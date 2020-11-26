  1. Футбол
  2. Матчи
Стандард
2:1
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
20' Желтая карточка
Црномаркович Джордже
26' Желтая карточка
Уларе Обби
37' Желтая карточка
Баликвиша Мишель-Анже
43' Желтая карточка
Бутко Богдан
45' Вторая желтая карточка
Уларе Обби
45' Желтая карточка
Раскин Николас
0:1
61' Гол
Исхак Микаэль
1:1
63' Гол
Тапсоба Абдул
72' Желтая карточка
Болевич Александар
75' Вторая желтая карточка
Црномаркович Джордже
86' Желтая карточка
Кравец Василий
2:1
90' Гол
Лайфис Константинос
90'+5
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
24
Николя
Гавори
20
Бокади
Мервей
32
Баликвиша
Мишель-Анже
8
Цимирот
Гойко
26
Раскин
Николас
22
Лестьенн
Максим
9
Уларе
Обби
35
Беднарек
Филип
91
Бутко
Богдан
5
Црномаркович
Джордже
4
Рогне
Томас
27
Пухач
Тымотеуш
21
Скурась
Михал
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
8
Сикора
Ян
10
Рамирес
Даниэль
9
Исхак
Микаэль
Стандард
4-4-2
Лех
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лестьенн Максим 1 0.25
2. Лайфис Константинос 1 0.25
3. Тапсоба Абдул 1 0.25
4. Жанс Лоран 0 0
5. Баликвиша Мишель-Анже 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 5 1.25
2. Скурась Михал 1 0.25
3. Пухач Тымотеуш 0 0
4. Тиба Педру 0 0
5. Червински Алан 0 0

Карточки

Стандард
# Игрок      
1. Уларе Обби 1 1
2. Дюссенн Ноэ 2 0
3. Бастьен Самюэль 2 0
4. Болевич Александар 1 0
5. Николя Гавори 1 0
6. Фаи Коллинс 1 0
7. Бокади Мервей 1 0
8. Бодар Арно 1 0
9. Раскин Николас 1 0
10. Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Лех
# Игрок      
1. Црномаркович Джордже 2 1
2. Мухар Карло 2 0
3. Бутко Богдан 1 0
4. Исхак Микаэль 1 0
5. Кравец Василий 1 0
6. Рамирес Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стандард 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Лех 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде
Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард Стандард 1:0 Серкль Брюгге Стандард 3:0 Реймс
Лех Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех
Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония

Последние игры между собой

Стандард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лех: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лех 3:1 Стандард Лига Европы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 4 2 2 0 12 - 7 8
2. Глазго Рейнджерс Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Лех Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
4. Стандард Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Глазго Рейнджерс Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Лех Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Стандард Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 2 1 1 0 6 - 4 4
2. Глазго Рейнджерс Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Лех Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Стандард Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Раскин Николас получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Уларе Обби получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    43'
    Бутко Богдан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Michel Ange Balikwisha получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Уларе Обби получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Црномаркович Джордже получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Стандард 60% (90)
X 30% (45)
Лех 10% (15)
Все прогнозы
3.55 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 1.67 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.82 3.30
  4.66 1.50 5.42

Самый высокий коэффициент на матч «Стандард» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стандард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стандард» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.85 1.42 11.50 1.02 1.42 2.85 3.75 1.27 1.82 1.97 2.11 1.78 1.85 2.02 1.01 15.00 1.27 3.75 1.02 13.00 1.07 7.20 1.02 13.00 1.01 13.50
14.25 1.02 12.75 1.04 4.55 1.21 3.60 1.30 2.30 1.69 1.79 2.05 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.30
5.38 1.16 1.90 1.95 2.60 1.51 1.81 2.04 1.82 2.05 1.53 2.58 1.40 3.04 1.61 2.34 1.36 3.13 1.73 2.16 1.56 2.47 1.22 4.46 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.85 2.26 1.64 1.03 12.00 1.20 5.10 1.03 12.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
1.22 4.43 1.11 7.00 1.27 3.81 1.69 2.22 1.49 2.69 1.36 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40
4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Где смотреть матч Стандард 2:1 Лех онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Стандард 2:1 Лех

Исход игры
Стандард
60% (90)
Ничья
30% (45)
Лех
10% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.62% (65)
Меньше
56.38% (84)
Обе команды забьют
Да
71.14% (106)
Нет
28.86% (43)
Популярный счёт
2:1 Стандард
34% (51)
1:1 Ничья
27.3% (41)
1:0 Стандард
14% (21)
2:0 Стандард
8.7% (13)
1:2 Лех
5.3% (8)
0:1 Лех
4% (6)
3:1 Стандард
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный