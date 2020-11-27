  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Дармштадт
4:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Айнтрахт Бр
0'
1:0
6' Пенальти
Кемпе Тобиас
2:0
7' Гол
Дурсун Сердар
15' Желтая карточка
Виб Данило
25' Желтая карточка
Каммербауэр Патрик
3:0
34' Гол
Дурсун Сердар
36' Желтая карточка
Шульц Михаэль
4:0
36' Пенальти
Кемпе Тобиас
47'
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
17
Май
Ларс-Лукас
21
Хён
Иммануэль
32
Холланд
Фабиан
23
Рапп
Николай
8
Шнелльхардт
Фабиан
14
Пэк
Сын-Хо
6
Мелем
Марвин
11
Кемпе
Тобиас
19
Дурсун
Сердар
12
Дорнебуш
Феликс
5
Кессель
Бенджамин
32
Шульц
Михаэль
4
Николау
Яннис
23
Виб
Данило
6
Выдра
Доминик
18
Кроос
Феликс
22
Швенк
Мануэль
39
Каммербауэр
Патрик
15
Бар
Марсель
33
Прошвиц
Ник
Дармштадт
4-2-3-1
Айнтрахт Бр
4-2-3-1

Ход матча

6'
Кемпе Тобиас
1:0
7'
Дурсун Сердар
2:0
15'
 
Виб Данило
25'
 
Каммербауэр Патрик
34'
Дурсун Сердар
3:0
36'
 
Шульц Михаэль
36'
Кемпе Тобиас
4:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 6 (1) 0.67
2. Кемпе Тобиас 4 (3) 0.44
3. Палссон Виктор 2 0.22
4. Хонзак Матиас 1 0.11
5. Рапп Николай 1 0.11
6. Мелем Марвин 1 0.11
7. Скарке Тим 1 0.11
8. Берко Эрих 0 0
9. Херрман Патрик II 0 0
Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прошвиц Ник 4 (1) 0.44
2. Кобылянски Мартин 2 0.22
3. Виб Данило 1 0.11
4. Кауфманн Фабио 1 0.11
5. Отто Яри 1 0.11
6. Каммербауэр Патрик 0 0
7. Цигеле Робин 0 0

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Рапп Николай 3 1
2. Мелем Марвин 4 0
3. Палссон Виктор 2 0
4. Май Ларс-Лукас 2 0
5. Холланд Фабиан 1 0
6. Бадер Маттиас 1 0
7. Скарке Тим 1 0
8. Станилевич Адриан 1 0
Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Класс Нико 1 1
2. Кроос Феликс 2 0
3. Выдра Доминик 2 0
4. Шульц Михаэль 2 0
5. Цигеле Робин 2 0
6. Виб Данило 2 0
7. Дорнебуш Феликс 0 1
8. Прошвиц Ник 1 0
9. Кессель Бенджамин 1 0
10. Кобылянски Мартин 1 0
11. Кауфманн Фабио 1 0
12. Отто Яри 1 0
13. Каммербауэр Патрик 1 0
14. Бен-Балла Яссин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 50% (6)
 Айнтрахт Бр 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт
Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Айнтрахт Бр: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Дармштадт 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:0 Дармштадт Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 8 5 2 1 17 - 11 17
2. Гройтер Фюрт Заявка 8 4 3 1 16 - 8 15
3. Падерборн Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
4. Бохум Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
5. Оснабрюк 0:0 Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
6. Хольштайн Киль Заявка 8 3 4 1 10 - 8 13
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Дармштадт 4:0 Заявка 9 3 3 3 16 - 18 12
9. Фортуна Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
10. Карлсруэ Заявка 8 3 1 4 13 - 10 10
11. Ганновер 96 Заявка 8 3 1 4 12 - 10 10
12. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 14 - 12 10
13. Хайденхайм Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
14. Ян Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
15. Зандхаузен Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
16. Айнтрахт Бр 0:4 Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
17. Санкт-Паули 0:0 Заявка 9 1 5 3 12 - 16 8
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ганновер 96 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Фортуна Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Гамбург Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
4. Падерборн Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
5. Хайденхайм Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Зандхаузен Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8. Хольштайн Киль Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9. Гройтер Фюрт Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Ян Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11. Айнтрахт Бр 0:4 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
12. Оснабрюк 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
13. Бохум Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Дармштадт 4:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Нюрнберг Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
16. Санкт-Паули 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
18. Карлсруэ Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Гройтер Фюрт Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
3. Гамбург Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Карлсруэ Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
5. Дармштадт 4:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
6. Оснабрюк 0:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
7. Хольштайн Киль Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8. Падерборн Заявка 4 1 2 1 5 - 2 5
9. Нюрнберг Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Санкт-Паули 0:0 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Ян Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Хайденхайм Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
14. Фортуна Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
15. Айнтрахт Бр 0:4 Заявка 5 0 1 4 3 - 15 1
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
17. Зандхаузен Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
18. Ганновер 96 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки!
  • Желтая карточка
    36'
    Шульц Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Дурсун Сердар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Каммербауэр Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Виб Данило получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Дурсун Сердар бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Айнтрахт Бр
1.94
3.84
3.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 10.00 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.84 3.68
  1.09 11.80 25.35

Самый высокий коэффициент на матч «Дармштадт» – «Айнтрахт Бр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дармштадт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дармштадт» – «Айнтрахт Бр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 11.50 1.02 4.20 1.20 3.70 1.25 2.07 1.75 7.50 1.07 2.10 1.74 1.84 1.96 2.62 1.45 1.27 3.60 4.60 1.17 1.08 7.10 1.87 1.87 1.01 13.00 1.25 3.75 1.05 8.50
11.75 1.00 11.00 1.01 4.60 1.18 3.68 1.28 2.35 1.66 1.82 1.99 1.51 2.49 1.25 3.62 1.18 4.25 1.05 7.20
5.23 1.18 2.80 1.48 7.22 1.11 2.12 1.77 1.85 2.04 1.66 2.32 2.54 1.55 2.20 1.71 1.86 2.02 1.62 2.38 4.59 1.21 1.88 1.99 3.24 1.37 2.29 1.67 1.90 1.98 1.65 2.33 1.40 3.10 1.25 4.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.15 1.33 2.26 1.62 1.50 2.48 1.18 4.60 1.75 2.01 1.10 6.25
3.45 1.31 2.38 1.58 1.59 2.36 1.23 4.20 1.15 5.50
3.35 1.36 2.97 1.43 2.35 1.65 1.81 2.10 1.57 2.52 1.39 3.20 1.58 2.47 1.34 3.40 1.10 7.51 1.57 2.49 1.41 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.98 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
3.80 1.22
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
Где смотреть матч Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр онлайн

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