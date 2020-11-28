  1. Футбол
  2. Матчи
Виссел Кобе
0:1
Первый тайм: 25'
Гуанчжоу Эвергранд
0'
12' Желтая карточка
Ji-Su Park
0:1
17' Пенальти
Талиска Андерсон
25'

Ход матча

12'
 
Ji-Su Park
17'
0:1
Талиска Андерсон

Бомбардиры внутри турнира

Виссел Кобе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keijiro Ogawa 3 0.75
2. Kyogo Furuhashi 3 0.75
3. Douglas VIII 2 0.5
4. Andrés Iniesta Luján1 1 0.25
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Виссел Кобе
# Игрок      
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Aloisio Santos 1 0
2. Ji-Su Park 1 0
3. Liyn Yang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виссел Кобе 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)
 Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Виссел Кобе Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Урава Редс Виссел Кобе 0:2 Сёнан Бельмаре Гамба Осака 1:0 Виссел Кобе
Йокогама 2:1 Виссел Кобе Симидзу С-Палс 3:1 Виссел Кобе Вегальта Сендай 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:1 Оита Тринита Касива Рейсол 4:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Нагойя Грампус Виссел Кобе 4:0 Консадоле Саппоро Виссел Кобе 4:3 Саган Тосу Нагойя Грампус 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Серезо Осака Виссел Кобе 2:2 Токио Кавасаки Фронтале 3:2 Виссел Кобе Сёнан Бельмаре 1:1 Виссел Кобе
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Kunshan FC Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин
Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд

Последние игры между собой

Виссел Кобе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Лига чемпионов АФК

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 0:1 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3
4. Сувон Самсунг Блювингс 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джохор Дарул Такзим 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Виссел Кобе 0:1 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 0:1 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Сувон Самсунг Блювингс 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Джохор Дарул Такзим 1 0 0 1 1 - 5 0
Лучшие коэффициенты
Виссел Кобе
Ничья
Гуанчжоу Эвергранд
7.20
4.60
2.16
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.60 1.44
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.85 1.81
  3.25 3.79 2.16

Самый высокий коэффициент на матч «Виссел Кобе» – «Гуанчжоу Эвергранд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виссел Кобе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гуанчжоу Эвергранд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виссел Кобе» – «Гуанчжоу Эвергранд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.50 1.01 9.60 1.04 6.80 1.10 5.10 1.16 2.45 1.55 1.85 1.96 1.82 1.97 1.48 2.63 1.25 4.44 1.19 5.30 1.04 9.60 1.06 8.10 1.01 16.50 0.00 15.00
11.75 1.00 11.00 1.01 4.30 1.20 3.56 1.28 2.25 1.70 1.73 2.09 1.48 2.54 1.23 3.72 1.15 4.55 1.04 7.80 1.04 8.10
4.58 1.22 2.68 1.50 2.23 1.69 1.99 1.88 1.74 2.16 1.58 2.47 1.47 2.76 1.17 5.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.11 1.73 2.00 1.80 1.31 3.35 1.17 4.90
3.45 1.30 2.33 1.59 1.57 2.38
3.39 1.35 2.86 1.45 2.25 1.68 1.75 2.16 1.53 2.61 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.40 1.57 1.58 2.35 1.33 3.10 1.24 4.00
3.24 1.33 1.89 1.89 1.41 2.86

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Где смотреть матч Виссел Кобе 0:1 Гуанчжоу Эвергранд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный