Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Лудогорец
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Моура
|2
|0.67
|2.
|Кейн Гарри
|1
|0.33
|3.
|Сон Хынмин
|1
|0.33
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.33
|5.
|Винисиус Карлос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ману Элвис
|3 (1)
|1
|2.
|Кешерю Клаудиу
|1
|0.33
|3.
|Марин Игинио
|1
|0.33
|4.
|Сантана Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моци Козмин
|1
|0
|2.
|Абель Анисе
|1
|0
|3.
|Баджи Стефан
|1
|0
|4.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|5.
|Текпетей Бернард
|1
|0
|6.
|Вердон Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Лудогорец
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =2 -3Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг
Лудогорец Последние 20 матчей: +12 =2 -6ЦСКА-1948 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец
Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
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Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лудогорец
Исход игры
Тоттенхэм
94.5% (52)
Ничья
3.6% (2)
Лудогорец
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (30)
Меньше
42.31% (22)
Обе команды забьют
Да
25% (13)
Нет
75% (39)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
36.4% (20)
3:0 Тоттенхэм
25.5% (14)
3:1 Тоттенхэм
14.5% (8)
4:0 Тоттенхэм
5.5% (3)
2:1 Тоттенхэм
5.5% (3)
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