Угловой с правого фланга подавали "шпоры" на дальнюю штангу в направлении Доэрти, но пробить по воротам тому не позволили.

Десподов в борьбе за высоко летящий мяч в центре поля отмахнулся локтем от соперника, за что получил жёлтую карточку.

Дэвис пострадал в предыдущем эпизоде, и теперь ему оказывают медицинскую помощь.

Пешком ходят в центре поля "шпоры", пасуя мяч поперёк поля, ожидая свистка на перерыв.

Первый тайм окончен! "Тоттенхэм" без каких-либо проблем обыгрывает "Лудогорец" со счётом 2:0.

41' Гарри Кейн без энтузиазма смотрит за игрой со скамейки запасных. Вполне возможно, что его в этом матче не станет задействовать Жозу Моуринью.

40' Зажаты на своей трети поля "зелёные", и ничего не могут ничего с этим поделать подопечные Станислава Генчева.

39' Заброс на левый край атаки следовал на Дэвиса, но тот в этом эпизоде оказался в положении "вне игры".

38' На правый край штрафной площади врывался Моура и с полного хода пробивал по воротам, находясь под прессингом опекуна - высоко на трибуны мяч улетел.

37' Моура с дальней дистанции теперь пробивал по воротам, но перекрутил мяч примерно на полметра.

36' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Карлос Винисиус!!!

Н'Домбеле с дальней дистанции пробил - Илиев парировал мяч на угол вратарской площади на Алли, который мог забивал сам, но не пожадничал, выведя Винсиуса на пустые ворота.

35' Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Дэвиса, который мощно пробивал в ближний верхний угол, но лишь сотряс каркас

34' Илиев в своей штрафной площади затеял рискованную обводку Винисиуса, но успел всё-таки отдать мяч на левого защитника.

33' Бэйл по правому флангу протащил мяч и внешней стороной левой ноги простреливал в штрафную площадку в направлении Моуры, но не дошёл мяч до адресата.

32' Красиво пытались пройти в чужую штрафную площадку через центр "шпоры", используя короткие передачи в одно касание, но ничего не получилось - мяч потерян.

31' Левым флангом партнёры длинным пасом запускали в прорыв Янкова, но у того зафиксировано положение "вне игры".

30' 67 на 33 - таково преимущество "Тоттенхэма" по владению мячом в первые полчаса матча.

29' Уингс опасно пробивал с дальней дистанции, метя в правую "девятку", но немного промахнулся.

28' А теперь уже пас на самого Винисиуса был немного неточным, из-за чего бразильский нападающий не смог нормально обработать игровой снаряд.

27' Винисиус сбрасывал мяч чуть назад на Алли, но получилось немного в противоход партнёру по команде, из-за чего атака захлебнулась.

26' Доэрти с правого фланга вырвался в штрафную площадку, откуда пытался прострелить вдоль ворот, но попытка была блокирована, и мяч от ноги Мэтта ушёл за лицевую линию.

25' Моура запустил Дэвиса в прорыв по левому флангу, но прострельную передачу в центр Бен выполнил не лучшим образом.

24' 7:0 - такова сейчас статистика матча по ударам по воротам.

23' Бэйл неплохо пробивал с дальней дистанции, но мяч пролетел над левой "девяткой".

22' Станислав Генчев достаточно спокойным выглядит у кромки поля, как и его подопечные, продолжающие отсиживаться на своей половине поля.

21' Передача по левому флангу прошла на Винисиуса, который в борьбе с защитником падал на линии штрафной площади, но фол против нападающего не зафиксирован.

20' Пока что "шпоры" продолжают катать мяч поперёк поля, не ощущая прессинга со стороны соперников.

19' Полдела сделано для "Тоттенхэма". Дальше можно спокойно играть по счёту, ожидая, когда соперник начнёт раскрываться.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Карлос Винисиус!!!

Алли резко пасовал на Бэйла, но мяч рикошетом от защитника попал в ноги Винисиусу, который вырвался 1 на 1 с Илиевым и уверенно реализовал свой голевой шанс.

16' Разградцы пока что не предпринимают серьёзных попыток навязать контригру англичанам. Думаю, что болгары были бы счастливы удержать в этом матче нулевую ничью.

15' Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Винисиуса, который, находясь под прессингом соперника, пробивал по воротам с разворота, но сильно промахнулся.

14' Моура подавал с углового в центр штрафной площади, но там борьбу в воздухе удалось выиграть защитникам "Лудогорца".

13' После выстрела Бэйла мяч задел верхушку "стенки", после чего по дуге опустился на ворота.

12' Н'Домбеле заработал штрафной удар метрах в 26-ти от ворот соперника практически прямо по центральной оси. Ещё один шанс для Бэйла.

11' После подачи в штрафную площадку с правого фланга Бэйл пытался пробить головой, но получилось у валлийца плохо - несильно и неточно.

10' Н'Домбеле потерял мяч в центре поля, после чего нарушил правила.

9' Алли пытался выполнить хитрый скрытый пас в штрафную площадку, но не вышло - потерял мяч англичанин.

8' Первую контратаку правым флангом пытались провести болгары, но заброс в эту зону последовал слишком сильно - мяч вылетел за лицевую линию.

7' Снова Бэйл пробивал со штрафного удара, но мяч полетел чуть выше и левее ворот.

6' Штрафной удар в 35-ти метрах от ворот соперника заработали "шпоры". Бэйл пробил по воротам, но попал в "стенку" из двух игроков, причём там рукой мяч отбил Кешерю, за что получил жёлтую карточку.

5' С правого фланга снова навес следовал в штрафную площадку в направлении Моуры, но на этот раз мяч до адресата попросту не долетел.

4' На левый край штрафной площади из глубины прошёл заброс на Винисиуса, но тот оказался в офсайде.

3' Очень активно стараются с первых минут действовать лондонцы, поставив перед собой цель отличиться быстрым голом.

2' Правым флангом первую атаку провели хозяева, откуда Бэйл подавал в штрафную площадку в направлении Моуры, но бразилец правила нарушил.