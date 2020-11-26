Глазго Рейнджерс
1:0
Перерыв
Стадион: Айброкс
Бенфика
1:0
7' ГолАрфилд Скотт
16' Желтая карточкаГабриэл III
42' Желтая карточкаШикинью Франциску
26
Балогун
Леон
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
37
Арфилд
Скотт
25
Руфе
Кемар
14
Кент
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
25 Руфе КемарНападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
61 Кинг ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Основной состав
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
97 ФерруЗащитник
- Полузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
-
78 Tiago Araujo
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
Ход матча
7'
1:0
16'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морелос Альфредо
|2
|0.5
|2.
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.25
|3.
|Арфилд Скотт
|1
|0.25
|4.
|Руфе Кемар
|1
|0.25
|5.
|Камара Глен
|1
|0.25
|6.
|Баришич Борна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуньес Дарвин
|4
|1
|2.
|Пицци Луиш
|3 (2)
|0.75
|3.
|Силва Рафа
|1
|0.25
|4.
|Вальдшмидт Лука
|1 (1)
|0.25
|5.
|Эвертон Соарес
|0
|0
|6.
|Жилберто Жуниор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|2.
|Балогун Леон
|1
|0
|3.
|Джек Райан
|1
|0
|4.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|5.
|Хаджи Янис
|1
|0
|6.
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|0
|1
|2.
|Шикинью Франциску
|1
|0
|3.
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|4.
|Габриэл III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Глазго Рейнджерс
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Бенфика
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +17 =3 -0Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Глазго Рейнджерс 8:0 Гамильтон Академикал Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Килмарнок 0:1 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =1 -4Paredes 0:1 Бенфика Бенфика 2:3 Брага Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Боавишта 3:0 Бенфика
Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бенфика: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Бенфика
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|Лех
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|Стандард
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Бенфика
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|Лех
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Стандард
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Глазго Рейнджерс» – «Бенфика» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бенфика» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Глазго Рейнджерс» – «Бенфика», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 1:0 Бенфика
Исход игры
Глазго Рейнджерс
51% (77)
Ничья
28.5% (43)
Бенфика
20.5% (31)
Тотал 2.5
Больше
71.14% (106)
Меньше
28.86% (43)
Обе команды забьют
Да
88.59% (132)
Нет
11.41% (17)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
38.4% (58)
1:1 Ничья
17.2% (26)
1:2 Бенфика
15.9% (24)
2:2 Ничья
10.6% (16)
1:0 Глазго Рейнджерс
9.3% (14)
0:1 Бенфика
2% (3)
3:2 Глазго Рейнджерс
1.3% (2)
3:1 Глазго Рейнджерс
1.3% (2)
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