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Дандолк
1:3
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
8' Желтая карточка
Граховац Срджан
0:1
11' Гол
Кнасмюлльнер Кристоф
0:2
37' Гол
Кара Эркан
45' Желтая карточка
Даммигэн Кэмерон
0:2
50' Не забитый пенальти
Одуа Нейтан
0:3
58' Гол
Кара Эркан
1:3
62' Пенальти
Шилдс Крис
82' Желтая карточка
Клири Дэниел
90'+5
1
Роджерс
Гэри
4
Хор
Шон
II
44
Бойл
Энди
21
Клири
Дэниел
2
Гэннон
Шон
5
Шилдс
Крис
10
Слоггетт
Грегори
23
Даммигэн
Кэмерон
22
Чолович
Стефан
29
Макмиллан
Дэвид
7
Даффи
Майкл
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
14
Граховац
Срджан
13
Шик
Торстен
9
Фунтас
Таксиархис
40
Ибрахимоглу
Мелих
29
Кара
Эркан
Дандолк
3-4-3
Рапид Вена
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Дандолк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макмиллан Дэвид 2 (2) 0.5
2. Шилдс Крис 1 (1) 0.25
3. Мюррей Шон 1 0.25
4. Хобан Патрик 1 0.25
5. Маунтни Джон 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 2 0.5
2. Аразе Кельвин 1 0.25
3. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.25
4. Фунтас Таксиархис 1 0.25
5. Хофманн Максимилиан 1 0.25
6. Любичич Деян 1 0.25
7. Демир Юсуф 1 0.25
8. Шик Торстен 0 0
9. Стойкович Филип 0 0
10. Граховац Срджан 0 0

Карточки

Дандолк
# Игрок      
1. Даммигэн Кэмерон 2 0
2. Клири Дэниел 1 0
3. Хор Шон II 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Граховац Срджан 2 0
2. Зоннляйтнер Марио 1 0
3. Рицмайер Марсель 1 0
4. Шик Торстен 1 0
5. Стойкович Филип 1 0
6. Хофманн Максимилиан 1 0
7. Аразе Кельвин 1 0
8. Любичич Деян 1 0
9. Граймль Лео 1 0
10. Кара Эркан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дандолк 25% (1) 0 25% (1) 0 0 50% (2)
 Рапид Вена 0 20% (1) 0 20% (1) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Дандолк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Богемианс 1:4 Дандолк Дандолк 0:2 Слайго Роверс Рапид Вена 4:3 Дандолк Сент-Патрикс 1:1 Дандолк
Арсенал 3:0 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед
Рапид Вена Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах
Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава

Последние игры между собой

Дандолк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Рапид Вена 4:3 Дандолк Лига Европы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Рапид Вена 3:1 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
3. Мольде Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
4. Дандолк 1:3 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Рапид Вена 3:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Мольде Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Дандолк 1:3 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Рапид Вена 3:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Мольде Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Дандолк 1:3 Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Дандолк 9.9% (15)
X 17.2% (26)
Рапид Вена 72.8% (110)
Все прогнозы
2.44 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 53.00 17.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 5.40 1.42
  16.76 8.24 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «Дандолк» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дандолк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дандолк» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 12.00 1.02 6.50 1.11 3.95 1.25 4.90 1.17 2.18 1.73 1.91 1.95 1.93 1.93 3.25 1.33 1.29 3.55 1.80 2.00 1.08 6.90 1.12 8.40 1.03 13.00 1.02 15.00
5.90 1.14 4.90 1.19 2.72 1.47 2.16 1.71 1.74 2.21 1.41 2.95 1.30 3.60 1.14 6.00 1.11 6.70 1.04 12.25
5.11 1.17 4.86 1.19 2.90 1.43 3.50 1.31 2.42 1.59 2.00 1.87 1.72 2.17 1.46 2.79 1.51 2.62 1.52 2.60 1.30 3.57 1.88 1.99 1.56 2.48 1.41 2.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.70 1.55 1.47 2.65 1.29 4.10 1.04 10.00 1.03 12.00
4.20 1.23 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
2.96 1.41 2.34 1.62 1.79 2.07 2.09 1.78 1.71 2.18 1.34 3.35 1.27 3.84 1.14 5.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
5.65 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.20 1.36
Где смотреть матч Дандолк 1:3 Рапид Вена онлайн

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Прогнозы на матч Дандолк 1:3 Рапид Вена

Исход игры
Дандолк
9.9% (15)
Ничья
17.2% (26)
Рапид Вена
72.8% (110)
Тотал 2.5
Больше
67.79% (101)
Меньше
32.21% (48)
Обе команды забьют
Да
81.21% (121)
Нет
18.79% (28)
Популярный счёт
1:2 Рапид Вена
51.7% (78)
1:1 Ничья
13.9% (21)
0:1 Рапид Вена
7.9% (12)
1:3 Рапид Вена
6% (9)
1:0 Дандолк
4.6% (7)
2:1 Дандолк
4.6% (7)
0:2 Рапид Вена
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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