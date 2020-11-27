Ульсан Хендай
2:0
Конец матча
Перт Глори
83' Желтая карточкаЛи Чхон-Ен
1:0
87' ГолКим Ин-Сон
2:0
89' ГолНеграо Жуниор
90' Желтая карточкаNick Sullivan
66
Соль
Ен-У
44
Ким
Ки-Хи
17
Ким
Сон-Чжун
10
Юн
Бит-Гарам
30
Чжон
Хун-Сон
99
Пак
Чжон-Ин
22
Ко
Мён-Чжин
19
Йонсен
Бьорн
28
Mason
Tatafu
13
Малик
Осама
88
Килкенни
Нил
23
Ингем
Дэйн
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Соль Ен-УЗащитник
- Защитник
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
-
17 Ким Сон-ЧжунПолузащитник
-
10 Юн Бит-ГарамПолузащитник
-
30 Чжон Хун-СонПолузащитник
-
99 Пак Чжон-ИнПолузащитник
-
22 Ко Мён-ЧжинПолузащитник
-
19 Йонсен БьорнНападающий
- Запасные игроки
-
25 Со Чжу-ХванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Ли Сан-ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Ли Чхон-ЕнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Lee Keunho1
-
Главный тренер: Do-Hun Kim
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Mason TatafuЗащитник
- Защитник
-
13 Малик ОсамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
23 Ингем ДэйнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кастро ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
50 Cameron Cook
-
-
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
Ход матча
64'
83'
87'
1:0
89'
2:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неграо Жуниор
|2
|0.5
|2.
|Юн Бит-Гарам
|2
|0.5
|3.
|Ким Ин-Сон
|2
|0.5
|4.
|Ким Ки-Хи
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.25
|2.
|Daniel Stynes
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ли Чхон-Ен
|1
|0
|2.
|Ким Ки-Хи
|1
|0
|3.
|Чон Дон-Хо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Форнароли Бруно
|1
|0
|2.
|Declan Hughes
|1
|0
|3.
|Уилсон Брэндон
|1
|0
|4.
|Nick Sullivan
|1
|0
|5.
|Daniel Stynes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ульсан Хендай
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +11 =5 -4Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс
Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу Ульсан Хендай 1:1 Кванджу Ульсан Хендай 3:0 Сеул Сеонам 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Пхохан Стилерс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Пусан Айпарк 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:0 Канвон
Перт Глори Последние 20 матчей: +6 =4 -10Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори
Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Ульсан Хендай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Перт Глори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Токио
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Перт Глори
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Токио
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Ульсан Хендай
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Токио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Победитель
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