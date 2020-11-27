Санкт-Паули
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Millerntor Stadion
Оснабрюк
43' Желтая карточкаХеннинг Брайан
20
Беккер
Финн
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
19
Вольце
Кевин
27
Ихорст
Лук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Флэк ЛеонПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тащи БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вольце КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ихорст ЛукНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Райхель КенЗащитник
-
17 Сушач АдамЗащитник
- Полузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
Ход матча
43'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0.33
|2.
|Саласар Родриго
|3 (2)
|0.33
|3.
|Бенателли Рико
|1
|0.11
|4.
|Макиенок Симон
|1
|0.11
|5.
|Диттген Макс
|1
|0.11
|6.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.11
|7.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.11
|8.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|9.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|4 (3)
|0.44
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.33
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.22
|4.
|Бирман Тимо
|1
|0.11
|5.
|Ихорст Лук
|1
|0.11
|6.
|Айдини Басхким
|1
|0.11
|7.
|Райхель Кен
|0
|0
|8.
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Авевор Кристофер
|4
|0
|2.
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|3.
|Диттген Макс
|2
|0
|4.
|Бенателли Рико
|1
|0
|5.
|Бубалла Даниэль
|1
|0
|6.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|7.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|8.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|9.
|Беккер Финн
|1
|0
|10.
|Саласар Родриго
|1
|0
|11.
|Аремю Афииз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|4
|0
|2.
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|3.
|Айдини Басхким
|1
|1
|4.
|Марк Хейдер
|1
|0
|5.
|Райхель Кен
|1
|0
|6.
|Трапп Морис
|1
|0
|7.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|8.
|Керк Себастьян
|1
|0
|9.
|Таффертсхофер Ульрих
|1
|0
|10.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|11.
|Рейс Людовит
|1
|0
|12.
|Кюн Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Паули
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|54.55% (6)
|Оснабрюк
|0
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +4 =6 -10Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули
Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули
Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =10 -3Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт
Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Падерборн
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|4.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|5.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Дармштадт
|4:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 18
|12
|9.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 10
|10
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 12
|10
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|14.
|Ян
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|0:4 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|17.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 16
|8
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Фортуна
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Гамбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|4.
|Падерборн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|Ян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Айнтрахт Бр
|0:4 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|13.
|Бохум
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Дармштадт
|4:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|18.
|Карлсруэ
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Гамбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|5.
|Дармштадт
|4:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|6.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Ян
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|14.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|15.
|Айнтрахт Бр
|0:4 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|18.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Победитель
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