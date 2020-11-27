Мельбурн Виктори
0:2
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0:1
9' ГолВиера Хонатан
0:2
35' ГолЮйнин Чжан
37' Желтая карточкаТраоре Адама III
40' Желтая карточкаАнселл Николас
50' Желтая карточкаGang Wang
63' Желтая карточкаБроксхэм Ли
89' Желтая карточкаРайн Дилан
20
Крокомб
Макс
19
Райн
Дилан
11
Фолами
Бен
23
Рохас
Марко
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
4
Lei
Li1
10
Сичжэ
Чжан
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
23 Рохас МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Нисикава СоЗащитник
- Полузащитник
-
26 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Joshua Varga
-
-
Главный тренер: Grant Brebner
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
4 Lei Li1Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
18 Jin TaiyanЗащитник
-
28 Цзян ТаоЗащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
-
29 Ба ДуньНападающий
-
3 Yang Yu1
-
32 Guobo Liu
-
24 Fan Yang1
-
19 Alan VI
-
20 Ziming Wang
-
Главный тренер: Женезио Брюно
Ход матча
9'
0:1
35'
0:2
37'
40'
50'
63'
67'
89'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ианнуччи Джанлука
|1
|0.25
|2.
|Тойвонен Ола
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan VI
|2
|0.5
|2.
|Ziming Wang
|2
|0.5
|3.
|Аугусто Ренато
|1
|0.25
|4.
|Виера Хонатан
|1
|0.25
|5.
|Фернандо Мартинс
|1
|0.25
|6.
|Юйнин Чжан
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|2.
|Броксхэм Ли
|1
|0
|3.
|Анселл Николас
|1
|0
|4.
|Траоре Адама III
|1
|0
|5.
|Райн Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йеннарис Никлас
|1
|0
|2.
|Чи Чжунго
|1
|0
|3.
|Gang Wang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Бэйцзин Гоань
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =2 -12Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +10 =7 -3Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Бэйцзин Гоань: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Сеул
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|4.
|Чианграй Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеул
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Чианграй Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Сеул
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|Чианграй Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Победитель
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