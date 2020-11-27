Дармштадт
4:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Айнтрахт Бр
1:0
6' ПенальтиКемпе Тобиас
2:0
7' ГолДурсун Сердар
15' Желтая карточкаВиб Данило
25' Желтая карточкаКаммербауэр Патрик
3:0
34' ГолДурсун Сердар
36' Желтая карточкаШульц Михаэль
4:0
36' ПенальтиКемпе Тобиас
23
Рапп
Николай
14
Пэк
Сын-Хо
11
Кемпе
Тобиас
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
15
Бар
Марсель
33
Прошвиц
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Нападающий
-
40 Берко ЭрихНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бар МарсельПолузащитник
-
33 Прошвиц НикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
-
40 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Отто ЯриНападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
Ход матча
6'
1:0
7'
2:0
15'
34'
3:0
36'
36'
4:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|6 (1)
|0.67
|2.
|Кемпе Тобиас
|4 (3)
|0.44
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0.22
|4.
|Хонзак Матиас
|1
|0.11
|5.
|Рапп Николай
|1
|0.11
|6.
|Мелем Марвин
|1
|0.11
|7.
|Скарке Тим
|1
|0.11
|8.
|Берко Эрих
|0
|0
|9.
|Херрман Патрик II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прошвиц Ник
|4 (1)
|0.44
|2.
|Кобылянски Мартин
|2
|0.22
|3.
|Виб Данило
|1
|0.11
|4.
|Кауфманн Фабио
|1
|0.11
|5.
|Отто Яри
|1
|0.11
|6.
|Каммербауэр Патрик
|0
|0
|7.
|Цигеле Робин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|3
|1
|2.
|Мелем Марвин
|4
|0
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0
|4.
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|5.
|Холланд Фабиан
|1
|0
|6.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|7.
|Скарке Тим
|1
|0
|8.
|Станилевич Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Класс Нико
|1
|1
|2.
|Кроос Феликс
|2
|0
|3.
|Выдра Доминик
|2
|0
|4.
|Шульц Михаэль
|2
|0
|5.
|Цигеле Робин
|2
|0
|6.
|Виб Данило
|2
|0
|7.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|8.
|Прошвиц Ник
|1
|0
|9.
|Кессель Бенджамин
|1
|0
|10.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|11.
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|12.
|Отто Яри
|1
|0
|13.
|Каммербауэр Патрик
|1
|0
|14.
|Бен-Балла Яссин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|50% (6)
|Айнтрахт Бр
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =7 -6Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт
Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +9 =2 -9Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Айнтрахт Бр: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Падерборн
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|4.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|5.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Дармштадт
|4:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 18
|12
|9.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 10
|10
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 12
|10
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|14.
|Ян
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|0:4 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|17.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 16
|8
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Фортуна
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Гамбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|4.
|Падерборн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|Ян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Айнтрахт Бр
|0:4 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|13.
|Бохум
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Дармштадт
|4:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|18.
|Карлсруэ
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Гамбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|5.
|Дармштадт
|4:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|6.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Ян
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|14.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|15.
|Айнтрахт Бр
|0:4 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|18.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Победитель
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