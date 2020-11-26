  1. Футбол
  2. Матчи
Ницца
0:1
Перерыв

Стадион:
Славия Прага
0'
0:1
14' Гол
Лингр Ондржей
41' Желтая карточка
Зима Давид
43' Желтая карточка
Нсоки Стенли
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
3
Бамбу
Робсон
2
Нсоки
Стенли
23
Лотомба
Жордан
22
Лопеш
Рони
6
Шнайдерлин
Морган
29
Рен-Аделед
Жефф
10
Клод-Морис
Алексис
7
Маолида
Мизиан
11
Гуйри
Амин
1
Коларж
Ондржей
28
Масопуст
Лукаш
15
Кудела
Ондрей
6
Зима
Давид
18
Боржил
Ян
12
Сима
Абдалла
32
Лингр
Ондржей
3
Голеш
Томаш
23
Шевчик
Петр
9
Олайинка
Питер
16
Кухта
Ян
Ницца
4-3-3
Славия Прага
4-5-1

Ход матча

14'
0:1
Лингр Ондржей
41'
 
Зима Давид
43'
Нсоки Стенли
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 3 0.75
2. Ндой Дан 1 0.25
3. Клод-Морис Алексис 1 0.25
4. Аталь Юсеф 0 0
5. Лопеш Рони 0 0
6. Рен-Аделед Жефф 0 0
7. Нсоки Стенли 0 0
Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухта Ян 2 0.5
2. Лингр Ондржей 1 0.25
3. Олайинка Питер 1 0.25
4. Провод Лукас 1 0.25
5. Сима Абдалла 1 0.25
6. Станчу Николае 0 0
7. Шевчик Петр 0 0
8. Траоре Ибрагим 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 2 0
2. Нсоки Стенли 2 0
3. Камара Ассан 1 0
4. Рен-Аделед Жефф 1 0
5. Лис-Мелу Пьерр 1 0
6. Гуйри Амин 1 0
7. Данилюк Флавиус 1 0
Славия Прага
# Игрок      
1. Голеш Томаш 1 0
2. Станчу Николае 1 0
3. Коларж Ондржей 1 0
4. Шевчик Петр 1 0
5. Говорка Давид 1 0
6. Олайинка Питер 1 0
7. Кухта Ян 1 0
8. Муса Петар 1 0
9. Провод Лукас 1 0
10. Зима Давид 1 0
11. Сима Абдалла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 0 20% (1) 40% (2) 0 0 40% (2)
 Славия Прага 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева
Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс
Славия Прага Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав Славия Прага 3:2 Ницца Славия Прага 1:0 Байер Л
Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага Славия Прага 1:0 Градец Кралове Б Вельвари 2:3 Славия Прага

Последние игры между собой

Ницца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Славия Прага: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Славия Прага 3:2 Ницца Лига Европы Славия Прага 4:1 Ницца Товарищеские матчи

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:0 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
2. Славия Прага 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
4. Ницца 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Славия Прага 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Ницца 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Славия Прага 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
4. Ницца 0:1 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Нсоки Стенли получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Зима Давид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Лингр Ондржей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Ницца 61.6% (93)
X 30.5% (46)
Славия Прага 7.9% (12)
Все прогнозы
3.25 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Славия Прага
9.00
4.50
2.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 4.40 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 4.50 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.56 2.41
  10.53 4.24 1.39

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Славия Прага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Славия Прага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Славия Прага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 7.70 1.05 5.55 1.14 4.05 1.23 2.21 1.74 2.08 1.72 1.74 2.21 1.57 2.40 1.58 3.15 1.27 3.70 1.20 6.80 1.03 10.50 1.01 12.00 0.00 19.00
11.50 1.05 9.00 1.07 3.72 1.28 2.62 1.50 1.89 2.01 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.90 1.11 6.75 1.03 13.50
5.15 1.17 3.68 1.29 2.47 1.57 2.01 1.85 1.75 2.13 1.49 2.69 1.62 2.34 1.30 3.57 1.15 5.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.92 1.88 1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00
3.10 1.37 1.92 1.88 1.46 2.72 1.13 5.95 1.09 6.80
2.96 1.41 2.44 1.58 1.91 1.95 1.56 2.49 1.25 4.04 1.13 6.28 1.23 4.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.73 2.20 1.31 3.55
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.30 3.52 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.40 1.35
Где смотреть матч Ницца 0:1 Славия Прага онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Ницца 0:1 Славия Прага

Исход игры
Ницца
61.6% (93)
Ничья
30.5% (46)
Славия Прага
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
41.61% (62)
Меньше
58.39% (87)
Обе команды забьют
Да
65.1% (97)
Нет
34.9% (52)
Популярный счёт
2:1 Ницца
27.2% (41)
1:1 Ничья
23.8% (36)
1:0 Ницца
19.2% (29)
2:0 Ницца
11.3% (17)
1:2 Славия Прага
6% (9)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:1 Славия Прага
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный