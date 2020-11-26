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ПСВ
3:2
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
4' Гол
Варела Фернанду
8' Желтая карточка
Циггарас Теохарис
0:2
13' Гол
Цолис Христос
1:2
20' Гол
Гакпо Коди
2:2
51' Гол
Мадуэке Нони
3:2
53' Гол
Мален Дониэлл
65' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
71' Желтая карточка
Дуглас Гомес
90' Желтая карточка
Бисесвар Диего
90' Желтая карточка
Дюмфрис Дензел
90'+5
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
18
Росарио
Пабло
6
Сангаре
Ибрахим
23
Мадуэке
Нони
19
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
9
Мален
Дониэлл
88
Живкович
Живко
2
Алвес
Родриго
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
22
Шваб
Штефан
51
Циггарас
Теохарис
7
Эль-Каддури
Омар
14
Живкович
Андрия
25
Колак
Антонио-Мирко
11
Цолис
Христос
ПСВ
4-3-3
ПАОК
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 3 0.75
2. Мадуэке Нони 1 0.25
3. Гакпо Коди 1 0.25
4. Гётце Марио 1 0.25
5. Захави Эран 1 (1) 0.25
6. Томас Райян 0 0
7. Дюмфрис Дензел 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цолис Христос 2 0.5
2. Живкович Андрия 2 0.5
3. Шваб Штефан 1 0.25
4. Варела Фернанду 1 0.25
5. Мург Томас 1 0.25
6. Эль-Каддури Омар 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Томас Райян 1 0
2. Дюмфрис Дензел 1 0
3. Сангаре Ибрахим 1 0
4. Файн Адриан 1 0
5. Жуниор Мауро 1 0
6. Тезе Джордан 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Дуглас Гомес 3 0
2. Яннулис Димитрис 2 0
3. Бисесвар Диего 1 0
4. Эль-Каддури Омар 1 0
5. Ингасон Сверрир 1 0
6. Живкович Андрия 1 0
7. Алвес Родриго 1 0
8. Циггарас Теохарис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1)
 ПАОК 28.57% (2) 0 0 57.14% (4) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг
Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс
ПАОК Последние 20 матчей: +11 =7 -2
ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК
Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
ПАОК: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
ПАОК 4:1 ПСВ Лига Европы ПАОК 0:2 ПСВ Международные матчи (клубы) ПАОК 2:1 ПСВ Товарищеские матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. ПСВ Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
3. ПАОК Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
4. Омония Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Гранада Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ПСВ Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Омония Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПСВ Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. ПАОК Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Омония Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Гакпо Коди бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Христос Цолис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Theocharis Tsingaras получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Варела Фернанду бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
ПСВ 84.8% (128)
X 11.9% (18)
ПАОК 3.3% (5)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 7.00 47.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.95 4.75
  1.17 6.30 31.67

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
12.00 1.01 9.20 1.05 3.80 1.28 2.90 1.40 12.00 1.03 1.83 2.04 1.58 2.41 5.10 1.16 1.16 5.00 1.97 1.82 1.03 9.50 1.85 1.95 0.00 17.50 1.13 5.80 1.12 6.10 1.01 15.00
11.50 1.04 9.80 1.05 3.72 1.28 2.88 1.43 1.99 1.91 1.54 2.51 1.37 3.15 1.17 5.30 1.13 6.10 1.04 11.75
4.30 1.23 3.26 1.35 2.43 1.58 2.05 1.81 1.82 2.04 1.59 2.42 1.47 2.79 5.98 1.14 2.65 1.50 2.10 1.77 1.83 2.03 1.55 2.51 1.42 2.94 1.59 2.42 1.34 3.33 1.88 1.98 1.54 2.53 1.39 3.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
2.10 1.75 1.47 2.70 1.15 5.40 2.45 1.55 1.58 2.35 1.06 8.80
3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.50 1.11 6.60
3.22 1.36 2.65 1.50 2.08 1.79 1.65 2.29 1.46 2.78 1.35 3.26 1.29 3.68 1.15 5.62 1.38 3.11 1.26 3.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.40 1.76 2.00 1.33 3.15
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.14 5.55
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
3.55 1.30
Где смотреть матч ПСВ 3:2 ПАОК онлайн

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Прогнозы на матч ПСВ 3:2 ПАОК

Исход игры
ПСВ
84.8% (128)
Ничья
11.9% (18)
ПАОК
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.51% (94)
Меньше
36.49% (54)
Обе команды забьют
Да
68.92% (102)
Нет
31.08% (46)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
46.4% (70)
2:0 ПСВ
17.2% (26)
1:0 ПСВ
10.6% (16)
1:1 Ничья
7.3% (11)
3:1 ПСВ
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 ПАОК
2.6% (4)
3:0 ПСВ
2% (3)
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