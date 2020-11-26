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  2. Матчи
Ницца
1:3
Конец матча

Стадион:
Славия Прага
0'
0:1
14' Гол
Лингр Ондржей
41' Желтая карточка
Зима Давид
43' Желтая карточка
Нсоки Стенли
53' Желтая карточка
Аталь Юсеф
55' Желтая карточка
Боржил Ян
1:1
61' Гол
Гуйри Амин
1:2
64' Гол
Олайинка Питер
74' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
1:3
75' Гол
Сима Абдалла
77' Желтая карточка
Бамбу Робсон
90' Желтая карточка
Будауи Хишем
90' Вторая желтая карточка
Будауи Хишем
90' Желтая карточка
Кудела Ондрей
90'+4
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
3
Бамбу
Робсон
2
Нсоки
Стенли
23
Лотомба
Жордан
22
Лопеш
Рони
6
Шнайдерлин
Морган
29
Рен-Аделед
Жефф
10
Клод-Морис
Алексис
7
Маолида
Мизиан
11
Гуйри
Амин
1
Коларж
Ондржей
28
Масопуст
Лукаш
15
Кудела
Ондрей
6
Зима
Давид
18
Боржил
Ян
12
Сима
Абдалла
32
Лингр
Ондржей
3
Голеш
Томаш
23
Шевчик
Петр
9
Олайинка
Питер
16
Кухта
Ян
Ницца
4-3-3
Славия Прага
4-5-1

Ход матча

14'
0:1
Лингр Ондржей
41'
 
Зима Давид
43'
Нсоки Стенли
 
53'
Аталь Юсеф
 
55'
 
Боржил Ян
61'
Гуйри Амин
(Аталь Юсеф)
1:1
63'
 
Траоре Ибрагим
Лингр Ондржей
64'
1:2
Олайинка Питер
(Шевчик Петр)
66'
Ндой Дан
Аталь Юсеф
 
72'
Будауи Хишем
Клод-Морис Алексис
 
74'
Шнайдерлин Морган
 
75'
1:3
Сима Абдалла
(Голеш Томаш)
77'
Бамбу Робсон
 
78'
Пельмар Анди
Гуйри Амин
 
82'
 
Провод Лукас
Кухта Ян
87'
 
Тецл Станислав
Сима Абдалла
87'
 
Карафиат Ондржей
Голеш Томаш
87'
 
Малинский Томас
Олайинка Питер
90'
Будауи Хишем
 
90'
Будауи Хишем
 
90'
 
Кудела Ондрей

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 20
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 4 1
2. Ндой Дан 1 0.25
3. Клод-Морис Алексис 1 0.25
4. Аталь Юсеф 0 0
5. Лопеш Рони 0 0
6. Рен-Аделед Жефф 0 0
7. Нсоки Стенли 0 0
Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Олайинка Питер 2 0.5
2. Кухта Ян 2 0.5
3. Сима Абдалла 2 0.5
4. Лингр Ондржей 1 0.25
5. Провод Лукас 1 0.25
6. Станчу Николае 0 0
7. Шевчик Петр 0 0
8. Голеш Томаш 0 0
9. Траоре Ибрагим 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 3 0
2. Нсоки Стенли 2 0
3. Камара Ассан 1 0
4. Рен-Аделед Жефф 1 0
5. Лис-Мелу Пьерр 1 0
6. Гуйри Амин 1 0
7. Аталь Юсеф 1 0
8. Данилюк Флавиус 1 0
Славия Прага
# Игрок      
1. Боржил Ян 1 0
2. Голеш Томаш 1 0
3. Станчу Николае 1 0
4. Коларж Ондржей 1 0
5. Шевчик Петр 1 0
6. Говорка Давид 1 0
7. Олайинка Питер 1 0
8. Кухта Ян 1 0
9. Муса Петар 1 0
10. Провод Лукас 1 0
11. Зима Давид 1 0
12. Сима Абдалла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 0 20% (1) 40% (2) 0 0 40% (2)
 Славия Прага 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева
Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс
Славия Прага Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав Славия Прага 3:2 Ницца Славия Прага 1:0 Байер Л
Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага Славия Прага 1:0 Градец Кралове Б Вельвари 2:3 Славия Прага

Последние игры между собой

Ницца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Славия Прага: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Славия Прага 3:2 Ницца Лига Европы Славия Прага 4:1 Ницца Товарищеские матчи

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 4:1 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
2. Славия Прага 3:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
3. Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
4. Ницца 1:3 Заявка 4 1 0 3 6 - 12 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 4:1 Заявка 2 2 0 0 10 - 3 6
2. Славия Прага 3:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Ницца 1:3 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 4:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Славия Прага 3:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Ницца 1:3 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Нсоки Стенли получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Зима Давид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Лингр Ондржей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Ницца 61.6% (93)
X 30.5% (46)
Славия Прага 7.9% (12)
Все прогнозы
3.25 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 17.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 51.00 19.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.56 2.41
  4.24 1.99 3.28

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 7.70 1.05 2.85 1.42 1.87 1.92 2.21 1.74 1.40 2.90 1.74 2.21 1.12 6.10 1.09 7.20 1.06 8.80 1.80 2.00 1.20 4.44 1.11 6.50 0.00 19.00
11.50 1.05 9.00 1.07 3.72 1.28 2.62 1.50 1.89 2.01 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.90 1.11 6.75 1.03 13.50
4.44 1.22 3.08 1.39 2.19 1.71 2.49 1.56 2.07 1.79 1.64 2.31 1.43 2.89 1.32 3.46 1.48 2.72 1.28 3.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.92 1.88 1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00
3.10 1.37 1.92 1.88 1.46 2.72 1.13 5.95 1.09 6.80
2.96 1.41 2.44 1.58 1.91 1.95 1.56 2.49 1.25 4.04 1.13 6.28 1.23 4.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.73 2.20 1.31 3.55
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.30 3.52 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.40 1.35
Где смотреть матч Ницца 1:3 Славия Прага онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 1:3 Славия Прага

Исход игры
Ницца
61.6% (93)
Ничья
30.5% (46)
Славия Прага
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
41.61% (62)
Меньше
58.39% (87)
Обе команды забьют
Да
65.1% (97)
Нет
34.9% (52)
Популярный счёт
2:1 Ницца
27.2% (41)
1:1 Ничья
23.8% (36)
1:0 Ницца
19.2% (29)
2:0 Ницца
11.3% (17)
1:2 Славия Прага
6% (9)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:1 Славия Прага
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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