Эвертон слева вывел к воротам Силву, которому помешал пробить по воротам Балогун.

Вальдшмидт разыграл угловой удар с партнёрами. Прострел к воротам заблокирован.

44' Руфе перед штрафной площадью долго готовился к удару, собрал вокруг себя много соперников и потерял мяч.

43' Шикинью в центре поля ударил по ногам Кента и получил жёлтую карточку.

42' Балогун выбил мяч головой от своих ворот после навеса Гримальдо с левого фланга.

41' Морелос у центрального круга сыграл рукой.

40' Габриэл справа навесил на дальнюю штангу, где Тавернье помешал Эвертону пробить по воротам.

38' В центре поля мяч попал в руку кому-то из португальцев.

36' Гримальдо слева сделал передачу на Сеферовича, которого шотландцы оттеснили к угловому флагу.

35' Вальдшмидт на правом фланге забежал в офсайд.

34' Баришич в центре поля завали л на газон Силву.

32' В Глазго сегодня идёт мелкий дождь. Этим пока мало пользуются игроки, дальних ударов по воротам мало.

30' Руфе на левом фланге оказался в офсайде.

29' Кент слева сместился в центр и сделал неточную передачу на Морелоса.

27' "Бенфика" комбинирует перед штрафной площадью шотландцев, но на ударную позицию никто выйти не может.

26' Жилберто слева сделал заброс в штрафную площадь. Макгрегор опередил Вальдшмидта и забрал мяч в руки.

25' Морелос с двадцати трёх метров пробил в Лейте.

24' Эвертон слева с острого угла пробил выше ворот.

23' Жилберто справа не смог пройти вперёд. Португальцы перевели мяч на левый фланг.

21' Морелос сидит на газоне. Требуется помощь медиков нападающему "Глазго Рейнджерс".

20' Арфилд на правом фланге забрался в офсайд.

19' На подачу Баришича слева со штрафного вышел Лейта и кулаками выбил мяч от ворот.

18' Габриэл на фланге сбил Камара и получил первую жёлтую карточку в матче.

17' Удар Кента слева из-за пределов штрафной площади заблокирован соперниками.

16' Вальдшмидт от углового флага навесил к дальней штанге, куда вышел Макгрегор и забрал мяч в руки.

15' Гримальдо слева выкатил мяч на Эвертона, который с четырнадцати метров пробил выше ворот.

14' Жардел не позволил сыграть Руфе на левом фланге и сопроводил мяч за пределы поля.

12' Тавернье грубо ошибается у своей штрафной площади. Мяч получает Вальдшмидт, но делает неточную передачу в центр.

10' Шикинью на чужой половине поля ударил по ногам Баришича

9' "Бенфика" пытается подержать мяч в центре поля, но попадает под прессинг соперников.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

АРФИЛД!!! Баришич справа навесил к воротам. Удар Руфе в упор парировал Лейте, добивание Тавернье головой приходится в перекладину, а вот подоспевший Арфилд пробил по воротам точно.

6' Жилберто на чужой половине поля придержал руками Камара.

5' Заброс Силвы справа в штрафную площадь перехвачен соперниками.

4' Тавернье заброс вперёд по правому флангу исполнил неудачно. Мяч улетел за пределы поля.

3' Эвертон слева пронёсся вперёд, но у линии штрафной площади мяч у него выбили.

2' "Глазго Рейнджерс" играет в синих футболках и белых трусах, "Бенфика" - в красной форме.