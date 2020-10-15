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Глазго Рейнджерс
 
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Стадион:
Бенфика

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морелос Альфредо 2 0.67
2. Тавернье Джеймс 1 (1) 0.33
3. Руфе Кемар 1 0.33
4. Камара Глен 1 0.33
5. Баришич Борна 0 0
Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуньес Дарвин 4 1.33
2. Пицци Луиш 3 (2) 1
3. Силва Рафа 1 0.33
4. Вальдшмидт Лука 1 (1) 0.33
5. Эвертон Соарес 0 0
6. Жилберто Жуниор 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Макгрегор Аллан 1 0
2. Балогун Леон 1 0
3. Джек Райан 1 0
4. Голдсон Коннор 1 0
5. Хаджи Янис 1 0
6. Угелумба Кэлвин 1 0
Бенфика
# Игрок      
1. Отаменди Николас 0 1
2. Гонсалвеш Диогу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Глазго Рейнджерс 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Бенфика 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Глазго Рейнджерс 8:0 Гамильтон Академикал Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Килмарнок 0:1 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Paredes 0:1 Бенфика Бенфика 2:3 Брага Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Боавишта 3:0 Бенфика
Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш

Последние игры между собой

Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бенфика: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Лига Европы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2. Глазго Рейнджерс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Лех Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Стандард Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Глазго Рейнджерс - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Глазго Рейнджерс 49.1% (26)
    X 28.3% (15)
    Бенфика 22.6% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Глазго Рейнджерс
    Ничья
    Бенфика
    2.30
    3.42
    3.84
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.30 3.35
    Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.35 3.35
    Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.42 3.84
      2.15 3.40 3.49

    Самый высокий коэффициент на матч «Глазго Рейнджерс» – «Бенфика» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бенфика» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Глазго Рейнджерс» – «Бенфика», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.50 0.00 11.00 1.02 4.40 1.19 3.70 1.28 2.33 1.65 2.08 1.80 1.83 2.05 1.51 2.55 1.27 3.85 1.20 4.50 1.07 7.40 1.06 8.10 1.01 13.50
    10.50 1.01 9.60 1.03 4.50 1.19 3.64 1.28 2.36 1.73 1.80 2.01 1.52 2.46 1.23 3.62 1.18 4.25 1.06 7.00
    4.91 1.18 2.79 1.45 2.29 1.64 2.05 1.80 1.79 2.05 1.61 2.33 1.50 2.60 1.18 4.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.61 1.55 2.48 1.20 4.70
    3.15 1.36 2.19 1.68 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60
    2.95 1.41 2.32 1.62 1.78 2.07 1.54 2.50 1.37 3.17
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.92 1.82 1.44 2.70
    4.80 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.46 2.72 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.50
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.44
    Где смотреть матч Глазго Рейнджерс - Бенфика онлайн

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    Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Бенфика

    Исход игры
    Глазго Рейнджерс
    49.1% (26)
    Ничья
    28.3% (15)
    Бенфика
    22.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (34)
    Меньше
    33.33% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    90.2% (46)
    Нет
    9.8% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Глазго Рейнджерс
    39.6% (21)
    1:1 Ничья
    22.6% (12)
    1:2 Бенфика
    17% (9)
    1:0 Глазго Рейнджерс
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    5.7% (3)
    0:1 Бенфика
    3.8% (2)
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