Митьюлланд
0:0
Второй тайм: 76'
Стадион: МСХ Арена Зрители: 300
Ольборг
23' Желтая карточкаТеландер Расмус
39' Желтая карточкаМадсен Николас
42' Желтая карточкаАльманн Якоб
68' Желтая карточкаКоолс Дион
72' Желтая карточкаMalthe Hoejholt
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Нкада ТимотеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Feher
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
39'
42'
68'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Систо Пионе
|5
|0.5
|2.
|Дрейер Андерс
|4
|0.4
|3.
|Каба Сори
|3
|0.3
|4.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.1
|5.
|Ониика Фрэнк
|1
|0.1
|6.
|Краев Божидар
|1
|0.1
|7.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.1
|8.
|Святченко Эрик
|0
|0
|9.
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|10.
|Дюр Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|4
|0.4
|2.
|Ван Веерт Том
|3 (1)
|0.3
|3.
|Frederik Boersting
|2
|0.2
|4.
|Окоре Жорес
|1
|0.1
|5.
|Хильемарк Оскар
|1
|0.1
|6.
|Альманн Якоб
|0
|0
|7.
|Куск Каспер
|0
|0
|8.
|Kristoffer Pallesen
|0
|0
|9.
|Андерсен Лукас
|0
|0
|10.
|Прица Тим
|0
|0
|11.
|Pedro Ferreira2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Святченко Эрик
|2
|0
|2.
|Коолс Дион
|2
|0
|3.
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|4.
|Каюсте Йенс
|2
|0
|5.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|6.
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|7.
|Шольц Александр
|1
|0
|8.
|Краев Божидар
|1
|0
|9.
|Каба Сори
|1
|0
|10.
|Мадсен Николас
|1
|0
|11.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
|12.
|Паулиньо VI
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Pedro Ferreira2
|5
|0
|2.
|Kristoffer Pallesen
|2
|0
|3.
|Альманн Якоб
|2
|0
|4.
|Окоре Жорес
|2
|0
|5.
|Хильемарк Оскар
|2
|0
|6.
|Прица Тим
|0
|1
|7.
|Теландер Расмус
|1
|0
|8.
|Malthe Hoejholt
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|6.25% (1)
|25% (4)
|12.5% (2)
|Ольборг
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген
Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд
Ольборг Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю
Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Ольборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Ольборг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Ольборг Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:3 Митьюлланд Суперлига Дании Ольборг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Ольборг Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 2:3 Митьюлланд Кубок Ольборг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Ольборг 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:0
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|2.
|Брондбю
|9
|6
|0
|3
|17 - 13
|18
|3.
|Сённерйюск
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Ольборг
|0:0
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|5.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|6.
|Вайле
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|7.
|Нордшелланн
|9
|3
|4
|2
|17 - 12
|13
|8.
|Раннерс
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|9.
|Оденсе
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Копенгаген
|9
|3
|1
|5
|15 - 19
|10
|11.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|Нордшелланн
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Сённерйюск
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Брондбю
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|5.
|Орхус
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|6.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Ольборг
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Вайле
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|9.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|10.
|Раннерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|Люнгбю
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|Хорсенс
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|2.
|Брондбю
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|Ольборг
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Вайле
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Митьюлланд
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|7.
|Орхус
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|Копенгаген
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|11.
|Хорсенс
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Ольборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ольборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Ольборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров