Дандолк
0:2
Перерыв
Стадион: Авива
Рапид Вена
8' Желтая карточкаГраховац Срджан
0:1
11' ГолКнасмюлльнер Кристоф
0:2
37' ГолКара Эркан
45' Желтая карточкаДаммигэн Кэмерон
44
Бойл
Энди
21
Клири
Дэниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бойл ЭндиЗащитник
-
21 Клири ДэниелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лихи ДаррахЗащитник
-
16 Мюррей ШонПолузащитник
-
17 Одуа НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Келли ДэниэлНападающий
- Нападающий
-
24 Уинн ДжеймиНападающий
-
Главный тренер: Джованьоли Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
-
48 Демир ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
11'
37'
0:2
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макмиллан Дэвид
|2 (2)
|0.5
|2.
|Мюррей Шон
|1
|0.25
|3.
|Хобан Патрик
|1
|0.25
|4.
|Шилдс Крис
|0
|0
|5.
|Маунтни Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аразе Кельвин
|1
|0.25
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.25
|3.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.25
|4.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.25
|5.
|Любичич Деян
|1
|0.25
|6.
|Демир Юсуф
|1
|0.25
|7.
|Стойкович Филип
|0
|0
|8.
|Граховац Срджан
|0
|0
|9.
|Кара Эркан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммигэн Кэмерон
|1
|0
|2.
|Клири Дэниел
|1
|0
|3.
|Хор Шон II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Граховац Срджан
|2
|0
|2.
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|3.
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|4.
|Шик Торстен
|1
|0
|5.
|Стойкович Филип
|1
|0
|6.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|7.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|8.
|Любичич Деян
|1
|0
|9.
|Граймль Лео
|1
|0
|10.
|Кара Эркан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дандолк
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|Рапид Вена
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Дандолк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Богемианс 1:4 Дандолк Дандолк 0:2 Слайго Роверс Рапид Вена 4:3 Дандолк Сент-Патрикс 1:1 Дандолк
Арсенал 3:0 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед
Рапид Вена Последние 20 матчей: +14 =2 -4Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах
Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава
Последние игры между собой
Дандолк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Рапид Вена
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|3.
|Мольде
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|4.
|Дандолк
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Рапид Вена
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Мольде
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|Дандолк
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дандолк» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дандолк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дандолк» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дандолк 0:2 Рапид Вена
Исход игры
Дандолк
9.9% (15)
Ничья
17.2% (26)
Рапид Вена
72.8% (110)
Тотал 2.5
Больше
67.79% (101)
Меньше
32.21% (48)
Обе команды забьют
Да
81.21% (121)
Нет
18.79% (28)
Популярный счёт
1:2 Рапид Вена
51.7% (78)
1:1 Ничья
13.9% (21)
0:1 Рапид Вена
7.9% (12)
1:3 Рапид Вена
6% (9)
2:1 Дандолк
4.6% (7)
0:2 Рапид Вена
4.6% (7)
1:0 Дандолк
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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