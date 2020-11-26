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Глазго Рейнджерс
1:0
Перерыв

Стадион:
Бенфика
0'
1:0
7' Гол
Арфилд Скотт
16' Желтая карточка
Габриэл III
42' Желтая карточка
Шикинью Франциску
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
26
Балогун
Леон
31
Баришич
Борна
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
37
Арфилд
Скотт
25
Руфе
Кемар
20
Морелос
Альфредо
14
Кент
Райан
77
Лейте
Элтон
2
Жилберто
Жуниор
33
Жардел
Нивалдо
5
Вертонген
Ян
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
8
Габриэл
III
19
Шикинью
Франциску
7
Эвертон
Соарес
14
Сеферович
Харис
10
Вальдшмидт
Лука
Глазго Рейнджерс
4-3-3
Бенфика
4-3-3

Ход матча

7'
Арфилд Скотт
(Тавернье Джеймс)
1:0
16'
 
Габриэл III
42'
 
Шикинью Франциску

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морелос Альфредо 2 0.5
2. Тавернье Джеймс 1 (1) 0.25
3. Арфилд Скотт 1 0.25
4. Руфе Кемар 1 0.25
5. Камара Глен 1 0.25
6. Баришич Борна 0 0
Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуньес Дарвин 4 1
2. Пицци Луиш 3 (2) 0.75
3. Силва Рафа 1 0.25
4. Вальдшмидт Лука 1 (1) 0.25
5. Эвертон Соарес 0 0
6. Жилберто Жуниор 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Макгрегор Аллан 1 0
2. Балогун Леон 1 0
3. Джек Райан 1 0
4. Голдсон Коннор 1 0
5. Хаджи Янис 1 0
6. Угелумба Кэлвин 1 0
Бенфика
# Игрок      
1. Отаменди Николас 0 1
2. Шикинью Франциску 1 0
3. Гонсалвеш Диогу 1 0
4. Габриэл III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Глазго Рейнджерс 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Бенфика 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Глазго Рейнджерс 8:0 Гамильтон Академикал Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Килмарнок 0:1 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Paredes 0:1 Бенфика Бенфика 2:3 Брага Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Боавишта 3:0 Бенфика
Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш

Последние игры между собой

Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бенфика: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Лига Европы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 1:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Бенфика 0:1 Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Лех 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
4. Стандард 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Бенфика 0:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Лех 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Стандард 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 1:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Бенфика 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Лех 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Стандард 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 1:0.
  • Угловой
    45'
    Вальдшмидт разыграл угловой удар с партнёрами. Прострел к воротам заблокирован.
  • 45'
    Эвертон слева вывел к воротам Силву, которому помешал пробить по воротам Балогун.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Петреску в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Сеферович в центре поля сыграл рукой.
  • 44'
    Руфе перед штрафной площадью долго готовился к удару, собрал вокруг себя много соперников и потерял мяч.
  • Желтая карточка
    43'
    Шикинью в центре поля ударил по ногам Кента и получил жёлтую карточку.
  • 42'
    Балогун выбил мяч головой от своих ворот после навеса Гримальдо с левого фланга.
  • Фол, нарушение
    41'
    Морелос у центрального круга сыграл рукой.
  • 40'
    Габриэл справа навесил на дальнюю штангу, где Тавернье помешал Эвертону пробить по воротам.
  • 38'
    В центре поля мяч попал в руку кому-то из португальцев.
  • 36'
    Гримальдо слева сделал передачу на Сеферовича, которого шотландцы оттеснили к угловому флагу.
  • Офсайд
    35'
    Вальдшмидт на правом фланге забежал в офсайд.
  • Фол, нарушение
    34'
    Баришич в центре поля завали л на газон Силву.
  • Дождь
    32'
    В Глазго сегодня идёт мелкий дождь. Этим пока мало пользуются игроки, дальних ударов по воротам мало.
  • Офсайд
    30'
    Руфе на левом фланге оказался в офсайде.
  • 29'
    Кент слева сместился в центр и сделал неточную передачу на Морелоса.
  • 27'
    "Бенфика" комбинирует перед штрафной площадью шотландцев, но на ударную позицию никто выйти не может.
  • 26'
    Жилберто слева сделал заброс в штрафную площадь. Макгрегор опередил Вальдшмидта и забрал мяч в руки.
  • 25'
    Морелос с двадцати трёх метров пробил в Лейте.
  • 24'
    Эвертон слева с острого угла пробил выше ворот.
  • 23'
    Жилберто справа не смог пройти вперёд. Португальцы перевели мяч на левый фланг.
  • Травма, повреждение
    21'
    Морелос сидит на газоне. Требуется помощь медиков нападающему "Глазго Рейнджерс".
  • Офсайд
    20'
    Арфилд на правом фланге забрался в офсайд.
  • 19'
    На подачу Баришича слева со штрафного вышел Лейта и кулаками выбил мяч от ворот.
  • Желтая карточка
    18'
    Габриэл на фланге сбил Камара и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 17'
    Удар Кента слева из-за пределов штрафной площади заблокирован соперниками.
  • Угловой
    16'
    Вальдшмидт от углового флага навесил к дальней штанге, куда вышел Макгрегор и забрал мяч в руки.
  • Опасный момент
    15'
    Гримальдо слева выкатил мяч на Эвертона, который с четырнадцати метров пробил выше ворот.
  • 14'
    Жардел не позволил сыграть Руфе на левом фланге и сопроводил мяч за пределы поля.
  • 12'
    Тавернье грубо ошибается у своей штрафной площади. Мяч получает Вальдшмидт, но делает неточную передачу в центр.
  • Фол, нарушение
    10'
    Шикинью на чужой половине поля ударил по ногам Баришича
  • 9'
    "Бенфика" пытается подержать мяч в центре поля, но попадает под прессинг соперников.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    АРФИЛД!!! Баришич справа навесил к воротам. Удар Руфе в упор парировал Лейте, добивание Тавернье головой приходится в перекладину, а вот подоспевший Арфилд пробил по воротам точно.
  • Фол, нарушение
    6'
    Жилберто на чужой половине поля придержал руками Камара.
  • 5'
    Заброс Силвы справа в штрафную площадь перехвачен соперниками.
  • 4'
    Тавернье заброс вперёд по правому флангу исполнил неудачно. Мяч улетел за пределы поля.
  • 3'
    Эвертон слева пронёсся вперёд, но у линии штрафной площади мяч у него выбили.
  • 2'
    "Глазго Рейнджерс" играет в синих футболках и белых трусах, "Бенфика" - в красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Айброкс"!
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Шикинью Франциску получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Габриэл III получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Арфилд Скотт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.15 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.05 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.68 3.08
  1.50 4.11 7.08

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.00 0.00 11.50 1.02 6.50 1.11 4.90 1.17 2.35 1.58 2.12 1.77 2.65 1.47 1.44 2.75 1.18 4.75 1.14 5.55 1.14 5.55 1.11 6.50 1.01 14.00
12.50 1.00 11.25 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.36 1.70 1.81 2.00 1.52 2.46 1.23 3.62 1.18 4.25 1.05 7.00
5.74 1.15 2.67 1.50 2.13 1.75 1.85 2.01 1.55 2.50 1.42 2.95 1.33 3.39 1.51 2.60 1.24 4.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.35 1.58 2.45 1.55 1.10 6.80 1.06 8.80
3.15 1.36 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.87 1.44 2.26 1.67 1.75 2.13 1.27 3.87 1.14 5.97 1.33 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.80 2.00 1.47 2.85 1.22 4.20
4.85 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.55
Букмекер Да Нет
4.05 1.50
Букмекер Да Нет
3.05 1.47
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Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 1:0 Бенфика

Исход игры
Глазго Рейнджерс
51% (77)
Ничья
28.5% (43)
Бенфика
20.5% (31)
Тотал 2.5
Больше
71.14% (106)
Меньше
28.86% (43)
Обе команды забьют
Да
88.59% (132)
Нет
11.41% (17)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
38.4% (58)
1:1 Ничья
17.2% (26)
1:2 Бенфика
15.9% (24)
2:2 Ничья
10.6% (16)
1:0 Глазго Рейнджерс
9.3% (14)
0:1 Бенфика
2% (3)
3:2 Глазго Рейнджерс
1.3% (2)
3:1 Глазго Рейнджерс
1.3% (2)
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