АВТОГОЛ! 0-2! Кирикеш в свои ворота! Угловой заработали гости. Санчес выполнил подачу в штрафную, дошёл мяч до Видаля, который прострелил вдоль ворот, но попал точно в грудь Кирикешу, от которого сфера залетела в сетку.

Джуричич обыграл в центре поля двоих соперников, а затем выполнил невнятную передачу в направлении Бога, которого без проблем накрыл Дармиан.

Худшее начало из всех возможных для хозяев, уже и из-за собственной ошибки гол пропустили, и из-за неудачного рикошета.

Берарди чуть ли не к центру поля опустился в поисках мяч, начал он из этой зоны атаку своей команды, пытается взять всё в свои руки лидера "Сассуоло".

Санчес активно прессинговал Кирикеша, но на этот раз не ошибся Влад и спокойно покатил мяч назад на своего голкипера.

13' Лопес выполнил длинную передачу на левый фланг в направлении Бога, но здорово там играет головой на опережение Дармиан.

12' Менее активно прессингует "Интер" своего соперника, поглубже опустились в последние минуты, да и счет это делать позволяет.

11' Очередная длинная передача на Мартинеса, который в касание изящно перебрасывал Консильи, но в створ аргентинец не попал.

10' Лопес выполнил подачу в центр штрафной "Интера" в направлении Кирикешу, но не дают игроки обороны добраться до мяча Владу.

9' Отодвинули всё-таки игру от своих ворот хозяева и заработали опасный стандарт. Это Санчес нарушил правила на Кирикеше.

8' А вот и "Интер" теряет мяч на своей половине поля, в результате чего убирает на замахе Бастони Беррарди, но второго защитника футболист хозяев обыграть не смог.

7' Перишич с левого фланга ворвался в штрафную и из-под защитника выстрелил в ближний верхний угол, спасает свою команду Консильи.

6' И продолжают атаковать гости, в некотором нокдауне находится "Сассуоло". Пошла длинная передача на Мартинеса, но не позволяют пробить аргентинцу защитники.

5' Ничего не получается у хозяев в первый минуты встречи, активно прессингуют своего соперника футболисты "Интера" и делают это успешно.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Санчес! Такое начало! Невынужденная потеря защитников хозяев на своей половине поля, в результате чего выскочил Мартинес на ворота, пробросил мяч мимо голкипера и сыграл на Санчеса, а чилиец спокойно поразил пустые ворота.

3' Стоит отметить, что Конте принял решение оставить в запасе Лукаку, который провёл невнятный матч против "Реала" на неделе.

2' Отскочил мяч к Мартинесу в чужой вратарской, но не удалось аргентинцу как следует подстроиться под удар, поэтому получилось неопасно.