  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Сассуоло
0:2
Первый тайм: 17'

Стадион:
Интер Милан
0'
0:1
4' Гол
Санчес Алексис
0:2
14' Гол в свои ворота
Кирикеш Влад
17'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
8
Лопес
Максим
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
18
Распадори
Джакомо
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
22
Видаль
Артуро
23
Барелла
Николо
5
Гальярдини
Роберто
14
Перишич
Иван
7
Санчес
Алексис
10
Мартинес
Лаутаро
Сассуоло
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

4'
0:1
Санчес Алексис
(Мартинес Лаутаро)
14'
0:2
Кирикеш Влад

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 5 (1) 0.56
2. Берарди Доменико 4 (1) 0.44
3. Джуричич Филип 3 0.33
4. Локателли Мануэль 2 (1) 0.22
5. Кирикеш Влад 1 0.11
6. Дефрель Грегоре 1 0.11
7. Бога Жереми 1 0.11
8. Бурабия Мехди 1 0.11
9. Лопес Максим 1 0.11
10. Феррари Джанмарко 0 0
11. Рожерио да Силва 0 0
12. Мюлдюр Мерт 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 7 (1) 0.78
2. Мартинес Лаутаро 5 0.56
3. Санчес Алексис 2 0.22
4. Д'Амброзио Данило 2 0.22
5. Перишич Иван 1 0.11
6. Хакими Ашраф 1 0.11
7. Гальярдини Роберто 1 0.11
8. Брозович Марсело 1 0.11
9. Барелла Николо 0 0
10. Янг Эшли 0 0
11. Коларов Александар 0 0
12. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 3 0
2. Кирикеш Влад 2 0
3. Феррари Джанмарко 2 0
4. Джуричич Филип 1 0
5. Бурабия Мехди 1 0
6. Берарди Доменико 1 0
7. Айхан Кан 1 0
8. Марлон 1 0
9. Лопес Максим 1 0
10. Кирьякопулос Георгиос 1 0
11. Траоре Хамед 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 0
2. Янг Эшли 2 0
3. Барелла Николо 2 0
4. Мартинес Лаутаро 2 0
5. Сенси Стефано 0 1
6. Раноккия Андреа 1 0
7. Лукаку Ромелу 1 0
8. Де Врей Стефан 1 0
9. Д'Амброзио Данило 1 0
10. Брозович Марсело 1 0
11. Хакими Ашраф 1 0
12. Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 5.26% (1) 10.53% (2) 5.26% (1) 10.53% (2) 26.32% (5) 42.11% (8)
 Интер Милан 5.26% (1) 21.05% (4) 10.53% (2) 5.26% (1) 26.32% (5) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино
Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан
Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Интер Милан: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Интер Милан 3:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Интер Милан Серия A Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 7:0 Сассуоло Серия A Интер Милан 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:7 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
2. Сассуоло 0:1 Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
3. Интер Милан 1:0 Заявка 9 5 3 1 21 - 13 18
4. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
5. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
6. Наполи Заявка 8 5 0 3 16 - 10 14
7. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
8. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
9. Верона Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Интер Милан 1:0 Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
6. Кальяри Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Наполи Заявка 4 2 0 2 11 - 6 6
8. Болонья Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло 0:1 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Аталанта Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
15. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Дженоа Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
17. Беневенто Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло 0:1 Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан 1:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
11. Ювентус Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
12. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
13. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
14. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Верона Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Фиорентина Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
18. Удинезе Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Парма Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • 18'
    Санчес активно прессинговал Кирикеша, но на этот раз не ошибся Влад и спокойно покатил мяч назад на своего голкипера. 
  • 17'
    Берарди чуть ли не к центру поля опустился в поисках мяч, начал он из этой зоны атаку своей команды, пытается взять всё в свои руки лидера "Сассуоло".
  • 16'
    Худшее начало из всех возможных для хозяев, уже и из-за собственной ошибки гол пропустили, и из-за неудачного рикошета.
  • 15'
    Джуричич обыграл в центре поля двоих соперников, а затем выполнил невнятную передачу в направлении Бога, которого без проблем накрыл Дармиан.
  • Гол в свои ворота
    14'
    АВТОГОЛ! 0-2! Кирикеш в свои ворота! Угловой заработали гости. Санчес выполнил подачу в штрафную, дошёл мяч до Видаля, который прострелил вдоль ворот, но попал точно в грудь Кирикешу, от которого сфера залетела в сетку.
  • 13'
    Лопес выполнил длинную передачу на левый фланг в направлении Бога, но здорово там играет головой на опережение Дармиан.
  • 12'
    Менее активно прессингует "Интер" своего соперника, поглубже опустились в последние минуты, да и счет это делать позволяет. 
  • Опасный момент
    11'
    Очередная длинная передача на Мартинеса, который в касание изящно перебрасывал Консильи, но в створ аргентинец не попал.
  • 10'
    Лопес выполнил подачу в центр штрафной "Интера" в направлении Кирикешу, но не дают игроки обороны добраться до мяча Владу.
  • 9'
    Отодвинули всё-таки игру от своих ворот хозяева и заработали опасный стандарт. Это Санчес нарушил правила на Кирикеше.
  • 8'
    А вот и "Интер" теряет мяч на своей половине поля, в результате чего убирает на замахе Бастони Беррарди, но второго защитника футболист хозяев обыграть не смог.
  • Опасный момент
    7'
    Перишич с левого фланга ворвался в штрафную и из-под защитника выстрелил в ближний верхний угол, спасает свою команду Консильи.
  • 6'
    И продолжают атаковать гости, в некотором нокдауне находится "Сассуоло". Пошла длинная передача на Мартинеса, но не позволяют пробить аргентинцу защитники.
  • 5'
    Ничего не получается у хозяев в первый минуты встречи, активно прессингуют своего соперника футболисты "Интера" и делают это успешно. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Санчес! Такое начало! Невынужденная потеря защитников хозяев на своей половине поля, в результате чего выскочил Мартинес на ворота, пробросил мяч мимо голкипера и сыграл на Санчеса, а чилиец спокойно поразил пустые ворота.
  • 3'
    Стоит отметить, что Конте принял решение оставить в запасе Лукаку, который провёл невнятный матч против "Реала" на неделе.
  • 2'
    Отскочил мяч к Мартинесу в чужой вратарской, но не удалось аргентинцу как следует подстроиться под удар, поэтому получилось неопасно. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 5.60 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 10.00 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 4.95 4.25 1.72
  4.55 4.33 1.74

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
24.00 0.00 13.00 1.01 5.10 1.15 4.40 1.21 14.00 1.01 2.06 1.82 1.81 2.07 4.20 1.22 1.35 3.20 2.15 1.70 1.10 6.10 1.44 2.75 1.02 11.50 1.16 5.10 1.05 9.50
4.95 1.13 4.20 1.20 2.49 1.51 2.01 1.80 1.68 2.32 1.36 3.15 1.26 3.70 1.10 6.05 1.07 6.45 1.00 11.00
6.01 1.16 2.73 1.50 2.46 1.61 2.16 1.76 1.89 2.01 1.71 2.25 1.55 2.60 1.28 3.94 1.11 7.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
2.60 1.49 1.66 2.21 1.30 3.80 2.70 1.45 1.35 3.15 1.07 8.40
3.68 1.28 2.53 1.52 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
3.46 1.35 2.78 1.49 2.03 1.88 1.71 2.24 1.50 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.72 1.52 2.41 1.32 3.20
5.35 1.15 4.45 1.21 2.08 1.75 1.55 2.45 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.15
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
2.75 1.55
Где смотреть матч Сассуоло 0:2 Интер Милан онлайн

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Прогнозы на матч Сассуоло 0:2 Интер Милан

Исход игры
Сассуоло
8.6% (13)
Ничья
23% (35)
Интер Милан
68.4% (104)
Тотал 2.5
Больше
60% (90)
Меньше
40% (60)
Обе команды забьют
Да
79.33% (119)
Нет
20.67% (31)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
40.1% (61)
1:1 Ничья
19.1% (29)
0:2 Интер Милан
11.8% (18)
0:1 Интер Милан
7.2% (11)
2:1 Сассуоло
6.6% (10)
1:3 Интер Милан
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:4 Интер Милан
1.3% (2)
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