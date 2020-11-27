  1. Футбол
  2. Матчи
Мельбурн Виктори
0:2
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
9' Гол
Виера Хонатан
0:2
35' Гол
Юйнин Чжан
37' Желтая карточка
Траоре Адама III
40' Желтая карточка
Анселл Николас
50' Желтая карточка
Gang Wang
63' Желтая карточка
Броксхэм Ли
89' Желтая карточка
Райн Дилан
90'+4
20
Крокомб
Макс
2
Роу
Сторм
4
Анселл
Николас
19
Райн
Дилан
21
Траоре
Адама
III
7
Макманаман
Каллум
6
Броксхэм
Ли
8
Баттерфилд
Джейкоб
11
Фолами
Бен
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
2
Min-Jae
Kim2
22
Дабао
Юй
4
Lei
Li1
11
Фернандо
Мартинс
6
Чи
Чжунго
10
Сичжэ
Чжан
21
Виера
Хонатан
5
Аугусто
Ренато
9
Юйнин
Чжан
Мельбурн Виктори
4-4-2
Бэйцзин Гоань
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ианнуччи Джанлука 1 0.25
2. Тойвонен Ола 1 (1) 0.25
Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan VI 2 0.5
2. Ziming Wang 2 0.5
3. Аугусто Ренато 1 0.25
4. Виера Хонатан 1 0.25
5. Фернандо Мартинс 1 0.25
6. Юйнин Чжан 1 0.25

Карточки

Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Макманаман Каллум 1 0
2. Броксхэм Ли 1 0
3. Анселл Николас 1 0
4. Траоре Адама III 1 0
5. Райн Дилан 1 0
Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Йеннарис Никлас 1 0
2. Чи Чжунго 1 0
3. Gang Wang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Виктори 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Бэйцзин Гоань 25% (2) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Бэйцзин Гоань: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Лига чемпионов АФК Мельбурн Виктори 0:0 Бэйцзин Гоань Лига Чемпионов Азии Бэйцзин Гоань 1:0 Мельбурн Виктори Лига Чемпионов Азии

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Мельбурн Виктори 4 1 0 3 2 - 6 3
4. Чианграй Юнайтед 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
2. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Чианграй Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Сеул 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Мельбурн Виктори 2 0 0 2 1 - 4 0
4. Чианграй Юнайтед 2 0 0 2 0 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Анселл Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Траоре Адама III получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Юйнин Чжан бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Виера Хонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 19.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 6.65 4.15 1.46
  6.89 4.24 1.52

Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Виктори» – «Бэйцзин Гоань» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бэйцзин Гоань» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Виктори» – «Бэйцзин Гоань», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.50 0.00 10.50 1.03 4.20 1.20 3.40 1.29 4.60 1.19 1.97 1.83 3.35 1.31 1.71 2.14 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70 1.18 7.77 1.14 8.40 1.02 15.00 1.01 12.00
10.75 1.01 10.00 1.02 4.33 1.19 3.54 1.29 2.28 1.68 1.77 2.03 1.49 2.51 1.24 3.64 1.17 4.30 1.05 7.20 1.07 6.55
4.69 1.21 2.67 1.50 2.21 1.70 1.99 1.88 1.75 2.15 1.77 2.05 2.02 1.81 1.20 4.87 1.10 7.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.26 1.64 2.50 1.53 1.60 2.33 1.30 3.50
3.26 1.33 2.23 1.64 1.56 2.40 1.26 3.78
2.95 1.43 2.32 1.65 1.79 2.10 1.55 2.54 1.37 3.23 1.26 3.74
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85 1.33 3.15
3.38 1.31 1.91 1.87 1.44 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный