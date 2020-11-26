Стандард
2:1
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
Лех
20' Желтая карточкаЦрномаркович Джордже
26' Желтая карточкаУларе Обби
37' Желтая карточкаБаликвиша Мишель-Анже
43' Желтая карточкаБутко Богдан
45' Вторая желтая карточкаУларе Обби
45' Желтая карточкаРаскин Николас
0:1
61' ГолИсхак Микаэль
1:1
63' ГолТапсоба Абдул
72' Желтая карточкаБолевич Александар
75' Вторая желтая карточкаЦрномаркович Джордже
86' Желтая карточкаКравец Василий
2:1
90' ГолЛайфис Константинос
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
91
Бутко
Богдан
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Жанс ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
-
7 Чоп ДуйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
26'
43'
45'
45'
61'
0:1
63'
86'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лестьенн Максим
|1
|0.25
|2.
|Лайфис Константинос
|1
|0.25
|3.
|Тапсоба Абдул
|1
|0.25
|4.
|Жанс Лоран
|0
|0
|5.
|Баликвиша Мишель-Анже
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|5
|1.25
|2.
|Скурась Михал
|1
|0.25
|3.
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|4.
|Тиба Педру
|0
|0
|5.
|Червински Алан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уларе Обби
|1
|1
|2.
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|3.
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|4.
|Болевич Александар
|1
|0
|5.
|Николя Гавори
|1
|0
|6.
|Фаи Коллинс
|1
|0
|7.
|Бокади Мервей
|1
|0
|8.
|Бодар Арно
|1
|0
|9.
|Раскин Николас
|1
|0
|10.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Црномаркович Джордже
|2
|1
|2.
|Мухар Карло
|2
|0
|3.
|Бутко Богдан
|1
|0
|4.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|5.
|Кравец Василий
|1
|0
|6.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стандард
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Лех
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +10 =5 -5Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде
Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард Стандард 1:0 Серкль Брюгге Стандард 3:0 Реймс
Лех Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех
Последние игры между собой
Стандард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лех: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 7
|8
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|4.
|Стандард
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Лех
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Стандард
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Стандард» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стандард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стандард» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Стандард 2:1 Лех
Исход игры
Стандард
60% (90)
Ничья
30% (45)
Лех
10% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.62% (65)
Меньше
56.38% (84)
Обе команды забьют
Да
71.14% (106)
Нет
28.86% (43)
Популярный счёт
2:1 Стандард
34% (51)
1:1 Ничья
27.3% (41)
1:0 Стандард
14% (21)
2:0 Стандард
8.7% (13)
1:2 Лех
5.3% (8)
0:1 Лех
4% (6)
3:1 Стандард
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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