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Сассуоло
 
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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 5 (1) 0.63
2. Берарди Доменико 4 (1) 0.5
3. Джуричич Филип 3 0.38
4. Локателли Мануэль 2 (1) 0.25
5. Кирикеш Влад 1 0.13
6. Дефрель Грегоре 1 0.13
7. Бога Жереми 1 0.13
8. Бурабия Мехди 1 0.13
9. Лопес Максим 1 0.13
10. Феррари Джанмарко 0 0
11. Рожерио да Силва 0 0
12. Мюлдюр Мерт 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 7 (1) 0.88
2. Мартинес Лаутаро 5 0.63
3. Д'Амброзио Данило 2 0.25
4. Перишич Иван 1 0.13
5. Хакими Ашраф 1 0.13
6. Санчес Алексис 1 0.13
7. Гальярдини Роберто 1 0.13
8. Брозович Марсело 1 0.13
9. Барелла Николо 0 0
10. Янг Эшли 0 0
11. Коларов Александар 0 0
12. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 3 0
2. Кирикеш Влад 2 0
3. Феррари Джанмарко 2 0
4. Джуричич Филип 1 0
5. Бурабия Мехди 1 0
6. Берарди Доменико 1 0
7. Айхан Кан 1 0
8. Марлон 1 0
9. Лопес Максим 1 0
10. Кирьякопулос Георгиос 1 0
11. Траоре Хамед 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 0
2. Янг Эшли 2 0
3. Барелла Николо 2 0
4. Мартинес Лаутаро 2 0
5. Сенси Стефано 0 1
6. Раноккия Андреа 1 0
7. Лукаку Ромелу 1 0
8. Де Врей Стефан 1 0
9. Д'Амброзио Данило 1 0
10. Брозович Марсело 1 0
11. Хакими Ашраф 1 0
12. Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 5.26% (1) 10.53% (2) 5.26% (1) 10.53% (2) 26.32% (5) 42.11% (8)
 Интер Милан 5.26% (1) 21.05% (4) 10.53% (2) 5.26% (1) 26.32% (5) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино
Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан
Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Интер Милан: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Интер Милан 3:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Интер Милан Серия A Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 7:0 Сассуоло Серия A Интер Милан 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:7 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
2. Сассуоло Заявка 8 5 3 0 20 - 9 18
3. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
5. Интер Милан Заявка 8 4 3 1 20 - 13 15
6. Наполи Заявка 8 5 0 3 16 - 10 14
7. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
8. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
9. Верона Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
6. Кальяри Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Наполи Заявка 4 2 0 2 11 - 6 6
8. Болонья Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Сассуоло Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
11. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Аталанта Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
15. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Дженоа Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
17. Беневенто Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
5. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
6. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
7. Специя Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
11. Ювентус Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
12. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
13. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
14. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Верона Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Фиорентина Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
18. Удинезе Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Парма Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Сассуоло 7.5% (4)
    X 22.6% (12)
    Интер Милан 69.8% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Интер Милан
    4.75
    4.40
    1.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.75 4.10 1.67
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 4.40 1.76
    Бонус: 5 000 ₽ 4.50 4.33 1.80
      4.63 4.07 1.77

    Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    24.00 0.00 14.00 1.01 5.80 1.11 5.00 1.19 2.85 1.47 2.28 1.66 1.96 1.88 1.77 2.10 1.45 2.80 1.33 3.55 1.15 5.10 1.12 5.70 1.04 9.60 1.03 10.00
    5.60 1.10 4.80 1.15 2.74 1.43 2.20 1.67 1.82 2.15 1.44 2.79 1.31 3.32 1.13 5.30 1.09 5.75 1.02 9.70
    1.98 1.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.47 1.71 2.14 1.30 3.60
    3.85 1.26 2.77 1.44 1.75 2.08 1.32 3.38 1.19 4.65
    3.52 1.34 2.83 1.48 2.05 1.86 1.72 2.22 1.51 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.62 1.65 2.17 1.40 2.80
    5.80 1.14 4.45 1.21 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.44 2.80
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.31
    Букмекер Да Нет
    2.46 1.55
    Где смотреть матч Сассуоло - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Сассуоло - Интер Милан

    Исход игры
    Сассуоло
    7.5% (4)
    Ничья
    22.6% (12)
    Интер Милан
    69.8% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    74.51% (38)
    Нет
    25.49% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    39.6% (21)
    0:2 Интер Милан
    20.8% (11)
    1:1 Ничья
    18.9% (10)
    2:1 Сассуоло
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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