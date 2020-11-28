Викинг
4:0
Второй тайм: 82'
Стадион: SR-Bank Arena
Старт
1:0
20' ГолSebastian Soeraas Sebulonsen
52' Желтая карточкаБютюки Зюмер
2:0
62' ГолФридйонссон Самуэль
3:0
70' ГолТорстейнбё Фредерик
4:0
72' ГолТорстейнбё Фредерик
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
-
13 Кроу МайклВратарь
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
20'
52'
62'
70'
72'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|12 (5)
|0.46
|2.
|Бютюки Зюмер
|9
|0.35
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|6
|0.23
|4.
|Viljar Vevatne
|3
|0.12
|5.
|Перейра Адриан
|2
|0.08
|6.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0.08
|7.
|Белл Джо
|2
|0.08
|8.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0.08
|9.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.08
|10.
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|11.
|Sebastian Soeraas Sebulonsen
|1
|0.04
|12.
|Хёйланд Томми
|1
|0.04
|13.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.04
|14.
|Even Oestensen
|1
|0.04
|15.
|Johnny Furdal
|0
|0
|16.
|Jefferson De Souza
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шульц Эрик
|8
|0.31
|2.
|Mathias Bringaker
|4
|0.15
|3.
|Kevin Kabran
|2
|0.08
|4.
|Erlend Segberg
|2
|0.08
|5.
|Боланьос Кристиан
|2 (1)
|0.08
|6.
|Скаанес Каспер
|2
|0.08
|7.
|Jesper Daland
|1
|0.04
|8.
|Kristoffer Toennessen
|1
|0.04
|9.
|Isaac Twum
|1
|0.04
|10.
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|0.04
|11.
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|12.
|Марковик Эман
|1
|0.04
|13.
|Mikael Ugland
|1
|0.04
|14.
|Бёруфсен Эспен
|0
|0
|15.
|Martin Ramsland
|0
|0
|16.
|Eirik Wichne
|0
|0
|17.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|6
|0
|2.
|Хёйланд Томми
|5
|0
|3.
|Viljar Vevatne
|4
|0
|4.
|Kristoffer Loekberg
|4
|0
|5.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0
|6.
|Белл Джо
|4
|0
|7.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|8.
|Even Oestensen
|3
|0
|9.
|Бериша Ветон
|2
|0
|10.
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|11.
|Henrik Heggheim
|2
|0
|12.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|13.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|14.
|Sondre Bjoershol
|1
|0
|15.
|Sondre Auklend
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Макрини Мохамед
|4
|1
|2.
|Kevin Kabran
|5
|0
|3.
|Eirik Wichne
|5
|0
|4.
|Шульц Эрик
|4
|0
|5.
|Martin Ramsland
|3
|0
|6.
|Erlend Segberg
|3
|0
|7.
|Марковик Эман
|3
|0
|8.
|Mikael Ugland
|3
|0
|9.
|Скаанес Каспер
|2
|0
|10.
|Берган Вегар
|2
|0
|11.
|Jesper Daland
|2
|0
|12.
|Isaac Twum
|2
|0
|13.
|Аремю Афииз
|2
|0
|14.
|Доймеланд Йонас
|1
|0
|15.
|Йоргенсен Йоаким
|1
|0
|16.
|Бёруфсен Эспен
|1
|0
|17.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|18.
|Mathias Bringaker
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|11.63% (5)
|9.3% (4)
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|25.58% (11)
|18.6% (8)
|Старт
|3.7% (1)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сарпсборг-08 1:2 Викинг Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг
Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд
Старт Последние 20 матчей: +6 =5 -9Одд 1:2 Старт Старт 3:2 Сарпсборг-08 Русенборг 1:0 Старт Старт 0:1 Саннефьёрд
Стрёмсгодсет 1:1 Старт Старт 5:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Старт Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг
Последние игры между собой
Викинг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Старт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Викинг 1:1 Старт Товарищеские матчи Викинг 2:0 Старт Типпелиген Старт 0:1 Викинг Типпелиген Старт 2:1 Викинг Товарищеские матчи Старт 0:3 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Старт Типпелиген Викинг 1:0 Старт Товарищеские матчи Викинг 0:1 Старт Типпелиген Старт 0:2 Викинг Типпелиген Старт 1:0 Викинг Товарищеские матчи Викинг 3:0 Старт Типпелиген Старт 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Старт Типпелиген Старт 4:0 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Старт Товарищеские матчи Викинг 2:2 Старт Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|25
|22
|2
|1
|85 - 28
|68
|2.
|Мольде
|25
|16
|2
|7
|62 - 30
|50
|3.
|Волеренга
|25
|13
|7
|5
|42 - 29
|46
|4.
|Русенборг
|25
|13
|6
|6
|45 - 28
|45
|5.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Кристиансунд
|25
|10
|10
|5
|47 - 35
|40
|7.
|Викинг
|4:0
|26
|11
|6
|9
|48 - 44
|39
|8.
|Хёугесунн
|25
|10
|4
|11
|32 - 40
|34
|9.
|Стабек
|25
|7
|10
|8
|31 - 37
|31
|10.
|Сарпсборг-08
|25
|8
|4
|13
|30 - 35
|28
|11.
|Саннефьёрд
|25
|8
|4
|13
|27 - 40
|28
|12.
|Бранн
|25
|7
|7
|11
|33 - 43
|28
|13.
|Старт
|0:4
|26
|6
|7
|13
|30 - 49
|25
|14.
|Стрёмсгодсет
|25
|5
|9
|11
|31 - 47
|24
|15.
|Мьёндален
|25
|6
|2
|17
|21 - 42
|20
|16.
|Олесунн
|25
|2
|5
|18
|27 - 72
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|12
|12
|0
|0
|46 - 8
|36
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|32 - 11
|28
|3.
|Волеренга
|12
|8
|4
|0
|27 - 12
|28
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Викинг
|4:0
|13
|6
|3
|4
|30 - 19
|21
|7.
|Хёугесунн
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|8.
|Кристиансунд
|12
|5
|4
|3
|27 - 19
|19
|9.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|19 - 13
|19
|10.
|Старт
|0:4
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|11.
|Стабек
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|17 - 23
|14
|13.
|Саннефьёрд
|12
|3
|4
|5
|10 - 17
|13
|14.
|Мьёндален
|12
|4
|0
|8
|12 - 17
|12
|15.
|Бранн
|12
|2
|4
|6
|15 - 17
|10
|16.
|Олесунн
|13
|1
|3
|9
|15 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|10
|2
|1
|39 - 20
|32
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|4.
|Русенборг
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Волеренга
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|6.
|Викинг
|4:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|7.
|Бранн
|13
|5
|3
|5
|18 - 26
|18
|8.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|9.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|17 - 23
|15
|10.
|Хёугесунн
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|11.
|Стабек
|12
|2
|6
|4
|15 - 23
|12
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|13.
|Сарпсборг-08
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|14.
|Мьёндален
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|15.
|Старт
|0:4
|13
|1
|3
|9
|10 - 31
|6
|16.
|Олесунн
|12
|1
|2
|9
|12 - 38
|5
Победитель
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