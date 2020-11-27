Шанхай Шэньхуа
0:1
Второй тайм: 82'
Токио
10' Желтая карточкаМорисиге Масато
37' Желтая карточкаСиньли Пэн
39' Желтая карточкаНагаи Кенсуке
48' Желтая карточкаSheng Qin
0:1
61' ГолЛеандро II
Ход матча
10'
37'
39'
48'
61'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханчао Ю
|2 (1)
|0.5
|2.
|Синьли Пэн
|1
|0.25
|3.
|Jianrong Zhu
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леандро II
|2
|0.5
|2.
|Diego Oliveira I
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|М'Биа Стефан
|2
|0
|2.
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|3.
|Сяотин Фэн
|1
|0
|4.
|Sheng Qin
|1
|0
|5.
|Синьли Пэн
|1
|0
|6.
|Jiabao Wen
|1
|0
|7.
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0
|8.
|Wei Wang
|1
|0
|9.
|Shenglong Jiang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нагаи Кенсуке
|1
|0
|2.
|Морисиге Масато
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шанхай Шэньхуа
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Токио
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +8 =6 -6Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа
Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа
Токио Последние 20 матчей: +9 =2 -9Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Вегальта Сендай 2:2 Токио Нагойя Грампус 1:0 Токио Токио 1:0 Консадоле Саппоро
Кавасаки Фронтале 2:1 Токио Токио 1:3 Касива Рейсол Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама 1:0 Токио Токио 3:1 Симидзу С-Палс Токио 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 0:2 Токио Сёнан Бельмаре 0:1 Токио Урава Редс 0:1 Токио Саган Тосу 3:0 Токио Токио 2:0 Серезо Осака Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 2:3 Оита Тринита Виссел Кобе 2:2 Токио Токио 2:1 Йокогама Оита Тринита 0:1 Токио
Последние игры между собой
Шанхай Шэньхуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Токио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Токио
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|4.
|Перт Глори
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Токио
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шэньхуа
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Токио
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Ульсан Хендай
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Победитель
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