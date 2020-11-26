Долго катают мяч на чужой половине поля римляне, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

Пробивал из пределов штрафной Пеллегрини после заброса от Вильяра, но на пути мяча оказался защитник.

С дальней дистанции пробивал по воротам Диавара, но мяч рикошетом от ноги Бурки полетел в руки голкиперу.

На фланге Переса откровенно руками схватил за плечо Джокович. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Судья ничего не стал добавлять к времени первого тайма и отправил команды на перерыв!

41' Догнал мяч Калафьори у лицевой линии и тут же прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.

40' На фланге накрутил соперника Пеллегрини и тут же прострелил низом в штрафную, но на выходе перехватил сферу Бэлгрэдян.

39' С левого фланга Калафьори навесил на одиннадцатиметровую отметку, но здесь Ита в падении вынес мяч головой.

38' По флангу отдавал Калафьори на ход Пересу, но того опередил Сушич и головой вынес мяч в аут.

36' Снова получил по ногам в центре поля Майораль от Пауна-Александру. Очередную желтую карточку показал судья.

35' В центре поля Ита откровенно сбивал в подкате Жуана. За срыв атаки получил нарушитель желтую карточку.

34' Мягко забросил Перес в штрафную на Майораля, но тот в попытке пробить головой нарушил правила против Мани.

33' С острого угла после небольшой паузы пробивал Майораль, но без особых проблем с этим выстрелом справился Бэлгрэдян.

32' Выиграл подбор у штрафной соперника Диавара и с лету пробил по воротам. Мяч застрял в гуще защитников.

31' В разрез отдавал Перес в штрафную на Майораля, который мог убегать на ворота, но проиграл он скоростную дуэль защитнику.

30' Диагональ исполнял Ита в штрафную на Рондона, но тот в борьбе против Жуана так и не смог пробить по воротам.

29' Выиграл верх на чужой половине поля Дебелюх и сбросил головой на ход Рондону, но того опередил Жуан и не позволил пробить.

28' Прорывался по флангу Майораль и отдал в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

27' Пробивал головой Дебелюх после навеса от Перейра, но мяч полетел слабо и крайне неточно. Будет удар от ворот.

26' Мог выскакивать на ворота соперника Перейра после паса от Пауна-Александру, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

25' Со штрафного Паун-Александру навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Жуан и вынес мяч головой подальше.

24' Прорывался по флангу Рондон, но получил по ногам от Калафьори. Штрафной удар будут исполнять вновь румыны.

23' Ита с центра поля забросил в штрафную на Дебелюха, но того опередил вышедший из ворот Лопес и забрал мяч в руки.

22' Со штрафного навесил Пеллегрини на дальнюю штангу, но тут в борьбе с Итой не смог пробить головой Вильяр.

21' Прям перед линией чужой штрафной получил по ногам Калафьори от Рондона. Опасный стандарт будет в распоряжении гостей.

20' Мягко забросил Ита в штрафную на Дебелюха, но того опередил Спинаццола и головой сбросил в руки голкиперу.

19' С левого фланга навесил в центр штрафной Перейра, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.

18' Прорывался по флангу Рондон, но получил по ногам от Переса. Штрафной удар будет в распоряжении румынской команды.

17' С правого фланга Спинаццола навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Майоралю не позволил Маня.

16' Диагональ исполнял Перес в штрафную на Пеллегрини, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

15' В верховой борьбе в центре поля Перес получил по голове от Иты. Штрафной удар исполнять будут гости.

14' Низом покатил в штрафную Сушич с фланга на Дебелюха, но тому пробить не позволил Жуан, выбив мяч за боковую линию.

13' В центре поля Кристанте заехал сзади по ногам Иту. Можно было карточку здесь показать, но судья ограничился устным предупреждением.

12' Диагональ Перес исполнял на левый фланг в направлении Диавара, но до того мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Маня.

11' Оторвался от опеки по флангу Калафьори и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть Спинаццола.

10' Теперь уже из пределов штрафной пробивал Майораль после заброса от Переса, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.

9' Мог теперь уже убегать на ворота соперника Рондон, но проиграл он скоростную дуэль Жуану.

8' С правого фланга навесил в центр штрафной Рондон, но здесь немного не дотянулся до мяча Перейра.

7' Мягко забросил в штрафную Пеллегрини на ход Майоралю, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

6' Выиграл подбор у штрафной соперника Джокович и с лету пробил по воротам, но крайне неточным вышел этот выстрел.

5' На своей половине поля Перес руками уложил на газон Рондона. Опасный штрафной будут исполнять хозяева.

4' По флангу забросил Сушич на ход Рондону, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

3' Мягко забросил в штрафную Перес на ход Майоралю, но того опередил Бурка и вынес мяч далеко в центр поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.