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ЧФР Клуж
0:0
Перерыв

Стадион:
Рома
0'
35' Желтая карточка
Иту Кэтэлин
37' Желтая карточка
Паун-Александру Константин
43' Желтая карточка
Джокович Дамьян
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
4
Маня
Кристьян
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
8
Джокович
Дамьян
94
Иту
Кэтэлин
99
Рондон
Марио
7
Паун-Александру
Константин
11
Перейра
Мишель
22
Дебелюх
Габриэл
13
Пау
Лопес
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
5
Жуан
Жезус
33
Перес
Бруно
14
Вильяр
Гонсало
42
Диавара
Амаду
61
Калафьори
Рикардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
31
Перес
Карлес
21
Майораль
Борха
ЧФР Клуж
4-2-3-1
Рома
3-4-2-1

Ход матча

35'
Иту Кэтэлин
 
37'
Паун-Александру Константин
 
43'
Джокович Дамьян
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рондон Марио 2 0.5
2. Дяк Чиприан 1 (1) 0.25
3. Хобан Овидиу 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Борха 2 0.5
2. Мхитарян Генрих 1 0.25
3. Перес Бруно 1 0.25
4. Педро Родригес 1 0.25
5. Кумбулла Мараш 1 0.25
6. Ибаньес Рожер 1 0.25
7. Джеко Эдин 0 0
8. Верету Жордан 0 0
9. Спинаццола Леонардо 0 0
10. Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Джокович Дамьян 2 0
2. Хобан Овидиу 1 0
3. Кипчу Александру 1 0
4. Паун-Александру Константин 1 0
5. Кырнац Николае 1 0
6. Иту Кэтэлин 1 0
7. Дебелюх Габриэл 1 0
Рома
# Игрок      
1. Перес Бруно 2 0
2. Карсдорп Рик 2 0
3. Вильяр Гонсало 2 0
4. Фасио Федерико 1 0
5. Жуан Жезус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0
 Рома 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш
ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж
Рома Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина
Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Рома: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Рома 5:0 ЧФР Клуж Лига Европы ЧФР Клуж 1:1 Рома Лига чемпионов Рома 2:1 ЧФР Клуж Лига чемпионов ЧФР Клуж 1:3 Рома Лига чемпионов
Рома 1:2 ЧФР Клуж Лига чемпионов

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
2. Янг Бойз Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 6 5
4. ЦСКА София Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
2. Янг Бойз Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. ЦСКА София Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Янг Бойз Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья ничего не стал добавлять к времени первого тайма и отправил команды на перерыв!
  • Желтая карточка
    45'
    На фланге Переса откровенно руками схватил за плечо Джокович. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 44'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Диавара, но мяч рикошетом от ноги Бурки полетел в руки голкиперу.
  • 43'
    Пробивал из пределов штрафной Пеллегрини после заброса от Вильяра, но на пути мяча оказался защитник.
  • 42'
    Долго катают мяч на чужой половине поля римляне, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 41'
    Догнал мяч Калафьори у лицевой линии и тут же прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
  • 40'
    На фланге накрутил соперника Пеллегрини и тут же прострелил низом в штрафную, но на выходе перехватил сферу Бэлгрэдян.
  • 39'
    С левого фланга Калафьори навесил на одиннадцатиметровую отметку, но здесь Ита в падении вынес мяч головой.
  • 38'
    По флангу отдавал Калафьори на ход Пересу, но того опередил Сушич и головой вынес мяч в аут.
  • Желтая карточка
    36'
    Снова получил по ногам в центре поля Майораль от Пауна-Александру. Очередную желтую карточку показал судья.
  • Желтая карточка
    35'
    В центре поля Ита откровенно сбивал в подкате Жуана. За срыв атаки получил нарушитель желтую карточку.
  • 34'
    Мягко забросил Перес в штрафную на Майораля, но тот в попытке пробить головой нарушил правила против Мани.
  • 33'
    С острого угла после небольшой паузы пробивал Майораль, но без особых проблем с этим выстрелом справился Бэлгрэдян.
  • 32'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Диавара и с лету пробил по воротам. Мяч застрял в гуще защитников.
  • 31'
    В разрез отдавал Перес в штрафную на Майораля, который мог убегать на ворота, но проиграл он скоростную дуэль защитнику.
  • 30'
    Диагональ исполнял Ита в штрафную на Рондона, но тот в борьбе против Жуана так и не смог пробить по воротам.
  • 29'
    Выиграл верх на чужой половине поля Дебелюх и сбросил головой на ход Рондону, но того опередил Жуан и не позволил пробить.
  • 28'
    Прорывался по флангу Майораль и отдал в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 27'
    Пробивал головой Дебелюх после навеса от Перейра, но мяч полетел слабо и крайне неточно. Будет удар от ворот.
  • 26'
    Мог выскакивать на ворота соперника Перейра после паса от Пауна-Александру, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 25'
    Со штрафного Паун-Александру навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Жуан и вынес мяч головой подальше.
  • 24'
    Прорывался по флангу Рондон, но получил по ногам от Калафьори. Штрафной удар будут исполнять вновь румыны. 
  • 23'
    Ита с центра поля забросил в штрафную на Дебелюха, но того опередил вышедший из ворот Лопес и забрал мяч в руки.
  • 22'
    Со штрафного навесил Пеллегрини на дальнюю штангу, но тут в борьбе с Итой не смог пробить головой Вильяр.
  • 21'
    Прям перед линией чужой штрафной получил по ногам Калафьори от Рондона. Опасный стандарт будет в распоряжении гостей.
  • 20'
    Мягко забросил Ита в штрафную на Дебелюха, но того опередил Спинаццола и головой сбросил в руки голкиперу.
  • 19'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Перейра, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.
  • 18'
    Прорывался по флангу Рондон, но получил по ногам от Переса. Штрафной удар будет в распоряжении румынской команды.
  • 17'
    С правого фланга Спинаццола навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Майоралю не позволил Маня.
  • 16'
    Диагональ исполнял Перес в штрафную на Пеллегрини, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 15'
    В верховой борьбе в центре поля Перес получил по голове от Иты. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 14'
    Низом покатил в штрафную Сушич с фланга на Дебелюха, но тому пробить не позволил Жуан, выбив мяч за боковую линию.
  • 13'
    В центре поля Кристанте заехал сзади по ногам Иту. Можно было карточку здесь показать, но судья ограничился устным предупреждением.
  • 12'
    Диагональ Перес исполнял на левый фланг в направлении Диавара, но до того мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Маня.
  • 11'
    Оторвался от опеки по флангу Калафьори и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть Спинаццола.
  • Офсайд
    10'
    Теперь уже из пределов штрафной пробивал Майораль после заброса от Переса, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.
  • 9'
    Мог теперь уже убегать на ворота соперника Рондон, но проиграл он скоростную дуэль Жуану.
  • 8'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Рондон, но здесь немного не дотянулся до мяча Перейра.
  • 7'
    Мягко забросил в штрафную Пеллегрини на ход Майоралю, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками. 
  • 6'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Джокович и с лету пробил по воротам, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • 5'
    На своей половине поля Перес руками уложил на газон Рондона. Опасный штрафной будут исполнять хозяева.
  • 4'
    По флангу забросил Сушич на ход Рондону, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 3'
    Мягко забросил в штрафную Перес на ход Майоралю, но того опередил Бурка и вынес мяч далеко в центр поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Ромы"!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Продолжит игровой день в Лиги Европы матч между очень разными, но от того и интересными командами, "ЧФР" примет "Рому". Первая игра завершилась разгромной победой римлян, но на своем поле у румын будет намного больше шансов проявить себя. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 153
    ЧФР Клуж 1.3% (2)
    X 6.5% (10)
    Рома 92.2% (141)
    Все прогнозы
    1.83 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Рома
    5.80
    4.30
    2.15
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Джокович Дамьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Паун-Александру Константин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Иту Кэтэлин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 3.10 1.78
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 2.80 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 5.75 4.30 1.63
  4.96 2.64 2.15

Самый высокий коэффициент на матч «ЧФР Клуж» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЧФР Клуж» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЧФР Клуж» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.22 3.00 1.38 1.80 2.00 1.35 3.15 2.06 1.82 1.22 4.20 1.72 2.20 1.06 8.80 1.05 9.50 1.12 6.40 1.08 6.80 1.01 12.00 1.02 11.00 0.00 20.00
8.90 1.02 8.00 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.88 2.02 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.80 1.07 6.35 1.00 11.25 1.02 8.90
4.13 1.24 3.47 1.32 2.80 1.45 2.04 1.82 1.72 2.18 1.50 2.67 1.59 2.41 1.44 2.86 1.18 5.08 1.58 2.43 1.50 2.69 1.51 2.66 1.29 3.64 1.12 6.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.30 3.50 1.31 3.35 1.17 4.90 1.12 6.30
2.91 1.41 1.92 1.88 1.43 2.83 1.13 6.05 1.09 7.40
1.19 4.86 1.44 2.85 1.16 5.33 1.50 2.64 1.36 3.21 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.08 1.72 1.48 2.63 1.23 3.90
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
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Прогнозы на матч ЧФР Клуж 0:0 Рома

Исход игры
ЧФР Клуж
1.3% (2)
Ничья
6.5% (10)
Рома
92.2% (141)
Тотал 2.5
Больше
68.21% (103)
Меньше
31.79% (48)
Обе команды забьют
Да
68.87% (104)
Нет
31.13% (47)
Популярный счёт
1:2 Рома
51% (78)
0:2 Рома
17.6% (27)
1:3 Рома
9.8% (15)
0:1 Рома
8.5% (13)
1:1 Ничья
4.6% (7)
0:3 Рома
2.6% (4)
2:3 Рома
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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