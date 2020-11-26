Гранада
2:1
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Омония
1:0
8' ГолСуарес Луис III
15' Желтая карточкаПерес Неуэн
31' Желтая карточкаГоналон Максим
44' Желтая карточкаЭррера Янгель
55' Желтая карточкаКику Франсишку
1:1
60' ГолАсанте Эрнест
65' Желтая карточкаКусулос Янис
67' Желтая карточкаЛекьякс Ян
67' Желтая карточкаГомес Хорди
2:1
73' ГолСоро Альберто
90' Желтая карточкаМачис Дарвин
90' Желтая карточкаСене Кали
15
Нева
Карлос
22
Ланг
Адам
31
Кусулос
Янис
11
Ботеак
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ботеак ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
8'
1:0
15'
31'
44'
55'
60'
1:1
65'
67'
67'
73'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|2
|0.5
|2.
|Мачис Дарвин
|1
|0.25
|3.
|Соро Альберто
|1
|0.25
|4.
|Видаль Молина
|1
|0.25
|5.
|Эррера Янгель
|1
|0.25
|6.
|Монторо Анхель
|0
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|8.
|Милья Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Хорди
|1
|0.25
|2.
|Асанте Эрнест
|1
|0.25
|3.
|Ботеак Эрик
|1
|0.25
|4.
|Лекьякс Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эррера Янгель
|2
|0
|2.
|Монторо Анхель
|1
|0
|3.
|Гоналон Максим
|1
|0
|4.
|Видаль Молина
|1
|0
|5.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|6.
|Силва Руи
|1
|0
|7.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|8.
|Милья Луис
|1
|0
|9.
|Суарес Луис III
|1
|0
|10.
|Перес Неуэн
|1
|0
|11.
|Нева Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дюриш Михал
|1
|1
|2.
|Гомес Хорди
|2
|0
|3.
|Ланг Адам
|2
|0
|4.
|Лекьякс Ян
|1
|0
|5.
|Асанте Эрнест
|1
|0
|6.
|Папулис Фотис
|1
|0
|7.
|Ботеак Эрик
|1
|0
|8.
|Кику Франсишку
|1
|0
|9.
|Кусулос Янис
|1
|0
|10.
|Ционис Маринос
|1
|0
|11.
|Сене Кали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|Омония
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +11 =4 -5Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте
Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада
Омония Последние 20 матчей: +8 =7 -5Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония
Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония
Последние игры между собой
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|ПСВ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|3.
|ПАОК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|4.
|Омония
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Гранада
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ПСВ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Омония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Омония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Омония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гранада 2:1 Омония
Исход игры
Гранада
97.4% (147)
Ничья
2% (3)
Омония
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.2% (45)
Меньше
69.8% (104)
Обе команды забьют
Да
20.81% (31)
Нет
79.19% (118)
Популярный счёт
2:0 Гранада
51% (77)
1:0 Гранада
16.6% (25)
2:1 Гранада
11.9% (18)
3:0 Гранада
10.6% (16)
3:1 Гранада
6% (9)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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