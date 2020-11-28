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  2. Матчи
  3. Дания
Митьюлланд
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Ольборг
0'
23' Желтая карточка
Теландер Расмус
39' Желтая карточка
Мадсен Николас
42' Желтая карточка
Альманн Якоб
68' Желтая карточка
Коолс Дион
72' Желтая карточка
Malthe Hoejholt
90'+4
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
34
Андерсон
Микаэль
43
Мадсен
Николас
38
Ониика
Фрэнк
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
31
Гранли
Даниэль
2
Kristoffer
Pallesen
14
Malthe
Hoejholt
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
25
Frederik
Boersting
10
Андерсен
Лукас
Митьюлланд
4-3-3
Ольборг
3-4-3

Ход матча

23'
 
Теландер Расмус
39'
Мадсен Николас
 
42'
 
Альманн Якоб
46'
 
Lukas Klitten
Альманн Якоб
68'
Коолс Дион
 
72'
 
Ван Веерт Том
Куск Каспер
72'
 
Malthe Hoejholt
73'
Мабиль Авер
Мадсен Николас
 
80'
Краев Божидар
Систо Пионе
 
86'
 
Robert Kakeeto
Malthe Hoejholt
90'
 
Нкада Тимоте
Андерсен Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 5 0.5
2. Дрейер Андерс 4 0.4
3. Каба Сори 3 0.3
4. Феррейра Эвандер 1 0.1
5. Ониика Фрэнк 1 0.1
6. Краев Божидар 1 0.1
7. Брумадо Жуниор 1 0.1
8. Святченко Эрик 0 0
9. Андерсон Микаэль 0 0
10. Дюр Николас 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 4 0.4
2. Ван Веерт Том 3 (1) 0.3
3. Frederik Boersting 2 0.2
4. Окоре Жорес 1 0.1
5. Хильемарк Оскар 1 0.1
6. Альманн Якоб 0 0
7. Куск Каспер 0 0
8. Kristoffer Pallesen 0 0
9. Андерсен Лукас 0 0
10. Прица Тим 0 0
11. Pedro Ferreira2 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Святченко Эрик 2 0
2. Коолс Дион 2 0
3. Феррейра Эвандер 2 0
4. Каюсте Йенс 2 0
5. Брумадо Жуниор 2 0
6. Ониика Фрэнк 2 0
7. Шольц Александр 1 0
8. Краев Божидар 1 0
9. Каба Сори 1 0
10. Мадсен Николас 1 0
11. Манджрекар Джеймс 1 0
12. Паулиньо VI 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Pedro Ferreira2 5 0
2. Kristoffer Pallesen 2 0
3. Альманн Якоб 2 0
4. Окоре Жорес 2 0
5. Хильемарк Оскар 2 0
6. Прица Тим 0 1
7. Теландер Расмус 1 0
8. Malthe Hoejholt 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 6.25% (1) 25% (4) 12.5% (2)
 Ольборг 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген
Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд
Ольборг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю
Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Ольборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Митьюлланд 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Ольборг 0:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Ольборг 0:3 Митьюлланд Товарищеские матчи
Ольборг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Ольборг Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:3 Митьюлланд Суперлига Дании Ольборг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Ольборг Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 2:3 Митьюлланд Кубок Ольборг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Ольборг 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 6 2 2 17 - 12 20
2. Брондбю 9 6 0 3 17 - 13 18
3. Сённерйюск 9 5 3 1 17 - 10 18
4. Ольборг 10 4 4 2 11 - 11 16
5. Орхус 9 4 3 2 17 - 11 15
6. Вайле 9 4 2 3 16 - 16 14
7. Нордшелланн 9 3 4 2 17 - 12 13
8. Раннерс 10 4 1 5 14 - 11 13
9. Оденсе 10 3 2 5 14 - 17 11
10. Копенгаген 9 3 1 5 15 - 19 10
11. Люнгбю 9 0 3 6 9 - 20 3
12. Хорсенс 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
2. Нордшелланн 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Сённерйюск 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Брондбю 4 3 0 1 10 - 7 9
5. Орхус 5 3 0 2 12 - 7 9
6. Оденсе 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Вайле 5 2 1 2 9 - 10 7
9. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
10. Раннерс 5 1 1 3 6 - 8 4
11. Люнгбю 5 0 3 2 4 - 8 3
12. Хорсенс 4 0 2 2 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 5 3 0 2 8 - 3 9
2. Брондбю 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
4. Ольборг 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Вайле 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Митьюлланд 5 2 1 2 8 - 11 7
7. Орхус 4 1 3 0 5 - 4 6
8. Копенгаген 4 1 1 2 5 - 9 4
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 5 0 3 2 7 - 9 3
11. Хорсенс 5 0 1 4 2 - 8 1
12. Люнгбю 4 0 0 4 5 - 12 0
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 1.33 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 2.30 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.92 3.90
  3.68 1.60 6.86

Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Ольборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ольборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Ольборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.20 1.32 9.90 1.03 1.52 2.42 3.40 1.29 1.13 5.40 2.02 1.83 1.74 2.04 1.02 11.00 1.25 3.95 1.03 10.00 1.07 7.90 1.02 11.00 1.01 14.50 0.00 14.50
11.75 1.00 11.25 1.02 4.45 1.19 3.45 1.31 2.24 1.72 1.73 2.11 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.60 1.04 7.90
1.74 2.18 1.45 2.85 1.18 5.23 1.65 2.33 1.46 2.84 1.68 2.28 1.43 2.94 1.56 2.51 1.11 7.25 1.58 2.46 1.72 2.21 1.57 2.52 1.28 3.88 1.18 5.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 2.25 1.64 1.05 8.50 1.16 4.50 1.04 9.00
3.45 1.31 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
1.39 3.10 1.22 4.54 1.41 3.02 1.28 3.84 1.52 2.66 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.82 1.42 2.70 1.28 3.45
4.60 1.20 3.32 1.33 1.87 1.93 1.40 2.95 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Ольборг онлайн

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