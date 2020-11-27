Шанхай Шэньхуа
1:2
Конец матча
Токио
10' Желтая карточкаМорисиге Масато
37' Желтая карточкаСиньли Пэн
39' Желтая карточкаНагаи Кенсуке
48' Желтая карточкаSheng Qin
0:1
61' ГолЛеандро II
0:2
82' ГолShuto Abe
83' Желтая карточкаЛеандро II
85' Желтая карточкаGo Hatano
1:2
86' ГолМорено Джованни
90' Желтая карточкаShenglong Jiang
27
Ли
Шуай
35
Сяотин
Фэн
38
Jiabao
Wen
31
Wei
Wang
37
Shilin
Sun
25
Синьли
Пэн
26
Sheng
Qin
11
Ханчао
Ю
13
Go
Hatano
32
Умари
Жоан
31
Shuto
Abe
10
Хигаши
Кейо
20
Леандро
II
- Основной состав
-
27 Ли ШуайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Сяотин ФэнЗащитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
-
31 Wei WangПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
11 Ханчао ЮПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
14 Kai SunПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ким Шин-ВукНападающий
-
1 Zhen Ma
-
29 Junchen Zhou
-
-
36 Ruofan Liu
-
24 Yue Zhu
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
13 Go HatanoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Умари ЖоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Shuto AbeПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хигаши КейоПолузащитник
-
20 Леандро IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хара ТаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Kazuya Konno
-
-
15 Adailton V
-
-
Главный тренер: Kenta Hasegawa
Ход матча
10'
37'
39'
46'
48'
61'
0:1
62'
70'
82'
0:2
83'
85'
86'
1:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханчао Ю
|2 (1)
|0.5
|2.
|Морено Джованни
|1
|0.25
|3.
|Синьли Пэн
|1
|0.25
|4.
|Jianrong Zhu
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леандро II
|2
|0.5
|2.
|Diego Oliveira I
|1
|0.25
|3.
|Shuto Abe
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|М'Биа Стефан
|2
|0
|2.
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|3.
|Shenglong Jiang
|2
|0
|4.
|Сяотин Фэн
|1
|0
|5.
|Sheng Qin
|1
|0
|6.
|Синьли Пэн
|1
|0
|7.
|Jiabao Wen
|1
|0
|8.
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0
|9.
|Wei Wang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нагаи Кенсуке
|1
|0
|2.
|Морисиге Масато
|1
|0
|3.
|Леандро II
|1
|0
|4.
|Go Hatano
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шанхай Шэньхуа
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Токио
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
Предыдущие игры
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +8 =6 -6Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа
Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа
Токио Последние 20 матчей: +9 =2 -9Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Вегальта Сендай 2:2 Токио Нагойя Грампус 1:0 Токио Токио 1:0 Консадоле Саппоро
Кавасаки Фронтале 2:1 Токио Токио 1:3 Касива Рейсол Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама 1:0 Токио Токио 3:1 Симидзу С-Палс Токио 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 0:2 Токио Сёнан Бельмаре 0:1 Токио Урава Редс 0:1 Токио Саган Тосу 3:0 Токио Токио 2:0 Серезо Осака Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 2:3 Оита Тринита Виссел Кобе 2:2 Токио Токио 2:1 Йокогама Оита Тринита 0:1 Токио
Последние игры между собой
Шанхай Шэньхуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Токио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Токио
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|4.
|Перт Глори
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Токио
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Токио
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Ульсан Хендай
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Победитель
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