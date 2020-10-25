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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Лудогорец

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Моура 2 0.67
2. Кейн Гарри 1 0.33
3. Сон Хынмин 1 0.33
4. Ло Чельсо Джовани 1 0.33
5. Винисиус Карлос 0 0
Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ману Элвис 3 (1) 1
2. Кешерю Клаудиу 1 0.33
3. Марин Игинио 1 0.33
4. Сантана Алекс 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Доэрти Мэтт 1 0
Лудогорец
# Игрок      
1. Моци Козмин 1 0
2. Абель Анисе 1 0
3. Баджи Стефан 1 0
4. Сисиньо Неусиано 1 0
5. Текпетей Бернард 1 0
6. Вердон Оливье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)
 Лудогорец 20% (1) 0 0 40% (2) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг
Лудогорец Последние 20 матчей: +12 =2 -6
ЦСКА-1948 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец
Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Лига Европы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Антверпен Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. ЛАСК Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
4. Лудогорец Заявка 3 0 0 3 5 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Тоттенхэм 94.5% (52)
    X 3.6% (2)
    Лудогорец 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Лудогорец
    1.09
    14.00
    40.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.08 11.50 24.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.06 13.00 40.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.09 14.00 38.00
      1.08 11.45 30.15

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Лудогорец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лудогорец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Лудогорец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.40 1.07 6.50 1.09 3.45 1.30 2.90 1.40 2.11 1.75 1.91 1.92 1.71 2.18 1.48 2.60 1.25 3.75 1.21 4.30 1.09 6.90 1.07 7.50 1.01 12.50
    8.00 1.09 6.95 1.11 3.52 1.31 2.79 1.45 2.10 1.82 1.68 2.21 1.48 2.69 1.26 3.94 1.20 4.55 1.09 7.70
    3.51 1.29 2.30 1.61 2.00 1.79 1.81 2.00 1.60 2.32 1.49 2.60 1.40 2.87 1.16 5.14
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 1.92 1.88 1.41 2.75
    4.90 1.18 3.52 1.30 1.93 1.87 1.45 2.75 1.28 3.64
    2.87 1.31 2.20 1.62 1.85 1.93 1.56 2.28 1.27 3.05
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.55 1.47 1.92 1.83 1.52 2.44
    5.50 1.15 2.53 1.52 1.90 1.90 1.51 2.56 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.50 1.50
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лудогорец

    Исход игры
    Тоттенхэм
    94.5% (52)
    Ничья
    3.6% (2)
    Лудогорец
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (30)
    Меньше
    42.31% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (13)
    Нет
    75% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    36.4% (20)
    3:0 Тоттенхэм
    25.5% (14)
    3:1 Тоттенхэм
    14.5% (8)
    4:0 Тоттенхэм
    5.5% (3)
    2:1 Тоттенхэм
    5.5% (3)
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