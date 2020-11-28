  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Викинг
4:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
Старт
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
35
Henrik
Heggheim
5
Андрессон
Аксель
17
Sebastian
Soeraas
Sebulonsen
9
Торстейнбё
Фредерик
8
Белл
Джо
27
Фридйонссон
Самуэль
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
6
Йоргенсен
Йоаким
2
Jesper
Daland
22
Kristoffer
Toennessen
4
Эль-Макрини
Мохамед
23
Erlend
Segberg
8
Марковик
Эман
11
Шульц
Эрик
7
Kevin
Kabran
9
Martin
Ramsland
Викинг
4-3-3
Старт
4-2-3-1

Ход матча

20'
Sebastian Soeraas Sebulonsen
1:0
52'
Бютюки Зюмер
 
62'
Фридйонссон Самуэль
2:0
67'
 
Скаанес Каспер
Martin Ramsland
70'
Торстейнбё Фредерик
3:0
72'
Торстейнбё Фредерик
(Де Ланлай Янн-Эрик)
4:0
74'
 
Сколевик Стеффен
Эль-Макрини Мохамед
74'
 
Mathias Bringaker
Шульц Эрик
74'
Even Oestensen
Sondre Bjoershol
 
77'
Хёйланд Томми
Бериша Ветон
 
78'
Sondre Auklend
Де Ланлай Янн-Эрик
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 11
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 12 (5) 0.46
2. Бютюки Зюмер 9 0.35
3. Ylldren Ibrahimaj 6 0.23
4. Viljar Vevatne 3 0.12
5. Перейра Адриан 2 0.08
6. Де Ланлай Янн-Эрик 2 0.08
7. Белл Джо 2 0.08
8. Торстейнбё Фредерик 2 0.08
9. Kristoffer Loekberg 2 0.08
10. Викстёль Рольф 1 0.04
11. Sebastian Soeraas Sebulonsen 1 0.04
12. Хёйланд Томми 1 0.04
13. Фридйонссон Самуэль 1 0.04
14. Even Oestensen 1 0.04
15. Johnny Furdal 0 0
16. Jefferson De Souza 0 0
Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шульц Эрик 8 0.31
2. Mathias Bringaker 4 0.15
3. Kevin Kabran 2 0.08
4. Erlend Segberg 2 0.08
5. Боланьос Кристиан 2 (1) 0.08
6. Скаанес Каспер 2 0.08
7. Jesper Daland 1 0.04
8. Kristoffer Toennessen 1 0.04
9. Isaac Twum 1 0.04
10. Эль-Макрини Мохамед 1 0.04
11. Сколевик Стеффен 1 0.04
12. Марковик Эман 1 0.04
13. Mikael Ugland 1 0.04
14. Бёруфсен Эспен 0 0
15. Martin Ramsland 0 0
16. Eirik Wichne 0 0
17. Sander Sjoekvist 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 6 0
2. Хёйланд Томми 5 0
3. Viljar Vevatne 4 0
4. Kristoffer Loekberg 4 0
5. Ylldren Ibrahimaj 4 0
6. Белл Джо 4 0
7. Торстейнбё Фредерик 3 0
8. Even Oestensen 3 0
9. Бериша Ветон 2 0
10. Бютюки Зюмер 2 0
11. Henrik Heggheim 2 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
14. Sondre Bjoershol 1 0
15. Sondre Auklend 1 0
Старт
# Игрок      
1. Эль-Макрини Мохамед 4 1
2. Kevin Kabran 5 0
3. Eirik Wichne 5 0
4. Шульц Эрик 4 0
5. Martin Ramsland 3 0
6. Erlend Segberg 3 0
7. Марковик Эман 3 0
8. Mikael Ugland 3 0
9. Скаанес Каспер 2 0
10. Берган Вегар 2 0
11. Jesper Daland 2 0
12. Isaac Twum 2 0
13. Аремю Афииз 2 0
14. Доймеланд Йонас 1 0
15. Йоргенсен Йоаким 1 0
16. Бёруфсен Эспен 1 0
17. Сколевик Стеффен 1 0
18. Mathias Bringaker 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 11.63% (5) 9.3% (4) 18.6% (8) 16.28% (7) 25.58% (11) 18.6% (8)
 Старт 3.7% (1) 25.93% (7) 14.81% (4) 11.11% (3) 22.22% (6) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сарпсборг-08 1:2 Викинг Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг
Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд
Старт Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Одд 1:2 Старт Старт 3:2 Сарпсборг-08 Русенборг 1:0 Старт Старт 0:1 Саннефьёрд
Стрёмсгодсет 1:1 Старт Старт 5:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Старт Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг

Последние игры между собой

Викинг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Старт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Старт 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Старт Товарищеские матчи Викинг 1:2 Старт Товарищеские матчи Старт 3:1 Викинг Товарищеские матчи
Викинг 1:1 Старт Товарищеские матчи Викинг 2:0 Старт Типпелиген Старт 0:1 Викинг Типпелиген Старт 2:1 Викинг Товарищеские матчи Старт 0:3 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Старт Типпелиген Викинг 1:0 Старт Товарищеские матчи Викинг 0:1 Старт Типпелиген Старт 0:2 Викинг Типпелиген Старт 1:0 Викинг Товарищеские матчи Викинг 3:0 Старт Типпелиген Старт 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Старт Типпелиген Старт 4:0 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Старт Товарищеские матчи Викинг 2:2 Старт Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 25 22 2 1 85 - 28 68
2. Мольде 25 16 2 7 62 - 30 50
3. Волеренга 25 13 7 5 42 - 29 46
4. Русенборг 25 13 6 6 45 - 28 45
5. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
6. Кристиансунд 25 10 10 5 47 - 35 40
7. Викинг 4:0 26 11 6 9 48 - 44 39
8. Хёугесунн 25 10 4 11 32 - 40 34
9. Стабек 25 7 10 8 31 - 37 31
10. Сарпсборг-08 25 8 4 13 30 - 35 28
11. Саннефьёрд 25 8 4 13 27 - 40 28
12. Бранн 25 7 7 11 33 - 43 28
13. Старт 0:4 26 6 7 13 30 - 49 25
14. Стрёмсгодсет 25 5 9 11 31 - 47 24
15. Мьёндален 25 6 2 17 21 - 42 20
16. Олесунн 25 2 5 18 27 - 72 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 12 12 0 0 46 - 8 36
2. Мольде 12 9 1 2 32 - 11 28
3. Волеренга 12 8 4 0 27 - 12 28
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 4:0 13 6 3 4 30 - 19 21
7. Хёугесунн 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Кристиансунд 12 5 4 3 27 - 19 19
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 19 - 13 19
10. Старт 0:4 13 5 4 4 20 - 18 19
11. Стабек 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Стрёмсгодсет 13 3 5 5 17 - 23 14
13. Саннефьёрд 12 3 4 5 10 - 17 13
14. Мьёндален 12 4 0 8 12 - 17 12
15. Бранн 12 2 4 6 15 - 17 10
16. Олесунн 13 1 3 9 15 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 10 2 1 39 - 20 32
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 13 5 6 2 20 - 16 21
4. Русенборг 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Волеренга 13 5 3 5 15 - 17 18
6. Викинг 4:0 13 5 3 5 18 - 25 18
7. Бранн 13 5 3 5 18 - 26 18
8. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
9. Саннефьёрд 13 5 0 8 17 - 23 15
10. Хёугесунн 12 4 2 6 11 - 19 14
11. Стабек 12 2 6 4 15 - 23 12
12. Стрёмсгодсет 12 2 4 6 14 - 24 10
13. Сарпсборг-08 12 2 3 7 11 - 22 9
14. Мьёндален 13 2 2 9 9 - 25 8
15. Старт 0:4 13 1 3 9 10 - 31 6
16. Олесунн 12 1 2 9 12 - 38 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Sebastian Soeraas Sebulonsen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Старт
2.14
4.40
8.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 3.90 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.40 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.94 3.04
  1.08 11.39 37.03

Самый высокий коэффициент на матч «Викинг» – «Старт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Викинг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Старт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Викинг» – «Старт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 1.01 6.80 1.08 4.90 1.15 3.30 1.30 2.14 1.71 2.28 1.63 1.96 1.84 1.48 2.55 1.44 2.70 1.15 5.00 1.15 5.10 1.03 10.00 1.04 9.60 1.01 12.60
12.00 1.00 11.00 1.00 5.35 1.11 4.60 1.17 2.67 1.45 2.14 1.71 1.74 2.21 1.40 2.95 1.28 3.54 1.11 5.60 1.08 6.10 1.01 10.25
7.34 1.10 3.80 1.27 3.21 1.36 2.61 1.51 1.98 1.88 1.68 2.23 1.47 2.75 1.84 2.03 1.65 2.30 1.17 5.25 1.19 4.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.75 1.42 2.75 1.42 1.55 2.35 1.29 3.40 1.05 8.50
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
3.42 1.33 2.74 1.47 2.00 1.86 1.32 3.44 1.17 5.18 1.50 2.65 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.23 1.61 1.66 2.14 1.39 2.85
5.65 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Где смотреть матч Викинг 4:0 Старт онлайн

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