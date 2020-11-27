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  3. Германия
Вольфсбург
3:2
Перерыв

Стадион:
Вердер
0'
0:1
13' Гол
Биттенкорт Леонардо
1:1
22' Гол
Баку Ридле
24' Желтая карточка
Мбом Жан-Мануэль
2:1
25' Гол
Брукс Джон
2:2
36' Гол
Мёхвальд Кевин
3:2
37' Гол
Вегхорст Ваут
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
14
Мехмеди
Адмир
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
34
Мбом
Жан-Мануэль
35
Эггештайн
Максимилиан
36
Гросс
Кристиан
5
Аугустинссон
Людвиг
10
Биттенкорт
Леонардо
7
Рашица
Милот
8
Юя
Осако
Вольфсбург
4-2-3-1
Вердер
3-4-2-1

Ход матча

13'
0:1
Биттенкорт Леонардо
(Юя Осако)
22'
Баку Ридле
(Лакруа Максанс)
1:1
24'
 
Мбом Жан-Мануэль
25'
Брукс Джон
(Брекало Йосип)
2:1
32'
 
Мёхвальд Кевин
Мбом Жан-Мануэль
36'
2:2
Мёхвальд Кевин
(Аугустинссон Людвиг)
37'
Вегхорст Ваут
(Мехмеди Адмир)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 5 0.56
2. Баку Ридле 2 0.22
3. Арнольд Максимилиан 1 0.11
4. Штеффен Ренато 1 0.11
5. Брекало Йосип 1 0.11
6. Брукс Джон 1 0.11
7. Шлагер Ксавер 1 0.11
8. Мехмеди Адмир 0 0
9. Филипп Максимилиан 0 0
10. Лакруа Максанс 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.44
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.33
3. Эггештайн Максимилиан 2 0.22
4. Сарджент Джош 1 0.11
5. Мёхвальд Кевин 1 0.11
6. Зельке Дейви 1 0.11
7. Аугустинссон Людвиг 0 0
8. Гебреселассие Теодор 0 0
9. Юя Осако 0 0
10. Гросс Кристиан 0 0
11. Мбом Жан-Мануэль 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Шлагер Ксавер 3 0
2. Брукс Джон 2 0
3. Арнольд Максимилиан 2 0
4. Гилавоги Жошуа 1 0
5. Герардт Янник 1 0
6. Филипп Максимилиан 1 0
7. Отавио Пауло 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 5 0
2. Юя Осако 2 0
3. Аугустинссон Людвиг 2 0
4. Эггештайн Максимилиан 2 0
5. Фридль Марко 2 0
6. Сарджент Джош 2 0
7. Гебреселассие Теодор 1 0
8. Биттенкорт Леонардо 1 0
9. Классен Дэви 1 0
10. Зельке Дейви 1 0
11. Павленка Иржи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 22.22% (2) 55.56% (5) 11.11% (1) 0 0 11.11% (1)
 Вердер 10% (1) 30% (3) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург
Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария
Вердер Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер
Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Вердер: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Вердер 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:3 Вердер Бундеслига Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Вольфсбург Бундеслига
Вердер 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вольфсбург 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 3:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 6:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Товарищеские матчи Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вольфсбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 0:1 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 28 - 12 19
2. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 20 - 7 18
3. Байер Л Заявка 8 5 3 0 16 - 9 18
4. РБ Лейпциг Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5. Вольфсбург 3:2 Заявка 9 4 5 0 12 - 7 17
6. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Штуттгарт Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
10. Айнтрахт Фр Заявка 8 2 5 1 11 - 13 11
11. Вердер 2:3 Заявка 9 2 5 2 12 - 13 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Герта Заявка 8 2 1 5 15 - 18 7
14. Фрайбург Заявка 8 1 3 4 9 - 19 6
15. Майнц Заявка 8 1 1 6 10 - 21 4
16. Арминия Заявка 8 1 1 6 5 - 17 4
17. Кёльн Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
18. Шальке 04 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Вольфсбург 3:2 Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
4. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
5. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 11 - 4 7
7. Аугсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Боруссия М Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Вердер 2:3 Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
12. Арминия Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
14. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Фрайбург Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
16. Майнц Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
17. Герта Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
18. Кёльн Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
2. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Бавария Заявка 4 3 0 1 10 - 8 9
4. Штуттгарт Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Герта Заявка 4 2 0 2 11 - 7 6
7. Боруссия М Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
8. Вольфсбург 3:2 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Вердер 2:3 Заявка 5 1 3 1 8 - 7 6
10. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
13. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14. Фрайбург Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
15. Майнц Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
16. Кёльн Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Арминия Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
18. Шальке 04 Заявка 4 0 1 3 2 - 17 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Вольфсбург 73% (108)
X 18.9% (28)
Вердер 8.1% (12)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Вердер
1.96
5.20
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.20 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 4.50 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.85 4.30
  1.29 5.10 13.66

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
12.50 1.01 9.80 1.05 3.80 1.28 2.90 1.40 2.12 1.77 1.90 1.97 1.57 2.30 1.36 3.10 1.16 4.75 1.12 5.55 1.03 8.80 4.90 1.17 3.50 1.30 1.95 1.85 1.45 2.70 1.28 3.60 1.10 6.80 1.07 8.40
10.00 1.01 9.10 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.09 1.91 1.57 2.40 1.37 2.99 1.16 4.75 1.11 5.60 1.02 9.60
3.63 1.30 2.73 1.49 2.15 1.75 1.87 2.01 1.66 2.30 1.46 2.84 1.53 2.66 6.54 1.13 3.03 1.41 2.37 1.62 2.05 1.83 1.72 2.19 1.53 2.59 5.11 1.18 3.66 1.30 2.48 1.58 2.02 1.85 1.74 2.16 1.47 2.81 1.28 3.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
3.05 1.37 2.02 1.74 1.47 2.75 1.16 5.40
3.04 1.38 2.04 1.78 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
2.72 1.49 2.23 1.70 1.73 2.18 1.47 2.81 1.34 3.42 1.21 4.67 1.54 2.58 1.31 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.85 1.39 1.75 2.04 1.32 3.20 1.23 4.05
4.05 1.24 2.88 1.42 1.76 2.06 1.32 3.38 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
Букмекер Да Нет
3.30 1.35
Где смотреть матч Вольфсбург 3:2 Вердер онлайн

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Прогнозы на матч Вольфсбург 3:2 Вердер

Исход игры
Вольфсбург
73% (108)
Ничья
18.9% (28)
Вердер
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
64.38% (94)
Меньше
35.62% (52)
Обе команды забьют
Да
79.45% (116)
Нет
20.55% (30)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
51.4% (76)
1:1 Ничья
15.5% (23)
1:0 Вольфсбург
12.2% (18)
1:2 Вердер
6.1% (9)
2:0 Вольфсбург
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Вольфсбург
2% (3)
0:1 Вердер
1.4% (2)
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