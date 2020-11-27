Раннерс
1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Cepheus Park Randers
Оденсе
1:0
35' ГолКамара Аль-Хаджи
11
Марксен
Эрик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Jonas DakirВратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Полузащитник
-
24 Лунд МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
25 Moses Opondo
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
35'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Аль-Хаджи
|4
|0.4
|2.
|Рёмер Андре
|2 (2)
|0.2
|3.
|Emil Riis Jakobsen
|2
|0.2
|4.
|Греве Матиас
|1
|0.1
|5.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|1 (1)
|0.1
|6.
|Писингер Симон
|1
|0.1
|7.
|Эгхо Марвин
|1
|0.1
|8.
|Tobias Klysner
|1
|0.1
|9.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|10.
|Tosin Kehinde
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.4
|2.
|Emmanuel Sabbi
|3
|0.3
|3.
|Томасен Йенс
|2
|0.2
|4.
|Тверсков Йеппе
|2
|0.2
|5.
|Ayo Simon Okusun
|1
|0.1
|6.
|Max Fenger
|1
|0.1
|7.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|8.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|9.
|Лунд Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каллесеэ Миккель
|4
|0
|2.
|Рёмер Андре
|3
|0
|3.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|3
|0
|4.
|Эгхо Марвин
|2
|0
|5.
|Греве Матиас
|2
|0
|6.
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|7.
|Марксен Эрик
|1
|0
|8.
|Писингер Симон
|1
|0
|9.
|Bjoern Kopplin
|1
|0
|10.
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|11.
|Самбу Бассала
|1
|0
|12.
|Simon Graves
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Emmanuel Sabbi
|3
|0
|2.
|Ayo Simon Okusun
|2
|0
|3.
|Лунд Оливер
|2
|0
|4.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|5.
|Лаурсен Райан
|1
|0
|6.
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|7.
|Шельвик Йорген
|1
|0
|8.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|9.
|Томасен Йенс
|1
|0
|10.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|11.
|Лунд Марко
|1
|0
|12.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|13.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Раннерс
|8.33% (1)
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|58.33% (7)
|Оденсе
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: +11 =1 -8Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс
Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс Сюдвест 1:4 Раннерс Раннерс 1:2 Брондбю Митьюлланд 1:0 Раннерс Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс
Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Оденсе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Оденсе Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 0:2 Раннерс Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Брондбю
|9
|6
|0
|3
|17 - 13
|18
|3.
|Сённерйюск
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|5.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|6.
|Вайле
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|7.
|Нордшелланн
|9
|3
|4
|2
|17 - 12
|13
|8.
|Раннерс
|1:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 10
|13
|9.
|Оденсе
|0:1
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Копенгаген
|9
|3
|1
|5
|15 - 19
|10
|11.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Нордшелланн
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Сённерйюск
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Брондбю
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|5.
|Орхус
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|6.
|Оденсе
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Вайле
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|9.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|10.
|Раннерс
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|Люнгбю
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|Хорсенс
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|1:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|2.
|Брондбю
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|Вайле
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Ольборг
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Митьюлланд
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|7.
|Орхус
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|Копенгаген
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|Оденсе
|0:1
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|10.
|Нордшелланн
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|11.
|Хорсенс
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
Победитель
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