Глазго Рейнджерс
Позже
Стадион: Айброкс
Бенфика
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морелос Альфредо
|2
|0.67
|2.
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.33
|3.
|Руфе Кемар
|1
|0.33
|4.
|Камара Глен
|1
|0.33
|5.
|Баришич Борна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуньес Дарвин
|4
|1.33
|2.
|Пицци Луиш
|3 (2)
|1
|3.
|Силва Рафа
|1
|0.33
|4.
|Вальдшмидт Лука
|1 (1)
|0.33
|5.
|Эвертон Соарес
|0
|0
|6.
|Жилберто Жуниор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|2.
|Балогун Леон
|1
|0
|3.
|Джек Райан
|1
|0
|4.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|5.
|Хаджи Янис
|1
|0
|6.
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|0
|1
|2.
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Глазго Рейнджерс
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Бенфика
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +17 =3 -0Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Глазго Рейнджерс 8:0 Гамильтон Академикал Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Килмарнок 0:1 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =1 -4Paredes 0:1 Бенфика Бенфика 2:3 Брага Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Боавишта 3:0 Бенфика
Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бенфика: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Глазго Рейнджерс» – «Бенфика» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бенфика» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Глазго Рейнджерс» – «Бенфика», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Бенфика
Исход игры
Глазго Рейнджерс
49.1% (26)
Ничья
28.3% (15)
Бенфика
22.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (34)
Меньше
33.33% (17)
Обе команды забьют
Да
90.2% (46)
Нет
9.8% (5)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
39.6% (21)
1:1 Ничья
22.6% (12)
1:2 Бенфика
17% (9)
1:0 Глазго Рейнджерс
5.7% (3)
2:2 Ничья
5.7% (3)
0:1 Бенфика
3.8% (2)
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