1:0
41' Гол в свои воротаАнастазио Армандо
74' Желтая карточкаАнастазио Армандо
2:0
75' ГолЛосано Ирвинг
31
Гулам
Фаузи
27
Томечак
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Томечак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
56 Путник МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Ходжа ВелдинПолузащитник
-
60 Фриган МатияНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рожман Симон
Ход матча
41'
75'
2:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Демме Диего
|1
|0.25
|2.
|Политано Маттео
|1
|0.25
|3.
|Лосано Ирвинг
|1
|0.25
|4.
|Мертенс Дрис
|0
|0
|5.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|6.
|Бакайоко Тьемуэ
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куленович Сандро
|1
|0.25
|2.
|Мурич Роберт
|1
|0.25
|3.
|Лончар Стьепан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Осимхен Виктор
|1
|1
|2.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|3.
|Политано Маттео
|1
|0
|4.
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лепиница Иван
|2
|0
|2.
|Андрияшевич Франко
|1
|0
|3.
|Павичич Домагой
|1
|0
|4.
|Анастазио Армандо
|1
|0
|5.
|Цапан Лука
|1
|0
|6.
|Менало Лука
|1
|0
|7.
|Куленович Сандро
|1
|0
|8.
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|9.
|Браут Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Риека
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +12 =1 -7Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло
Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи
Риека Последние 20 матчей: +12 =0 -8Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 1:2 Наполи Шибеник 2:0 Риека АЗ Алкмаар 4:1 Риека
Риека 0:1 Реал Сосьедад Риека 2:1 Вараждин Риека 2:0 Славен Копенгаген 0:1 Риека Риека 2:0 Колос Ковалёвка Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица
Последние игры между собой
Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Риека: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|4.
|Риека
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Наполи
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Риека
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Риека» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Риека» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Риека», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 2:0 Риека
Исход игры
Наполи
99.3% (150)
Ничья
0.7% (1)
Риека
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.32% (72)
Меньше
51.68% (77)
Обе команды забьют
Да
20.13% (30)
Нет
79.87% (119)
Популярный счёт
2:0 Наполи
48.3% (73)
3:0 Наполи
25.8% (39)
3:1 Наполи
9.9% (15)
2:1 Наполи
8.6% (13)
4:0 Наполи
2.6% (4)
1:0 Наполи
2% (3)
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