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  2. Матчи
  3. Германия
Вольфсбург
5:3
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
0:1
13' Гол
Биттенкорт Леонардо
1:1
22' Гол
Баку Ридле
24' Желтая карточка
Мбом Жан-Мануэль
2:1
25' Гол
Брукс Джон
2:2
36' Гол
Мёхвальд Кевин
3:2
37' Гол
Вегхорст Ваут
3:3
47' Гол в свои ворота
Брукс Джон
57' Желтая карточка
Мёхвальд Кевин
73' Желтая карточка
Лакруа Максанс
4:3
76' Гол
Вегхорст Ваут
80' Вторая желтая карточка
Мёхвальд Кевин
81' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
5:3
90' Гол
Бялек Бартош
90'+7
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
14
Мехмеди
Адмир
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
34
Мбом
Жан-Мануэль
35
Эггештайн
Максимилиан
36
Гросс
Кристиан
5
Аугустинссон
Людвиг
10
Биттенкорт
Леонардо
7
Рашица
Милот
8
Юя
Осако
Вольфсбург
4-2-3-1
Вердер
3-4-2-1

Ход матча

13'
0:1
Биттенкорт Леонардо
(Юя Осако)
22'
Баку Ридле
(Лакруа Максанс)
1:1
24'
 
Мбом Жан-Мануэль
25'
Брукс Джон
(Брекало Йосип)
2:1
32'
 
Мёхвальд Кевин
Мбом Жан-Мануэль
36'
2:2
Мёхвальд Кевин
(Аугустинссон Людвиг)
37'
Вегхорст Ваут
(Мехмеди Адмир)
3:2
47'
3:3
Брукс Джон
57'
 
Мёхвальд Кевин
65'
Филипп Максимилиан
Штеффен Ренато
 
71'
 
Агу Феликс
Биттенкорт Леонардо
72'
 
Чон Тахит
Рашица Милот
73'
Лакруа Максанс
 
76'
Вегхорст Ваут
(Руссийон Жером)
4:3
80'
 
Мёхвальд Кевин
81'
Бялек Бартош
Мехмеди Адмир
 
81'
Отавио Пауло
Руссийон Жером
 
81'
Арнольд Максимилиан
 
84'
 
Вольтемаде Ник
Гросс Кристиан
84'
 
Зельке Дейви
Юя Осако
90'
Виктор Жоао II
Брекало Йосип
 
90'
Бялек Бартош
(Виктор Жоао II)
5:3

Статистика матча

  • 5 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 6 0.67
2. Баку Ридле 2 0.22
3. Арнольд Максимилиан 1 0.11
4. Штеффен Ренато 1 0.11
5. Брекало Йосип 1 0.11
6. Брукс Джон 1 0.11
7. Шлагер Ксавер 1 0.11
8. Бялек Бартош 1 0.11
9. Мехмеди Адмир 0 0
10. Филипп Максимилиан 0 0
11. Руссийон Жером 0 0
12. Виктор Жоао II 0 0
13. Лакруа Максанс 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.44
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.33
3. Эггештайн Максимилиан 2 0.22
4. Сарджент Джош 1 0.11
5. Мёхвальд Кевин 1 0.11
6. Зельке Дейви 1 0.11
7. Аугустинссон Людвиг 0 0
8. Гебреселассие Теодор 0 0
9. Юя Осако 0 0
10. Гросс Кристиан 0 0
11. Мбом Жан-Мануэль 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 3 0
2. Шлагер Ксавер 3 0
3. Брукс Джон 2 0
4. Гилавоги Жошуа 1 0
5. Герардт Янник 1 0
6. Филипп Максимилиан 1 0
7. Лакруа Максанс 1 0
8. Отавио Пауло 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 5 0
2. Мёхвальд Кевин 1 1
3. Юя Осако 2 0
4. Аугустинссон Людвиг 2 0
5. Эггештайн Максимилиан 2 0
6. Фридль Марко 2 0
7. Сарджент Джош 2 0
8. Гебреселассие Теодор 1 0
9. Биттенкорт Леонардо 1 0
10. Классен Дэви 1 0
11. Зельке Дейви 1 0
12. Павленка Иржи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 14.29% (2) 50% (7) 14.29% (2) 0 0 21.43% (3)
 Вердер 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург
Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария
Вердер Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер
Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Вердер: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Вердер 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:3 Вердер Бундеслига Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Вольфсбург Бундеслига
Вердер 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вольфсбург 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 3:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 6:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Товарищеские матчи Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вольфсбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 0:1 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 28 - 12 19
2. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 20 - 7 18
3. Байер Л Заявка 8 5 3 0 16 - 9 18
4. РБ Лейпциг Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5. Вольфсбург Заявка 9 4 5 0 14 - 8 17
6. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Штуттгарт Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
10. Айнтрахт Фр Заявка 8 2 5 1 11 - 13 11
11. Вердер Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Герта Заявка 8 2 1 5 15 - 18 7
14. Фрайбург Заявка 8 1 3 4 9 - 19 6
15. Майнц Заявка 8 1 1 6 10 - 21 4
16. Арминия Заявка 8 1 1 6 5 - 17 4
17. Кёльн Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
18. Шальке 04 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Вольфсбург Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
4. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
5. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 11 - 4 7
7. Аугсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Боруссия М Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Вердер Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
12. Арминия Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
14. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Фрайбург Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
16. Майнц Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
17. Герта Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
18. Кёльн Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
2. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Бавария Заявка 4 3 0 1 10 - 8 9
4. Штуттгарт Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Герта Заявка 4 2 0 2 11 - 7 6
7. Боруссия М Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
8. Вольфсбург Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
10. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
13. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14. Фрайбург Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
15. Майнц Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
16. Кёльн Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Арминия Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
18. Шальке 04 Заявка 4 0 1 3 2 - 17 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Вольфсбург 73% (108)
X 18.9% (28)
Вердер 8.1% (12)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 13.00 48.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.85 4.30
  3.10 1.82 5.96

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 7.75 7.75 8 8 8.5 8.5
12.50 1.01 9.80 1.05 3.80 1.28 2.90 1.40 2.12 1.77 1.90 1.97 1.57 2.30 1.36 3.10 1.16 4.75 1.12 5.55 1.03 8.80 4.60 1.19 3.35 1.31 2.40 1.57 1.55 2.45 1.40 2.90 1.04 10.00 1.02 13.00
10.00 1.01 9.10 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.09 1.91 1.57 2.40 1.37 2.99 1.16 4.75 1.11 5.60 1.02 9.60
3.63 1.30 2.73 1.49 2.15 1.75 1.87 2.01 1.66 2.30 1.46 2.84 1.53 2.66 6.54 1.13 3.03 1.41 2.37 1.62 2.05 1.83 1.72 2.19 1.53 2.59 5.11 1.18 3.66 1.30 2.48 1.58 2.07 1.81 1.72 2.20 1.36 3.29 2.14 1.76 1.19 4.94 1.57 2.50 1.34 3.42 1.22 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
3.05 1.37 2.02 1.74 1.47 2.75 1.16 5.40
3.04 1.38 2.04 1.78 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
2.72 1.49 2.23 1.70 1.73 2.18 1.47 2.81 1.34 3.42 1.21 4.67 1.54 2.58 1.31 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.85 1.39 1.75 2.04 1.32 3.20 1.23 4.05
4.05 1.24 2.88 1.42 1.76 2.06 1.32 3.38 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
Букмекер Да Нет
3.30 1.35
Где смотреть матч Вольфсбург 5:3 Вердер онлайн

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Прогнозы на матч Вольфсбург 5:3 Вердер

Исход игры
Вольфсбург
73% (108)
Ничья
18.9% (28)
Вердер
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
64.38% (94)
Меньше
35.62% (52)
Обе команды забьют
Да
79.45% (116)
Нет
20.55% (30)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
51.4% (76)
1:1 Ничья
15.5% (23)
1:0 Вольфсбург
12.2% (18)
1:2 Вердер
6.1% (9)
2:0 Вольфсбург
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Вольфсбург
2% (3)
0:1 Вердер
1.4% (2)
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