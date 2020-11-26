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Наполи
2:0
Конец матча

Стадион:
Риека
0'
1:0
41' Гол в свои ворота
Анастазио Армандо
74' Желтая карточка
Анастазио Армандо
2:0
75' Гол
Лосано Ирвинг
90'+4
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
31
Гулам
Фаузи
4
Демме
Диего
5
Бакайоко
Тьемуэ
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Петр
7
Элмас
Элиф
37
Петанья
Андреа
33
Невистич
Иван
27
Томечак
Иван
14
Велкоски
Дарко
4
Галович
Нино
36
Смолчич
Хрвое
23
Анастазио
Армандо
7
Мурич
Роберт
16
Гнезда-Черин
Адам
44
Лончар
Стьепан
24
Стефульж
Даниэль
19
Андрияшевич
Франко
Наполи
4-2-3-1
Риека
5-4-1

Ход матча

41'
Анастазио Армандо
1:0
64'
Инсинье Лоренцо
Зелиньски Петр
 
64'
Лосано Ирвинг
Политано Маттео
 
69'
Лоботка Станислав
Демме Диего
 
69'
Мертенс Дрис
Элмас Элиф
 
74'
 
Анастазио Армандо
75'
Лосано Ирвинг
(Инсинье Лоренцо)
2:0
78'
 
Ятеке Стерлинг
Мурич Роберт
80'
 
Браут Филип
Анастазио Армандо
81'
Фабиан Руис
Петанья Андреа
 
87'
 
Фриган Матия
Андрияшевич Франко
87'
 
Ходжа Велдин
Гнезда-Черин Адам

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демме Диего 1 0.25
2. Политано Маттео 1 0.25
3. Лосано Ирвинг 1 0.25
4. Мертенс Дрис 0 0
5. Инсинье Лоренцо 0 0
6. Бакайоко Тьемуэ 0 0
Риека
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куленович Сандро 1 0.25
2. Мурич Роберт 1 0.25
3. Лончар Стьепан 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 1 1
2. Кулибали Калиду 2 0
3. Политано Маттео 1 0
4. Лосано Ирвинг 1 0
Риека
# Игрок      
1. Лепиница Иван 2 0
2. Андрияшевич Франко 1 0
3. Павичич Домагой 1 0
4. Анастазио Армандо 1 0
5. Цапан Лука 1 0
6. Менало Лука 1 0
7. Куленович Сандро 1 0
8. Смолчич Хрвое 1 0
9. Браут Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Риека 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло
Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи
Риека Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 1:2 Наполи Шибеник 2:0 Риека АЗ Алкмаар 4:1 Риека
Риека 0:1 Реал Сосьедад Риека 2:1 Вараждин Риека 2:0 Славен Копенгаген 0:1 Риека Риека 2:0 Колос Ковалёвка Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица

Последние игры между собой

Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Риека: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Риека 1:2 Наполи Лига Европы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
2. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
4. Риека 0:2 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Наполи 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Риека 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Риека 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Анастазио Армандо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Наполи 99.3% (150)
X 0.7% (1)
Риека 0% (0)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 11.00 37.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 8.70 18.50
  1.27 4.80 13.85

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
8.40 1.07 6.80 1.10 3.60 1.28 2.40 1.57 1.97 1.82 1.30 3.50 2.04 1.83 1.16 5.10 1.79 2.10 1.02 13.00 1.02 13.00 1.18 5.10 1.13 5.50 1.04 9.70 1.03 9.70 1.01 15.00
6.55 1.12 5.55 1.15 3.00 1.40 2.39 1.59 1.87 2.03 1.50 2.62 1.36 3.20 1.18 5.05 1.15 5.75 1.05 10.00
3.16 1.35 2.61 1.49 2.06 1.77 1.65 2.25 1.77 2.06 1.47 2.66 1.18 4.76 1.48 2.64 1.77 2.06 1.60 2.33 1.47 2.73 1.33 3.33 1.13 6.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.57 2.40 1.11 6.50 1.07 8.40 1.42 3.15
4.75 1.20 3.04 1.38 1.80 2.01 1.36 3.15 1.23 4.20
1.30 3.46 1.15 5.19 1.45 2.74 2.12 1.72 1.77 2.07 1.53 2.49 1.34 3.33
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.08 1.72 1.55 2.45 1.33 3.25
4.65 1.19 2.28 1.63 1.70 2.15 1.41 2.91 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
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Прогнозы на матч Наполи 2:0 Риека

Исход игры
Наполи
99.3% (150)
Ничья
0.7% (1)
Риека
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.32% (72)
Меньше
51.68% (77)
Обе команды забьют
Да
20.13% (30)
Нет
79.87% (119)
Популярный счёт
2:0 Наполи
48.3% (73)
3:0 Наполи
25.8% (39)
3:1 Наполи
9.9% (15)
2:1 Наполи
8.6% (13)
4:0 Наполи
2.6% (4)
1:0 Наполи
2% (3)
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