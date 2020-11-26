АЗ Алкмаар
0:0
Конец матча
Стадион: АФАС
Реал Сосьедад
26' Желтая карточкаМидтше Фредрик
42' Желтая карточкаСвенссон Юнас
75' Желтая карточкаОярсабаль Микель
76' Желтая карточкаИнди Мартинс
79' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
90' Желтая карточкаБоаду Мирон
15
Инди
Мартинс
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Инди МартинсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Реус БоВратарь
- Защитник
-
27 Леувин РамонЗащитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Дрёйф ФердиНападающий
-
18 Эвьен ХэконНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Ход матча
26'
42'
75'
76'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 7
-
6 Офсайды 6
-
21 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гудмундссон Альберт
|2
|0.5
|2.
|Коопмейнерс Теун
|1 (1)
|0.25
|3.
|Де Вит Дани
|1
|0.25
|4.
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.25
|5.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|6.
|Свенссон Юнас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Порту Кристиан
|1
|0.25
|2.
|Баутиста Хон
|1
|0.25
|3.
|Мерино Микель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Юнас
|2
|0
|2.
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|3.
|Инди Мартинс
|1
|0
|4.
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|5.
|Де Вит Дани
|1
|0
|6.
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|7.
|Коопмейнерс Теун
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|1
|0
|2.
|Мерино Микель
|1
|0
|3.
|Ле Норман Робен
|1
|0
|4.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЗ Алкмаар
|20% (1)
|20% (1)
|0
|60% (3)
|0
|0
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +7 =6 -7АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк
АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Генк
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +11 =6 -3Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
АЗ Алкмаар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Сосьедад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|4.
|Риека
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Наполи
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Риека
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
АЗ Алкмаар
20.4% (31)
Ничья
30.3% (46)
Реал Сосьедад
49.3% (75)
Тотал 2.5
Больше
62.67% (94)
Меньше
37.33% (56)
Обе команды забьют
Да
88% (132)
Нет
12% (18)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
34.9% (53)
1:1 Ничья
25.7% (39)
2:1 АЗ Алкмаар
15.1% (23)
0:1 Реал Сосьедад
7.9% (12)
2:2 Ничья
3.9% (6)
1:3 Реал Сосьедад
3.3% (5)
0:2 Реал Сосьедад
1.3% (2)
2:0 АЗ Алкмаар
1.3% (2)
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