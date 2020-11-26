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АЗ Алкмаар
0:0
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
26' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
42' Желтая карточка
Свенссон Юнас
75' Желтая карточка
Оярсабаль Микель
76' Желтая карточка
Инди Мартинс
79' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
90' Желтая карточка
Боаду Мирон
90'+4
1
Бизот
Марко
2
Свенссон
Юнас
3
Хацидиакос
Пантелис
15
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
8
Коопмейнерс
Теун
7
Стенгс
Келвин
28
Гудмундссон
Альберт
11
Карлссон
Йеспер
III
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
7
Порту
Кристиан
36
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
АЗ Алкмаар
4-3-3
Реал Сосьедад
4-4-2

Ход матча

26'
Мидтше Фредрик
 
42'
Свенссон Юнас
 
71'
Боаду Мирон
Гудмундссон Альберт
 
71'
Абухлал Закария
Карлссон Йеспер III
 
73'
 
Лопес Роберто III
Янузай Аднан
73'
 
Виллиан Жозе
Исак Александр
75'
 
Оярсабаль Микель
76'
Инди Мартинс
 
79'
Хацидиакос Пантелис
 
82'
 
Барренечеа Андер
Порту Кристиан
86'
 
Меркеланс Мартин
Оярсабаль Микель
90'
Боаду Мирон
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 7
  • 6 Офсайды 6
  • 21 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гудмундссон Альберт 2 0.5
2. Коопмейнерс Теун 1 (1) 0.25
3. Де Вит Дани 1 0.25
4. Карлссон Йеспер III 1 0.25
5. Мидтше Фредрик 0 0
6. Свенссон Юнас 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Порту Кристиан 1 0.25
2. Баутиста Хон 1 0.25
3. Мерино Микель 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Свенссон Юнас 2 0
2. Гудмундссон Альберт 2 0
3. Инди Мартинс 1 0
4. Мидтше Фредрик 1 0
5. Де Вит Дани 1 0
6. Дрёйф Ферди 1 0
7. Коопмейнерс Теун 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 1 0
2. Мерино Микель 1 0
3. Ле Норман Робен 1 0
4. Оярсабаль Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЗ Алкмаар 20% (1) 20% (1) 0 60% (3) 0 0
 Реал Сосьедад 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +7 =6 -7
АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк
АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Генк
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

АЗ Алкмаар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Сосьедад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Лига Европы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
2. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
4. Риека 0:2 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Наполи 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Риека 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Риека 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Свенссон Юнас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Мидтше Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
АЗ Алкмаар 20.4% (31)
X 30.3% (46)
Реал Сосьедад 49.3% (75)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.70 1.68 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 1.48 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.90 1.91
  8.71 1.35 4.91

Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.55 2.45 10.00 1.03 1.06 8.80 3.30 1.33 1.08 7.77 1.94 1.92 1.70 2.23 1.05 9.50 1.22 4.30 1.02 13.00 1.05 8.40 1.01 15.00 0.00 15.00
11.25 1.00 10.00 1.03 3.98 1.23 3.20 1.35 2.19 1.82 1.66 2.22 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.90 1.03 8.60
1.40 3.02 1.22 4.33 1.63 2.33 1.42 2.92 1.31 3.50 1.66 2.28 1.41 2.97 1.43 2.88 1.26 3.94 1.90 1.96 1.65 2.29 1.51 2.62 1.18 4.95 1.15 5.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 2.14 1.71 1.03 12.00 1.17 5.00 1.03 12.00
3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
1.23 4.22 1.12 6.60 1.24 4.16 1.65 2.30 1.46 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
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Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
АЗ Алкмаар
20.4% (31)
Ничья
30.3% (46)
Реал Сосьедад
49.3% (75)
Тотал 2.5
Больше
62.67% (94)
Меньше
37.33% (56)
Обе команды забьют
Да
88% (132)
Нет
12% (18)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
34.9% (53)
1:1 Ничья
25.7% (39)
2:1 АЗ Алкмаар
15.1% (23)
0:1 Реал Сосьедад
7.9% (12)
2:2 Ничья
3.9% (6)
1:3 Реал Сосьедад
3.3% (5)
0:2 Реал Сосьедад
1.3% (2)
2:0 АЗ Алкмаар
1.3% (2)
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