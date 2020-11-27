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  3. Дания
Раннерс
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Оденсе
0'
1:0
35' Гол
Камара Аль-Хаджи
37'
1
Карлгрен
Патрик
15
Bjoern
Kopplin
2
Simon
Graves
11
Марксен
Эрик
17
Лауридсен
Йеспер
22
Греве
Матиас
6
Рёмер
Андре
14
Лауэнборг
Фредерик
20
Vito
Hammershoej-Mistrati
45
Эгхо
Марвин
99
Камара
Аль-Хаджи
27
Oliver
Christensen
4
Лаурсен
Райан
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
2
Лунд
Оливер
20
Ayo
Simon
Okusun
14
Томасен
Йенс
23
Клеве
Троэльс
11
Emmanuel
Sabbi
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
Раннерс
4-4-2
Оденсе
4-3-3

Ход матча

22'
 
Moses Opondo
Томасен Йенс
35'
Камара Аль-Хаджи
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Аль-Хаджи 4 0.4
2. Рёмер Андре 2 (2) 0.2
3. Emil Riis Jakobsen 2 0.2
4. Греве Матиас 1 0.1
5. Vito Hammershoej-Mistrati 1 (1) 0.1
6. Писингер Симон 1 0.1
7. Эгхо Марвин 1 0.1
8. Tobias Klysner 1 0.1
9. Лауридсен Йеспер 0 0
10. Tosin Kehinde 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.4
2. Emmanuel Sabbi 3 0.3
3. Томасен Йенс 2 0.2
4. Тверсков Йеппе 2 0.2
5. Ayo Simon Okusun 1 0.1
6. Max Fenger 1 0.1
7. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
8. Шельвик Йорген 0 0
9. Лунд Оливер 0 0

Карточки

Раннерс
# Игрок      
1. Каллесеэ Миккель 4 0
2. Рёмер Андре 3 0
3. Vito Hammershoej-Mistrati 3 0
4. Эгхо Марвин 2 0
5. Греве Матиас 2 0
6. Лауэнборг Фредерик 2 0
7. Марксен Эрик 1 0
8. Писингер Симон 1 0
9. Bjoern Kopplin 1 0
10. Камара Аль-Хаджи 1 0
11. Самбу Бассала 1 0
12. Simon Graves 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Emmanuel Sabbi 3 0
2. Ayo Simon Okusun 2 0
3. Лунд Оливер 2 0
4. Джейбали Иссам 0 1
5. Лаурсен Райан 1 0
6. Тверсков Йеппе 1 0
7. Шельвик Йорген 1 0
8. Трандарсон Арон-Элис 1 0
9. Томасен Йенс 1 0
10. Клеве Троэльс 1 0
11. Лунд Марко 1 0
12. Гудьонсен Свейнн 1 0
13. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Раннерс 8.33% (1) 0 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 58.33% (7)
 Оденсе 30.77% (4) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс
Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс Сюдвест 1:4 Раннерс Раннерс 1:2 Брондбю Митьюлланд 1:0 Раннерс Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс
Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Оденсе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Оденсе 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Раннерс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании
Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Оденсе Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 0:2 Раннерс Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Брондбю 9 6 0 3 17 - 13 18
3. Сённерйюск 9 5 3 1 17 - 10 18
4. Орхус 9 4 3 2 17 - 11 15
5. Ольборг 9 4 3 2 11 - 11 15
6. Вайле 9 4 2 3 16 - 16 14
7. Нордшелланн 9 3 4 2 17 - 12 13
8. Раннерс 1:0 10 4 1 5 13 - 10 13
9. Оденсе 0:1 10 3 2 5 13 - 16 11
10. Копенгаген 9 3 1 5 15 - 19 10
11. Люнгбю 9 0 3 6 9 - 20 3
12. Хорсенс 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Нордшелланн 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Сённерйюск 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Брондбю 4 3 0 1 10 - 7 9
5. Орхус 5 3 0 2 12 - 7 9
6. Оденсе 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Вайле 5 2 1 2 9 - 10 7
9. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
10. Раннерс 1:0 5 1 1 3 5 - 7 4
11. Люнгбю 5 0 3 2 4 - 8 3
12. Хорсенс 4 0 2 2 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1:0 5 3 0 2 8 - 3 9
2. Брондбю 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
4. Вайле 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Ольборг 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Митьюлланд 5 2 1 2 8 - 11 7
7. Орхус 4 1 3 0 5 - 4 6
8. Копенгаген 4 1 1 2 5 - 9 4
9. Оденсе 0:1 5 1 0 4 7 - 11 3
10. Нордшелланн 5 0 3 2 7 - 9 3
11. Хорсенс 5 0 1 4 2 - 8 1
12. Люнгбю 4 0 0 4 5 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Оденсе
2.55
3.68
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.40 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.10 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.68 3.18

Самый высокий коэффициент на матч «Раннерс» – «Оденсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Раннерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оденсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Раннерс» – «Оденсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.05 9.00 1.05 2.90 1.38 2.90 1.40 1.65 2.15 1.79 2.02 1.58 2.39 1.23 3.90 1.16 4.70 1.07 7.50 1.03 9.50 1.04 9.80 0.00 17.50
10.00 1.01 9.30 1.03 3.62 1.27 2.95 1.40 2.03 1.87 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 1.98 1.79 1.20 4.20 1.13 5.10 1.02 11.00
3.10 1.37 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.77 2.00 1.33 3.15
4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
Где смотреть матч Раннерс 1:0 Оденсе онлайн

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