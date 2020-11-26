Ницца
0:1
Перерыв
Стадион: Альянц Ривьера
Славия Прага
0:1
14' ГолЛингр Ондржей
41' Желтая карточкаЗима Давид
43' Желтая карточкаНсоки Стенли
20
Аталь
Юсеф
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
18
Боржил
Ян
12
Сима
Абдалла
23
Шевчик
Петр
16
Кухта
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Колин РасинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
12 Сима АбдаллаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
30 Стейскал ЯнВратарь
- Вратарь
-
19 Дорли ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Юрасек МатейНападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
Ход матча
14'
0:1
41'
43'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|3
|0.75
|2.
|Ндой Дан
|1
|0.25
|3.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.25
|4.
|Аталь Юсеф
|0
|0
|5.
|Лопеш Рони
|0
|0
|6.
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|7.
|Нсоки Стенли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухта Ян
|2
|0.5
|2.
|Лингр Ондржей
|1
|0.25
|3.
|Олайинка Питер
|1
|0.25
|4.
|Провод Лукас
|1
|0.25
|5.
|Сима Абдалла
|1
|0.25
|6.
|Станчу Николае
|0
|0
|7.
|Шевчик Петр
|0
|0
|8.
|Траоре Ибрагим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|2.
|Нсоки Стенли
|2
|0
|3.
|Камара Ассан
|1
|0
|4.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|5.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|6.
|Гуйри Амин
|1
|0
|7.
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Голеш Томаш
|1
|0
|2.
|Станчу Николае
|1
|0
|3.
|Коларж Ондржей
|1
|0
|4.
|Шевчик Петр
|1
|0
|5.
|Говорка Давид
|1
|0
|6.
|Олайинка Питер
|1
|0
|7.
|Кухта Ян
|1
|0
|8.
|Муса Петар
|1
|0
|9.
|Провод Лукас
|1
|0
|10.
|Зима Давид
|1
|0
|11.
|Сима Абдалла
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|Славия Прага
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева
Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс
Славия Прага Последние 20 матчей: +16 =2 -2Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав Славия Прага 3:2 Ницца Славия Прага 1:0 Байер Л
Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага Славия Прага 1:0 Градец Кралове Б Вельвари 2:3 Славия Прага
Последние игры между собой
Ницца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Славия Прага: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|2.
|Славия Прага
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|4.
|Ницца
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Славия Прага
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Ницца
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Ницца 0:1 Славия Прага
Исход игры
Ницца
61.6% (93)
Ничья
30.5% (46)
Славия Прага
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
41.61% (62)
Меньше
58.39% (87)
Обе команды забьют
Да
65.1% (97)
Нет
34.9% (52)
Популярный счёт
2:1 Ницца
27.2% (41)
1:1 Ничья
23.8% (36)
1:0 Ницца
19.2% (29)
2:0 Ницца
11.3% (17)
1:2 Славия Прага
6% (9)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:1 Славия Прага
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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