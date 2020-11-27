Ульсан Хендай
0:0
Первый тайм: 11'
Перт Глори
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юн Бит-Гарам
|2
|0.5
|2.
|Неграо Жуниор
|1
|0.25
|3.
|Ким Ин-Сон
|1
|0.25
|4.
|Ким Ки-Хи
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.25
|2.
|Daniel Stynes
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ким Ки-Хи
|1
|0
|2.
|Чон Дон-Хо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Форнароли Бруно
|1
|0
|2.
|Declan Hughes
|1
|0
|3.
|Уилсон Брэндон
|1
|0
|4.
|Daniel Stynes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ульсан Хендай
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +11 =5 -4Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс
Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу Ульсан Хендай 1:1 Кванджу Ульсан Хендай 3:0 Сеул Сеонам 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Пхохан Стилерс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Пусан Айпарк 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:0 Канвон
Перт Глори Последние 20 матчей: +6 =4 -10Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори
Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Ульсан Хендай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Перт Глори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Токио
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Перт Глори
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|Токио
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Перт Глори
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Ульсан Хендай
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Токио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Перт Глори
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Победитель
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