АЗ Алкмаар
0:0
Перерыв
Стадион: АФАС
Реал Сосьедад
26' Желтая карточкаМидтше Фредрик
42' Желтая карточкаСвенссон Юнас
15
Инди
Мартинс
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Инди МартинсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Реус БоВратарь
- Защитник
-
27 Леувин РамонЗащитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Дрёйф ФердиНападающий
-
18 Эвьен ХэконНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Ход матча
26'
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гудмундссон Альберт
|2
|0.5
|2.
|Коопмейнерс Теун
|1 (1)
|0.25
|3.
|Де Вит Дани
|1
|0.25
|4.
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.25
|5.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|6.
|Свенссон Юнас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Порту Кристиан
|1
|0.25
|2.
|Баутиста Хон
|1
|0.25
|3.
|Мерино Микель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Юнас
|2
|0
|2.
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|3.
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|4.
|Де Вит Дани
|1
|0
|5.
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|6.
|Коопмейнерс Теун
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|1
|0
|2.
|Мерино Микель
|1
|0
|3.
|Ле Норман Робен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЗ Алкмаар
|20% (1)
|20% (1)
|0
|60% (3)
|0
|0
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +7 =6 -7АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк
АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Генк
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +11 =6 -3Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
АЗ Алкмаар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Сосьедад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|4.
|Риека
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Наполи
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Риека
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
АЗ Алкмаар
20.4% (31)
Ничья
30.3% (46)
Реал Сосьедад
49.3% (75)
Тотал 2.5
Больше
62.67% (94)
Меньше
37.33% (56)
Обе команды забьют
Да
88% (132)
Нет
12% (18)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
34.9% (53)
1:1 Ничья
25.7% (39)
2:1 АЗ Алкмаар
15.1% (23)
0:1 Реал Сосьедад
7.9% (12)
2:2 Ничья
3.9% (6)
1:3 Реал Сосьедад
3.3% (5)
2:0 АЗ Алкмаар
1.3% (2)
2:3 Реал Сосьедад
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!