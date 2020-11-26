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  2. Матчи
Тоттенхэм
2:0
Перерыв

Стадион:
Лудогорец
0'
6' Желтая карточка
Кешерю Клаудиу
1:0
16' Гол
Винисиус Карлос
2:0
34' Гол
Винисиус Карлос
43' Желтая карточка
Десподов Кирилл
12
Харт
Джо
2
Доэрти
Мэтт
6
Санчес
Давинсон
25
Танганга
Джафет
33
Дэвис
Бен
8
Уинкс
Гарри
28
Н'Домбеле
Тангай
9
Бэйл
Гарет
20
Алли
Деле
27
Лукас
Моура
45
Винисиус
Карлос
23
Илиев
Пламен
24
Вердон
Оливье
30
Моци
Козмин
21
Григоре
Драгош
22
Икоко
Джордан
25
Баджи
Стефан
12
Абель
Анисе
3
Недялков
Антон
11
Десподов
Кирилл
64
Янков
Доминик
28
Кешерю
Клаудиу
Тоттенхэм
4-2-3-1
Лудогорец
3-4-2-1

Ход матча

6'
 
Кешерю Клаудиу
16'
Винисиус Карлос
1:0
34'
Винисиус Карлос
(Алли Деле)
2:0
43'
 
Десподов Кирилл

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Карлос 2 0.5
2. Лукас Моура 2 0.5
3. Кейн Гарри 1 0.25
4. Сон Хынмин 1 0.25
5. Ло Чельсо Джовани 1 0.25
6. Алли Деле 0 0
Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ману Элвис 3 (1) 0.75
2. Кешерю Клаудиу 1 0.25
3. Марин Игинио 1 0.25
4. Сантана Алекс 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Доэрти Мэтт 1 0
Лудогорец
# Игрок      
1. Кешерю Клаудиу 1 0
2. Моци Козмин 1 0
3. Абель Анисе 1 0
4. Баджи Стефан 1 0
5. Сисиньо Неусиано 1 0
6. Десподов Кирилл 1 0
7. Текпетей Бернард 1 0
8. Вердон Оливье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)
 Лудогорец 20% (1) 0 0 40% (2) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг
Лудогорец Последние 20 матчей: +12 =2 -6
ЦСКА-1948 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец
Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Лига Европы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 2:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Антверпен Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
3. ЛАСК Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
4. Лудогорец 0:2 Заявка 4 0 0 4 5 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Антверпен Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Лудогорец 0:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Тоттенхэм 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Лудогорец 0:2 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Тоттенхэм" без каких-либо проблем обыгрывает "Лудогорец" со счётом 2:0.
  • 45'
    Пешком ходят в центре поля "шпоры", пасуя мяч поперёк поля, ожидая свистка на перерыв.
  • Травма, повреждение
    44'
    Дэвис пострадал в предыдущем эпизоде, и теперь ему оказывают медицинскую помощь.
  • Желтая карточка
    43'
    Десподов в борьбе за высоко летящий мяч в центре поля отмахнулся локтем от соперника, за что получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    42'
    Угловой с правого фланга подавали "шпоры" на дальнюю штангу в направлении Доэрти, но пробить по воротам тому не позволили.
  • 41'
    Гарри Кейн без энтузиазма смотрит за игрой со скамейки запасных. Вполне возможно, что его в этом матче не станет задействовать Жозу Моуринью.
  • 40'
    Зажаты на своей трети поля "зелёные", и ничего не могут ничего с этим поделать подопечные Станислава Генчева.
  • Офсайд
    39'
    Заброс на левый край атаки следовал на Дэвиса, но тот в этом эпизоде оказался в положении "вне игры".
  • 38'
    На правый край штрафной площади врывался Моура и с полного хода пробивал по воротам, находясь под прессингом опекуна - высоко на трибуны мяч улетел.
  • Опасный момент
    37'
    Моура с дальней дистанции теперь пробивал по воротам, но перекрутил мяч примерно на полметра.
  • 2 гола - дубль!
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Карлос Винисиус!!!
    Н'Домбеле с дальней дистанции пробил - Илиев парировал мяч на угол вратарской площади на Алли, который мог забивал сам, но не пожадничал, выведя Винсиуса на пустые ворота.
  • Штанга
    35'
    Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Дэвиса, который мощно пробивал в ближний верхний угол, но лишь сотряс каркас
  • 34'
    Илиев в своей штрафной площади затеял рискованную обводку Винисиуса, но успел всё-таки отдать мяч на левого защитника.
  • 33'
    Бэйл по правому флангу протащил мяч и внешней стороной левой ноги простреливал в штрафную площадку в направлении Моуры, но не дошёл мяч до адресата.
  • 32'
    Красиво пытались пройти в чужую штрафную площадку через центр "шпоры", используя короткие передачи в одно касание, но ничего не получилось - мяч потерян.
  • Офсайд
    31'
    Левым флангом партнёры длинным пасом запускали в прорыв Янкова, но у того зафиксировано положение "вне игры".
  • 30'
    67 на 33 - таково преимущество "Тоттенхэма" по владению мячом в первые полчаса матча.
  • Опасный момент
    29'
    Уингс опасно пробивал с дальней дистанции, метя в правую "девятку", но немного промахнулся.
  • 28'
    А теперь уже пас на самого Винисиуса был немного неточным, из-за чего бразильский нападающий не смог нормально обработать игровой снаряд.
  • 27'
    Винисиус сбрасывал мяч чуть назад на Алли, но получилось немного в противоход партнёру по команде, из-за чего атака захлебнулась.
  • 26'
    Доэрти с правого фланга вырвался в штрафную площадку, откуда пытался прострелить вдоль ворот, но попытка была блокирована, и мяч от ноги Мэтта ушёл за лицевую линию.
  • 25'
    Моура запустил Дэвиса в прорыв по левому флангу, но прострельную передачу в центр Бен выполнил не лучшим образом.
  • 24'
    7:0 - такова сейчас статистика матча по ударам по воротам.
  • Опасный момент
    23'
    Бэйл неплохо пробивал с дальней дистанции, но мяч пролетел над левой "девяткой".
  • 22'
    Станислав Генчев достаточно спокойным выглядит у кромки поля, как и его подопечные, продолжающие отсиживаться на своей половине поля.
  • Судья
    21'
    Передача по левому флангу прошла на Винисиуса, который в борьбе с защитником падал на линии штрафной площади, но фол против нападающего не зафиксирован.
  • 20'
    Пока что "шпоры" продолжают катать мяч поперёк поля, не ощущая прессинга со стороны соперников.
  • 19'
    Полдела сделано для "Тоттенхэма". Дальше можно спокойно играть по счёту, ожидая, когда соперник начнёт раскрываться.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Карлос Винисиус!!!
    Алли резко пасовал на Бэйла, но мяч рикошетом от защитника попал в ноги Винисиусу, который вырвался 1 на 1 с Илиевым и уверенно реализовал свой голевой шанс.
  • 16'
    Разградцы пока что не предпринимают серьёзных попыток навязать контригру англичанам. Думаю, что болгары были бы счастливы удержать в этом матче нулевую ничью.
  • 15'
    Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Винисиуса, который, находясь под прессингом соперника, пробивал по воротам с разворота, но сильно промахнулся.
  • Угловой
    14'
    Моура подавал с углового в центр штрафной площади, но там борьбу в воздухе удалось выиграть защитникам "Лудогорца".
  • 13'
    После выстрела Бэйла мяч задел верхушку "стенки", после чего по дуге опустился на ворота.
  • Фол, нарушение
    12'
    Н'Домбеле заработал штрафной удар метрах в 26-ти от ворот соперника практически прямо по центральной оси. Ещё один шанс для Бэйла.
  • 11'
    После подачи в штрафную площадку с правого фланга Бэйл пытался пробить головой, но получилось у валлийца плохо - несильно и неточно.
  • Фол, нарушение
    10'
    Н'Домбеле потерял мяч в центре поля, после чего нарушил правила.
  • 9'
    Алли пытался выполнить хитрый скрытый пас в штрафную площадку, но не вышло - потерял мяч англичанин.
  • 8'
    Первую контратаку правым флангом пытались провести болгары, но заброс в эту зону последовал слишком сильно - мяч вылетел за лицевую линию.
  • Опасный момент
    7'
    Снова Бэйл пробивал со штрафного удара, но мяч полетел чуть выше и левее ворот.
  • Желтая карточка
    6'
    Штрафной удар в 35-ти метрах от ворот соперника заработали "шпоры". Бэйл пробил по воротам, но попал в "стенку" из двух игроков, причём там рукой мяч отбил Кешерю, за что получил жёлтую карточку.
  • 5'
    С правого фланга снова навес следовал в штрафную площадку в направлении Моуры, но на этот раз мяч до адресата попросту не долетел.
  • Офсайд
    4'
    На левый край штрафной площади из глубины прошёл заброс на Винисиуса, но тот оказался в офсайде.
  • 3'
    Очень активно стараются с первых минут действовать лондонцы, поставив перед собой цель отличиться быстрым голом.
  • Фол, нарушение
    2'
    Правым флангом первую атаку провели хозяева, откуда Бэйл подавал в штрафную площадку в направлении Моуры, но бразилец правила нарушил.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 19.00 31.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 8.60 33.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 9.60 21.00
  1.11 9.47 22.99

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.50 1.09 5.60 1.12 4.90 1.17 4.00 1.24 3.15 1.35 1.75 2.15 2.45 1.55 1.75 2.05 1.38 3.00 1.27 3.70 1.11 8.80 1.09 7.20 1.01 13.50
8.00 1.09 6.55 1.13 3.52 1.31 2.60 1.51 2.03 1.87 1.58 2.41 1.44 2.82 1.26 3.94 1.17 5.15 1.07 8.20
7.22 1.11 4.20 1.23 2.67 1.48 2.53 1.53 3.44 1.31 1.91 1.94 2.64 1.49 2.14 1.73 1.88 1.97 1.66 2.26 1.45 2.79 1.29 3.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.50 1.30 3.05 1.37 2.00 1.80 1.66 2.20 1.15 5.30 1.08 7.77
4.70 1.19 3.26 1.34 1.93 1.87 1.45 2.75 1.28 3.64
3.56 1.29 2.37 1.59 2.54 1.53 2.07 1.77 1.59 2.38 1.38 3.07
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.27 1.62 1.68 2.18 1.40 2.90
5.30 1.17 2.53 1.57 1.83 1.97 1.51 2.56 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
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Прогнозы на матч Тоттенхэм 2:0 Лудогорец

Исход игры
Тоттенхэм
98% (149)
Ничья
1.3% (2)
Лудогорец
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.42% (93)
Меньше
37.58% (56)
Обе команды забьют
Да
26.85% (40)
Нет
73.15% (109)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
35.5% (54)
3:0 Тоттенхэм
28.9% (44)
3:1 Тоттенхэм
14.5% (22)
2:1 Тоттенхэм
6.6% (10)
4:0 Тоттенхэм
5.3% (8)
4:1 Тоттенхэм
2% (3)
1:0 Тоттенхэм
1.3% (2)
4:2 Тоттенхэм
1.3% (2)
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