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Ульсан Хендай
2:0
Конец матча
Перт Глори
0'
83' Желтая карточка
Ли Чхон-Ен
1:0
87' Гол
Ким Ин-Сон
2:0
89' Гол
Неграо Жуниор
90' Желтая карточка
Nick Sullivan
90'+4
1
Soo-Hyuk
Jo
66
Соль
Ен-У
5
Min-Deok
Kim
44
Ким
Ки-Хи
6
Пак
Чжу-Хо
17
Ким
Сон-Чжун
10
Юн
Бит-Гарам
30
Чжон
Хун-Сон
99
Пак
Чжон-Ин
22
Ко
Мён-Чжин
19
Йонсен
Бьорн
1
Велафи
Тандо
28
Mason
Tatafu
4
Лахман
Даррил
13
Малик
Осама
5
Уолш
Дэниел
14
Giordano
Colli
11
Declan
Hughes
88
Килкенни
Нил
23
Ингем
Дэйн
25
Армиенто
Карло
27
Bryce
Bafford
Ульсан Хендай
4-2-3-1
Перт Глори
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ульсан Хендай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неграо Жуниор 2 0.5
2. Юн Бит-Гарам 2 0.5
3. Ким Ин-Сон 2 0.5
4. Ким Ки-Хи 1 0.25
Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспропотамитис Джонатан 1 0.25
2. Daniel Stynes 1 0.25

Карточки

Ульсан Хендай
# Игрок      
1. Ли Чхон-Ен 1 0
2. Ким Ки-Хи 1 0
3. Чон Дон-Хо 1 0
Перт Глори
# Игрок      
1. Форнароли Бруно 1 0
2. Declan Hughes 1 0
3. Уилсон Брэндон 1 0
4. Nick Sullivan 1 0
5. Daniel Stynes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ульсан Хендай 0 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 57.14% (4)
 Перт Глори 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс
Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу Ульсан Хендай 1:1 Кванджу Ульсан Хендай 3:0 Сеул Сеонам 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Пхохан Стилерс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Пусан Айпарк 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:0 Канвон
Перт Глори Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори
Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Ульсан Хендай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Перт Глори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Лига чемпионов АФК

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Токио 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Перт Глори 4 0 0 4 2 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Шанхай Шэньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Перт Глори 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
2. Ульсан Хендай 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Токио 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Перт Глори 2 0 0 2 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 3.35 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.50 8.50
  1.65 2.73 11.69

Самый высокий коэффициент на матч «Ульсан Хендай» – «Перт Глори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ульсан Хендай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Перт Глори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ульсан Хендай» – «Перт Глори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.90 1.17 3.50 1.30 1.95 1.85 1.45 2.70 1.28 3.60 2.12 1.71 1.09 7.20 1.72 2.12 1.07 8.40 1.09 7.20 1.08 7.77 1.09 6.90 1.07 7.50 1.01 13.00 0.00 14.50
12.00 1.00 12.50 1.00 4.80 1.16 3.96 1.24 2.45 1.60 1.89 1.89 1.55 2.36 1.28 3.34 1.20 3.98 1.07 6.65 1.05 7.30
2.13 1.72 5.05 1.19 1.94 1.89 2.81 1.47 2.45 1.59 2.17 1.73 1.91 1.96 1.69 2.23 1.56 2.51 1.21 4.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.27 1.62 1.47 2.65 1.23 4.05 1.22 4.00
3.45 1.30 2.47 1.53 1.61 2.28 1.24 3.96
1.27 3.70 3.18 1.38 2.52 1.56 1.88 1.98 1.61 2.39 1.42 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.77 2.04 1.47 2.55 1.29 3.35
3.56 1.28 1.97 1.82 1.47 2.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
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