют
Да
75.84% (113)
Нет
24.16% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (52)
2:1 Вольфсбергер
24.5% (37)
1:2 Динамо Загреб
11.9% (18)
1:0 Вольфсбергер
9.9% (15)
2:0 Вольфсбергер
6.6% (10)
0:1 Динамо Загреб
4.6% (7)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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