0:1
4' ГолВарела Фернанду
8' Желтая карточкаЦиггарас Теохарис
0:2
13' ГолЦолис Христос
1:2
20' ГолГакпо Коди
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
23
Мадуэке
Нони
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ваге МуссаЗащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
Ход матча
4'
0:1
13'
0:2
20'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|2
|0.5
|2.
|Гётце Марио
|1
|0.25
|3.
|Гакпо Коди
|1
|0.25
|4.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.25
|5.
|Мадуэке Нони
|0
|0
|6.
|Томас Райян
|0
|0
|7.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цолис Христос
|2
|0.5
|2.
|Живкович Андрия
|2
|0.5
|3.
|Шваб Штефан
|1
|0.25
|4.
|Варела Фернанду
|1
|0.25
|5.
|Мург Томас
|1
|0.25
|6.
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Райян
|1
|0
|2.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|3.
|Файн Адриан
|1
|0
|4.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|5.
|Тезе Джордан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуглас Гомес
|2
|0
|2.
|Яннулис Димитрис
|2
|0
|3.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|4.
|Живкович Андрия
|1
|0
|5.
|Алвес Родриго
|1
|0
|6.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|ПАОК
|0
|0
|0
|80% (4)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =5 -4Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг
ПАОК Последние 20 матчей: +11 =7 -2ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
ПАОК: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|ПАОК
|2:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|ПСВ
|1:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|4.
|Омония
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Гранада
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|ПСВ
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|Омония
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСВ 1:2 ПАОК
Исход игры
ПСВ
84.8% (128)
Ничья
11.9% (18)
ПАОК
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.51% (94)
Меньше
36.49% (54)
Обе команды забьют
Да
68.92% (102)
Нет
31.08% (46)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
46.4% (70)
2:0 ПСВ
17.2% (26)
1:0 ПСВ
10.6% (16)
1:1 Ничья
7.3% (11)
3:1 ПСВ
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 ПАОК
2.6% (4)
3:0 ПСВ
2% (3)
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