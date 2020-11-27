Мельбурн Виктори
0:1
Первый тайм: 11'
Бэйцзин Гоань
0:1
9' ГолВиера Хонатан
Ход матча
9'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ианнуччи Джанлука
|1
|0.25
|2.
|Тойвонен Ола
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan VI
|2
|0.5
|2.
|Ziming Wang
|2
|0.5
|3.
|Аугусто Ренато
|1
|0.25
|4.
|Фернандо Мартинс
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йеннарис Никлас
|1
|0
|2.
|Чи Чжунго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Бэйцзин Гоань
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =2 -12Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +10 =7 -3Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Бэйцзин Гоань: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Сеул
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|4.
|Чианграй Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеул
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Чианграй Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Сеул
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|Чианграй Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Победитель
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