  1. Футбол
  2. Матчи
Шанхай Шэньхуа
1:2
Конец матча
Токио
0'
10' Желтая карточка
Морисиге Масато
37' Желтая карточка
Синьли Пэн
39' Желтая карточка
Нагаи Кенсуке
48' Желтая карточка
Sheng Qin
0:1
61' Гол
Леандро II
0:2
82' Гол
Shuto Abe
83' Желтая карточка
Леандро II
85' Желтая карточка
Go Hatano
1:2
86' Гол
Морено Джованни
90' Желтая карточка
Shenglong Jiang
90'+5
27
Ли
Шуай
8
Lu
Zhang
I
32
Aidi
Fulang
Xisi
35
Сяотин
Фэн
38
Jiabao
Wen
31
Wei
Wang
37
Shilin
Sun
25
Синьли
Пэн
26
Sheng
Qin
11
Ханчао
Ю
3
Jinhao
Bi
13
Go
Hatano
22
Takumi
Nakamura
4
Tsuyoshi
Watanabe
32
Умари
Жоан
6
Ryoya
Ogawa
3
Морисиге
Масато
31
Shuto
Abe
9
Diego
Oliveira
I
10
Хигаши
Кейо
20
Леандро
II
11
Нагаи
Кенсуке
Шанхай Шэньхуа
4-5-1
Токио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шэньхуа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханчао Ю 2 (1) 0.5
2. Морено Джованни 1 0.25
3. Синьли Пэн 1 0.25
4. Jianrong Zhu 1 0.25
Токио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леандро II 2 0.5
2. Diego Oliveira I 1 0.25
3. Shuto Abe 1 0.25

Карточки

Шанхай Шэньхуа
# Игрок      
1. М'Биа Стефан 2 0
2. Н'Думбу Александр 2 0
3. Shenglong Jiang 2 0
4. Сяотин Фэн 1 0
5. Sheng Qin 1 0
6. Синьли Пэн 1 0
7. Jiabao Wen 1 0
8. Aidi Fulang Xisi 1 0
9. Wei Wang 1 0
Токио
# Игрок      
1. Нагаи Кенсуке 1 0
2. Морисиге Масато 1 0
3. Леандро II 1 0
4. Go Hatano 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шанхай Шэньхуа 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)
 Токио 0 0 0 0 50% (2) 50% (2)

Предыдущие игры

Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа
Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа
Токио Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Вегальта Сендай 2:2 Токио Нагойя Грампус 1:0 Токио Токио 1:0 Консадоле Саппоро
Кавасаки Фронтале 2:1 Токио Токио 1:3 Касива Рейсол Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама 1:0 Токио Токио 3:1 Симидзу С-Палс Токио 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 0:2 Токио Сёнан Бельмаре 0:1 Токио Урава Редс 0:1 Токио Саган Тосу 3:0 Токио Токио 2:0 Серезо Осака Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 2:3 Оита Тринита Виссел Кобе 2:2 Токио Токио 2:1 Йокогама Оита Тринита 0:1 Токио

Последние игры между собой

Шанхай Шэньхуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Токио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Лига чемпионов АФК

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Токио 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Шанхай Шэньхуа 4 2 0 2 5 - 6 6
4. Перт Глори 4 0 0 4 2 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Шанхай Шэньхуа 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Перт Глори 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
2. Токио 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Ульсан Хендай 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Перт Глори 2 0 0 2 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Нагаи Кенсуке получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Синьли Пэн получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Морисиге Масато получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 34.00 7.77 1.12
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 3.88 1.59
  6.74 3.14 1.72

Самый высокий коэффициент на матч «Шанхай Шэньхуа» – «Токио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шанхай Шэньхуа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Токио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шанхай Шэньхуа» – «Токио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.52 1.52 1.62 2.27 1.70 2.15 1.17 4.90 1.90 1.90 1.10 6.80 1.72 2.12 1.03 12.00 1.02 13.00 1.09 6.50 1.07 7.20 1.01 14.00 1.01 12.00 0.00 21.00
8.40 1.03 7.10 1.06 2.99 1.36 2.31 1.60 1.74 2.18 1.35 3.14 1.24 3.80 1.07 6.70 1.05 7.30 1.00 10.25
5.66 1.15 2.74 1.47 2.19 1.71 1.91 1.95 1.60 2.39 1.45 2.83 1.35 3.25 1.60 2.41 1.44 2.91 1.29 3.69 1.10 7.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.37 3.05 1.04 10.00 1.15 5.30 1.08 6.80
2.78 1.43 1.80 1.99 1.36 3.08
1.76 2.12 1.47 2.77 1.17 5.11 1.54 2.56 1.39 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.35 1.31 2.27 1.62 1.55 2.45 1.21 4.20
3.45 1.30 2.33 1.59 1.56 2.40 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
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