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  2. Матчи
  3. Германия
Санкт-Паули
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Оснабрюк
0'
43' Желтая карточка
Хеннинг Брайан
47'
30
Химмельман
Робин
2
Ольссон
Себастьян
3
Лоуренс
Джеймс
4
Цирайс
Филипп
15
Бубалла
Даниэль
20
Беккер
Финн
8
Саласар
Родриго
7
Ланкфорд
Кевин
17
Киере
Даниэль-Кофи
26
Бенателли
Рико
16
Макиенок
Симон
22
Кюн
Филипп
4
Гугганиг
Лукас
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
7
Айдини
Басхким
29
Хеннинг
Брайан
8
Таффертсхофер
Ульрих
19
Вольце
Кевин
37
Керк
Себастьян
14
Аменийдо
Этьенн
27
Ихорст
Лук
Санкт-Паули
4-2-3-1
Оснабрюк
3-4-1-2

Ход матча

43'
 
Хеннинг Брайан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 3 0.33
2. Саласар Родриго 3 (2) 0.33
3. Бенателли Рико 1 0.11
4. Макиенок Симон 1 0.11
5. Диттген Макс 1 0.11
6. Бубалла Даниэль 1 0.11
7. Виекхофф Яннес 1 0.11
8. Дашнер Лукас 0 0
9. Цандер Лука-Милан 0 0
Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 4 (3) 0.44
2. Сантос Кристиан 3 (1) 0.33
3. Аменийдо Этьенн 2 0.22
4. Бирман Тимо 1 0.11
5. Ихорст Лук 1 0.11
6. Айдини Басхким 1 0.11
7. Райхель Кен 0 0
8. Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Санкт-Паули
# Игрок      
1. Авевор Кристофер 4 0
2. Ольссон Себастьян 3 0
3. Диттген Макс 2 0
4. Бенателли Рико 1 0
5. Бубалла Даниэль 1 0
6. Цандер Лука-Милан 1 0
7. Пакарада Леарт 1 0
8. Киере Даниэль-Кофи 1 0
9. Беккер Финн 1 0
10. Саласар Родриго 1 0
11. Аремю Афииз 1 0
Оснабрюк
# Игрок      
1. Аменийдо Этьенн 4 0
2. Хеннинг Брайан 3 0
3. Айдини Басхким 1 1
4. Марк Хейдер 1 0
5. Райхель Кен 1 0
6. Трапп Морис 1 0
7. Сантос Кристиан 1 0
8. Керк Себастьян 1 0
9. Таффертсхофер Ульрих 1 0
10. Гугганиг Лукас 1 0
11. Рейс Людовит 1 0
12. Кюн Филипп 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Паули 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 54.55% (6)
 Оснабрюк 0 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули
Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули
Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт
Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Оснабрюк 3:1 Санкт-Паули Товарищеские матчи Оснабрюк 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 2:2 Оснабрюк Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Оснабрюк Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 8 5 2 1 17 - 11 17
2. Гройтер Фюрт Заявка 8 4 3 1 16 - 8 15
3. Падерборн Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
4. Бохум Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
5. Оснабрюк 0:0 Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
6. Хольштайн Киль Заявка 8 3 4 1 10 - 8 13
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Дармштадт 4:0 Заявка 9 3 3 3 16 - 18 12
9. Фортуна Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
10. Карлсруэ Заявка 8 3 1 4 13 - 10 10
11. Ганновер 96 Заявка 8 3 1 4 12 - 10 10
12. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 14 - 12 10
13. Хайденхайм Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
14. Ян Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
15. Зандхаузен Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
16. Айнтрахт Бр 0:4 Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
17. Санкт-Паули 0:0 Заявка 9 1 5 3 12 - 16 8
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ганновер 96 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Фортуна Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Гамбург Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
4. Падерборн Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
5. Хайденхайм Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Зандхаузен Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8. Хольштайн Киль Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9. Гройтер Фюрт Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Ян Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11. Айнтрахт Бр 0:4 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
12. Оснабрюк 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
13. Бохум Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Дармштадт 4:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Нюрнберг Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
16. Санкт-Паули 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
18. Карлсруэ Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Гройтер Фюрт Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
3. Гамбург Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Карлсруэ Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
5. Дармштадт 4:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
6. Оснабрюк 0:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
7. Хольштайн Киль Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8. Падерборн Заявка 4 1 2 1 5 - 2 5
9. Нюрнберг Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Санкт-Паули 0:0 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Ян Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Хайденхайм Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
14. Фортуна Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
15. Айнтрахт Бр 0:4 Заявка 5 0 1 4 3 - 15 1
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
17. Зандхаузен Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
18. Ганновер 96 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Хеннинг Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Millerntor Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Оснабрюк
2.69
3.48
3.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 2.60 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 2.40 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.48 2.88
  2.69 2.52 3.70

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Паули» – «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Паули» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Паули» – «Оснабрюк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.25 10.50 1.04 1.70 2.08 3.30 1.30 2.05 1.77 1.20 4.20 1.92 1.86 1.71 2.14 1.04 9.00 1.22 4.00 1.03 10.00 1.06 8.10 1.05 8.50 0.00 15.00
9.80 1.01 9.10 1.03 4.10 1.22 3.32 1.33 2.21 1.74 1.71 2.14 1.46 2.64 1.21 4.05 1.15 4.60 1.04 7.90
4.10 1.25 3.48 1.33 2.86 1.45 2.10 1.78 1.78 2.11 1.55 2.56 1.68 2.26 1.50 2.68 1.20 4.77 1.74 2.17 1.52 2.63 1.55 2.55 1.35 3.35 1.16 5.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.09 6.50 2.11 1.73 1.14 5.20 1.16 4.90 1.12 5.55
3.26 1.34 2.19 1.68 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
1.57 2.49 1.33 3.43 1.10 7.49 1.54 2.58 1.39 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75
4.55 1.20 3.20 1.35 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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