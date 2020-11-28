Виссел Кобе
0:2
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
12' Желтая карточкаJi-Su Park
0:1
17' ПенальтиТалиска Андерсон
0:2
36' ГолЭлкесон Кардосо
47' Желтая карточкаYihao Zhong
44
So
Fujitani
25
Leo
Osaki
19
Ryo
Hatsuse
38
Daiju
Sasaki
14
Takuya
Yasui
41
Yutaro
Oda
32
Dianzuo
Liu
3
Фан
Меи
23
Ji-Su
Park
38
Имин
Лю
36
Чао
Хэ
17
Liyn
Yang
11
Чжан
Сювэй
33
Yihao
Zhong
- Основной состав
- Вратарь
-
44 So FujitaniЗащитник
-
25 Leo OsakiЗащитник
- Защитник
-
19 Ryo HatsuseЗащитник
- Полузащитник
-
38 Daiju SasakiПолузащитник
-
14 Takuya YasuiПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Yutaro OdaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Сакаи ГотокуПолузащитник
-
22 Ниси ДайгоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
49 Douglas VIII
-
Главный тренер: Atsuhiro Miura
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
-
3 Фан МеиЗащитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
38 Имин ЛюЗащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 АлоизиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Xin XuПолузащитник
-
24 Shilong Wang
-
14 Kaiyuan Tan
-
-
15 Dinghao Yan
-
16 Bowen Huang2
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
Ход матча
12'
17'
0:1
36'
0:2
47'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keijiro Ogawa
|3
|0.75
|2.
|Kyogo Furuhashi
|3
|0.75
|3.
|Douglas VIII
|2
|0.5
|4.
|Andrés Iniesta Luján1
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элкесон Кардосо
|1
|0.33
|2.
|Талиска Андерсон
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Aloisio Santos
|1
|0
|2.
|Ji-Su Park
|1
|0
|3.
|Liyn Yang
|1
|0
|4.
|Yihao Zhong
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виссел Кобе
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Виссел Кобе Последние 20 матчей: +6 =3 -11Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Урава Редс Виссел Кобе 0:2 Сёнан Бельмаре Гамба Осака 1:0 Виссел Кобе
Йокогама 2:1 Виссел Кобе Симидзу С-Палс 3:1 Виссел Кобе Вегальта Сендай 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:1 Оита Тринита Касива Рейсол 4:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Нагойя Грампус Виссел Кобе 4:0 Консадоле Саппоро Виссел Кобе 4:3 Саган Тосу Нагойя Грампус 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Серезо Осака Виссел Кобе 2:2 Токио Кавасаки Фронтале 3:2 Виссел Кобе Сёнан Бельмаре 1:1 Виссел Кобе
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Kunshan FC Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин
Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Последние игры между собой
Виссел Кобе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|4.
|Сувон Самсунг Блювингс
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Виссел Кобе
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Победитель
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