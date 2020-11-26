Тоттенхэм
2:0
Перерыв
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Лудогорец
6' Желтая карточкаКешерю Клаудиу
1:0
16' ГолВинисиус Карлос
2:0
34' ГолВинисиус Карлос
43' Желтая карточкаДесподов Кирилл
12
Харт
Джо
33
Дэвис
Бен
20
Алли
Деле
27
Лукас
Моура
23
Илиев
Пламен
30
Моци
Козмин
25
Баджи
Стефан
12
Абель
Анисе
- Основной состав
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Уайтмэн ЭлфиВратарь
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
-
48 Уайт ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
30 Моци КозминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
-
12 Абель АнисеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
-
95 КаулиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ману ЭлвисПолузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
-
-
Главный тренер: Генчев Станислав
Ход матча
16'
1:0
34'
2:0
43'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Карлос
|2
|0.5
|2.
|Лукас Моура
|2
|0.5
|3.
|Кейн Гарри
|1
|0.25
|4.
|Сон Хынмин
|1
|0.25
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.25
|6.
|Алли Деле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ману Элвис
|3 (1)
|0.75
|2.
|Кешерю Клаудиу
|1
|0.25
|3.
|Марин Игинио
|1
|0.25
|4.
|Сантана Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|2.
|Моци Козмин
|1
|0
|3.
|Абель Анисе
|1
|0
|4.
|Баджи Стефан
|1
|0
|5.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|6.
|Десподов Кирилл
|1
|0
|7.
|Текпетей Бернард
|1
|0
|8.
|Вердон Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Лудогорец
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =2 -3Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг
Лудогорец Последние 20 матчей: +12 =2 -6ЦСКА-1948 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец
Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Антверпен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|4.
|Лудогорец
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 11
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Антверпен
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Лудогорец
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Лудогорец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лудогорец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Лудогорец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тоттенхэм 2:0 Лудогорец
Исход игры
Тоттенхэм
98% (149)
Ничья
1.3% (2)
Лудогорец
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.42% (93)
Меньше
37.58% (56)
Обе команды забьют
Да
26.85% (40)
Нет
73.15% (109)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
35.5% (54)
3:0 Тоттенхэм
28.9% (44)
3:1 Тоттенхэм
14.5% (22)
2:1 Тоттенхэм
6.6% (10)
4:0 Тоттенхэм
5.3% (8)
4:1 Тоттенхэм
2% (3)
1:0 Тоттенхэм
1.3% (2)
4:2 Тоттенхэм
1.3% (2)
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