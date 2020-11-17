Сассуоло
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|5 (1)
|0.63
|2.
|Берарди Доменико
|4 (1)
|0.5
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.38
|4.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.25
|5.
|Кирикеш Влад
|1
|0.13
|6.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.13
|7.
|Бога Жереми
|1
|0.13
|8.
|Бурабия Мехди
|1
|0.13
|9.
|Лопес Максим
|1
|0.13
|10.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|11.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|12.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|0.88
|2.
|Мартинес Лаутаро
|5
|0.63
|3.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.25
|4.
|Перишич Иван
|1
|0.13
|5.
|Хакими Ашраф
|1
|0.13
|6.
|Санчес Алексис
|1
|0.13
|7.
|Гальярдини Роберто
|1
|0.13
|8.
|Брозович Марсело
|1
|0.13
|9.
|Барелла Николо
|0
|0
|10.
|Янг Эшли
|0
|0
|11.
|Коларов Александар
|0
|0
|12.
|Раноккия Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|3
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|3.
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|4.
|Джуричич Филип
|1
|0
|5.
|Бурабия Мехди
|1
|0
|6.
|Берарди Доменико
|1
|0
|7.
|Айхан Кан
|1
|0
|8.
|Марлон
|1
|0
|9.
|Лопес Максим
|1
|0
|10.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|11.
|Траоре Хамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|3
|0
|2.
|Янг Эшли
|2
|0
|3.
|Барелла Николо
|2
|0
|4.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|5.
|Сенси Стефано
|0
|1
|6.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|7.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|8.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|9.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|10.
|Брозович Марсело
|1
|0
|11.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|12.
|Бастони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|42.11% (8)
|Интер Милан
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =7 -3Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино
Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан
Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Интер Милан: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Интер Милан Серия A Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 7:0 Сассуоло Серия A Интер Милан 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:7 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|20 - 9
|18
|3.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 13
|15
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|14
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|13.
|Беневенто
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 20
|5
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|6.
|Кальяри
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 6
|6
|8.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|16.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|17.
|Беневенто
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|4.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|5.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Ювентус
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|12.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|13.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|14.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|18.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Парма
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сассуоло - Интер Милан
Исход игры
Сассуоло
7.5% (4)
Ничья
22.6% (12)
Интер Милан
69.8% (37)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
74.51% (38)
Нет
25.49% (13)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
39.6% (21)
0:2 Интер Милан
20.8% (11)
1:1 Ничья
18.9% (10)
2:1 Сассуоло
5.7% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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