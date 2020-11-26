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АЗ Алкмаар
0:0
Перерыв

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
26' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
42' Желтая карточка
Свенссон Юнас
1
Бизот
Марко
2
Свенссон
Юнас
3
Хацидиакос
Пантелис
15
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
8
Коопмейнерс
Теун
7
Стенгс
Келвин
28
Гудмундссон
Альберт
11
Карлссон
Йеспер
III
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
7
Порту
Кристиан
36
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
АЗ Алкмаар
4-3-3
Реал Сосьедад
4-4-2

Ход матча

26'
Мидтше Фредрик
 
42'
Свенссон Юнас
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 5 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гудмундссон Альберт 2 0.5
2. Коопмейнерс Теун 1 (1) 0.25
3. Де Вит Дани 1 0.25
4. Карлссон Йеспер III 1 0.25
5. Мидтше Фредрик 0 0
6. Свенссон Юнас 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Порту Кристиан 1 0.25
2. Баутиста Хон 1 0.25
3. Мерино Микель 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Свенссон Юнас 2 0
2. Гудмундссон Альберт 2 0
3. Мидтше Фредрик 1 0
4. Де Вит Дани 1 0
5. Дрёйф Ферди 1 0
6. Коопмейнерс Теун 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 1 0
2. Мерино Микель 1 0
3. Ле Норман Робен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЗ Алкмаар 20% (1) 20% (1) 0 60% (3) 0 0
 Реал Сосьедад 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +7 =6 -7
АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк
АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Генк
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

АЗ Алкмаар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Сосьедад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Лига Европы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
2. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
4. Риека 0:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Наполи 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Риека 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Риека 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Свенссон Юнас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Мидтше Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
АЗ Алкмаар 20.4% (31)
X 30.3% (46)
Реал Сосьедад 49.3% (75)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Реал Сосьедад
4.40
3.90
2.26
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.85 3.20 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.00 2.01
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.90 1.91
  4.06 2.80 2.26

Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.70 1.13 10.00 1.03 2.27 1.62 3.30 1.33 1.40 2.90 1.94 1.92 1.70 2.23 1.12 6.10 1.22 4.30 1.02 13.00 1.05 8.40 1.01 15.00 0.00 15.00
11.25 1.00 10.00 1.03 3.98 1.23 3.20 1.35 2.19 1.82 1.66 2.22 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.90 1.03 8.60
5.20 1.17 2.63 1.50 2.14 1.75 1.87 2.00 1.57 2.45 1.43 2.88 1.34 3.30 1.90 1.96 1.65 2.29 1.51 2.62 1.18 4.95 1.15 5.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 2.14 1.71 1.03 12.00 1.17 5.00 1.03 12.00
3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
1.23 4.22 1.12 6.60 1.24 4.16 1.65 2.30 1.46 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
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Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
АЗ Алкмаар
20.4% (31)
Ничья
30.3% (46)
Реал Сосьедад
49.3% (75)
Тотал 2.5
Больше
62.67% (94)
Меньше
37.33% (56)
Обе команды забьют
Да
88% (132)
Нет
12% (18)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
34.9% (53)
1:1 Ничья
25.7% (39)
2:1 АЗ Алкмаар
15.1% (23)
0:1 Реал Сосьедад
7.9% (12)
2:2 Ничья
3.9% (6)
1:3 Реал Сосьедад
3.3% (5)
2:0 АЗ Алкмаар
1.3% (2)
2:3 Реал Сосьедад
1.3% (2)
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