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Гранада
2:1
Конец матча

Стадион:
Омония
0'
1:0
8' Гол
Суарес Луис III
15' Желтая карточка
Перес Неуэн
31' Желтая карточка
Гоналон Максим
44' Желтая карточка
Эррера Янгель
55' Желтая карточка
Кику Франсишку
1:1
60' Гол
Асанте Эрнест
65' Желтая карточка
Кусулос Янис
67' Желтая карточка
Лекьякс Ян
67' Желтая карточка
Гомес Хорди
2:1
73' Гол
Соро Альберто
90' Желтая карточка
Мачис Дарвин
90' Желтая карточка
Сене Кали
90'+6
1
Силва
Руи
3
Перес
Неуэн
22
Дуарте
Домингуш
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
21
Эррера
Янгель
5
Милья
Луис
9
Сольдадо
Роберто
4
Гоналон
Максим
26
Соро
Альберто
7
Суарес
Луис
III
40
Фабиано
Фрейтас
15
Губочан
Томаш
22
Ланг
Адам
6
Люфтнер
Михаэл
5
Кику
Франсишку
35
Харис
Мавриас
4
Абдуллахи
Шеху
31
Кусулос
Янис
21
Ционис
Маринос
80
Какулис
Андроникос
11
Ботеак
Эрик
Гранада
4-2-3-1
Омония
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 2 0.5
2. Мачис Дарвин 1 0.25
3. Соро Альберто 1 0.25
4. Видаль Молина 1 0.25
5. Эррера Янгель 1 0.25
6. Монторо Анхель 0 0
7. Пуэртас Антонио 0 0
8. Милья Луис 0 0
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Хорди 1 0.25
2. Асанте Эрнест 1 0.25
3. Ботеак Эрик 1 0.25
4. Лекьякс Ян 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Эррера Янгель 2 0
2. Монторо Анхель 1 0
3. Гоналон Максим 1 0
4. Видаль Молина 1 0
5. Мачис Дарвин 1 0
6. Силва Руи 1 0
7. Вальехо Хесус 1 0
8. Милья Луис 1 0
9. Суарес Луис III 1 0
10. Перес Неуэн 1 0
11. Нева Карлос 1 0
Омония
# Игрок      
1. Дюриш Михал 1 1
2. Гомес Хорди 2 0
3. Ланг Адам 2 0
4. Лекьякс Ян 1 0
5. Асанте Эрнест 1 0
6. Папулис Фотис 1 0
7. Ботеак Эрик 1 0
8. Кику Франсишку 1 0
9. Кусулос Янис 1 0
10. Ционис Маринос 1 0
11. Сене Кали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 50% (3) 0
 Омония 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте
Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада
Омония Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония
Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония

Последние игры между собой

Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Омония 0:2 Гранада Лига Европы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. ПСВ Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
3. ПАОК Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
4. Омония Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Гранада Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ПСВ Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Омония Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПСВ Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. ПАОК Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Омония Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Гранада 97.4% (147)
X 2% (3)
Омония 0.7% (1)
Все прогнозы
1.99 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 11.00 92.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.40 7.60
  1.15 6.84 31.54

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Омония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Омония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Омония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.04 7.00 1.08 2.90 1.40 2.39 1.62 1.97 1.89 1.40 2.90 1.72 2.20 1.37 3.10 1.85 1.95 1.10 6.90 1.02 5.80 1.01 13.50 1.01 12.50 0.00 21.00
10.75 1.05 8.90 1.07 3.38 1.33 2.57 1.52 1.86 2.05 1.44 2.83 1.31 3.52 1.12 6.30 1.10 7.20 1.02 14.00
2.65 1.50 2.15 1.74 1.63 2.33 1.39 3.05 1.28 3.75 1.35 3.27 1.55 2.51 1.42 2.94 1.63 2.34 1.37 3.18 1.11 6.84 1.10 7.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.83 1.98 1.33 3.25 1.11 6.50 1.02 13.00
2.95 1.40 1.92 1.88 1.42 2.88 1.12 6.15 1.09 7.50
2.79 1.46 2.29 1.65 1.77 2.09 1.49 2.69 1.21 4.58 1.10 7.30 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.55 2.35 1.20 4.20
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
Где смотреть матч Гранада 2:1 Омония онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 2:1 Омония

Исход игры
Гранада
97.4% (147)
Ничья
2% (3)
Омония
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.2% (45)
Меньше
69.8% (104)
Обе команды забьют
Да
20.81% (31)
Нет
79.19% (118)
Популярный счёт
2:0 Гранада
51% (77)
1:0 Гранада
16.6% (25)
2:1 Гранада
11.9% (18)
3:0 Гранада
10.6% (16)
3:1 Гранада
6% (9)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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