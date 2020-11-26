ЧФР Клуж
0:0
Перерыв
Стадион: Константин Рэдулеску
Рома
35' Желтая карточкаИту Кэтэлин
37' Желтая карточкаПаун-Александру Константин
43' Желтая карточкаДжокович Дамьян
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
94
Иту
Кэтэлин
99
Рондон
Марио
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
31
Перес
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хайдук РаулПолузащитник
- Нападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
-
96 Жока АндрейНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
Ход матча
35'
43'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рондон Марио
|2
|0.5
|2.
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.25
|3.
|Хобан Овидиу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Борха
|2
|0.5
|2.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.25
|3.
|Перес Бруно
|1
|0.25
|4.
|Педро Родригес
|1
|0.25
|5.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.25
|6.
|Ибаньес Рожер
|1
|0.25
|7.
|Джеко Эдин
|0
|0
|8.
|Верету Жордан
|0
|0
|9.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|10.
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|2.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|3.
|Кипчу Александру
|1
|0
|4.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|5.
|Кырнац Николае
|1
|0
|6.
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|7.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перес Бруно
|2
|0
|2.
|Карсдорп Рик
|2
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|4.
|Фасио Федерико
|1
|0
|5.
|Жуан Жезус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|Рома
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +12 =4 -4ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш
ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж
Рома Последние 20 матчей: +13 =5 -2Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Рома: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|2.
|Янг Бойз
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|Янг Бойз
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЧФР Клуж» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЧФР Клуж» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЧФР Клуж» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 0:0 Рома
Исход игры
ЧФР Клуж
1.3% (2)
Ничья
6.5% (10)
Рома
92.2% (141)
Тотал 2.5
Больше
68.21% (103)
Меньше
31.79% (48)
Обе команды забьют
Да
68.87% (104)
Нет
31.13% (47)
Популярный счёт
1:2 Рома
51% (78)
0:2 Рома
17.6% (27)
1:3 Рома
9.8% (15)
0:1 Рома
8.5% (13)
1:1 Ничья
4.6% (7)
0:3 Рома
2.6% (4)
2:3 Рома
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!