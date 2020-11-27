Вольфсбург
3:2
Перерыв
Стадион: Фольксваген-Арена
Вердер
0:1
13' ГолБиттенкорт Леонардо
1:1
22' ГолБаку Ридле
24' Желтая карточкаМбом Жан-Мануэль
2:1
25' ГолБрукс Джон
2:2
36' ГолМёхвальд Кевин
3:2
37' ГолВегхорст Ваут
20
Баку
Ридле
25
Брукс
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эррас ПатрикЗащитник
-
17 Агу ФеликсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
13'
0:1
22'
1:1
24'
25'
2:1
36'
37'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|5
|0.56
|2.
|Баку Ридле
|2
|0.22
|3.
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.11
|4.
|Штеффен Ренато
|1
|0.11
|5.
|Брекало Йосип
|1
|0.11
|6.
|Брукс Джон
|1
|0.11
|7.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.11
|8.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|9.
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|10.
|Лакруа Максанс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.44
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|3 (1)
|0.33
|3.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.22
|4.
|Сарджент Джош
|1
|0.11
|5.
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.11
|6.
|Зельке Дейви
|1
|0.11
|7.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|8.
|Гебреселассие Теодор
|0
|0
|9.
|Юя Осако
|0
|0
|10.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|11.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шлагер Ксавер
|3
|0
|2.
|Брукс Джон
|2
|0
|3.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0
|4.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|5.
|Герардт Янник
|1
|0
|6.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|7.
|Отавио Пауло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|5
|0
|2.
|Юя Осако
|2
|0
|3.
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|4.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|5.
|Фридль Марко
|2
|0
|6.
|Сарджент Джош
|2
|0
|7.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|8.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|9.
|Классен Дэви
|1
|0
|10.
|Зельке Дейви
|1
|0
|11.
|Павленка Иржи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|22.22% (2)
|55.56% (5)
|11.11% (1)
|0
|0
|11.11% (1)
|Вердер
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =7 -4Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург
Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария
Вердер Последние 20 матчей: +12 =6 -2Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер
Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Вердер: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Вердер 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вольфсбург 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 3:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 6:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Товарищеские матчи Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вольфсбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 0:1 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|28 - 12
|19
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 7
|18
|3.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Вольфсбург
|3:2 Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 7
|17
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|11 - 13
|11
|11.
|Вердер
|2:3 Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 13
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 18
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 21
|4
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|4
|17.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Вольфсбург
|3:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|5.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Вердер
|2:3 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|12.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|16.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|18.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|8.
|Вольфсбург
|3:2 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Вердер
|2:3 Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|15.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вольфсбург 3:2 Вердер
Исход игры
Вольфсбург
73% (108)
Ничья
18.9% (28)
Вердер
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
64.38% (94)
Меньше
35.62% (52)
Обе команды забьют
Да
79.45% (116)
Нет
20.55% (30)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
51.4% (76)
1:1 Ничья
15.5% (23)
1:0 Вольфсбург
12.2% (18)
1:2 Вердер
6.1% (9)
2:0 Вольфсбург
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Вольфсбург
2% (3)
0:1 Вердер
1.4% (2)
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