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  3. Греция
Лариса
0:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Атромитос
0'
42' Желтая карточка
Спарв Тим
55' Желтая карточка
Юнес Хамза
64'
1
Gergely
Nagy
4
Theocharis
Iliadis
16
Жижич
Никола
5
Михаил
Алексиос
25
Manolis
Bertos
8
Милосавлевич
Радомир
6
Спарв
Тим
11
Плателлас
Вангелис
7
Филип
Стелиано
17
Dimitris
Pinakas
99
Юнес
Хамза
22
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
4
Dimitrios
Goutas
3
Галвао
Лукас
50
Josip
Tomasevic
III
12
Гало
Родриго
6
Харисис
Харилаос
7
Бусуладжич
Азер
10
Рабельо
Бриан
77
Христодулопулос
Лазарос
9
Giorgos
Manousos
Лариса
3-5-2
Атромитос
4-3-1-2

Ход матча

42'
Спарв Тим
 
55'
Юнес Хамза
 
55'
Мужек Матео
Михаил Алексиос
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dimitris Pinakas 4 (1) 0.5
2. Спарв Тим 1 0.13
3. Мужек Матео 1 0.13
4. Торже Андрей-Габриэль 0 0
5. Филип Стелиано 0 0
6. Дурмишай Фиорин 0 0
7. Глинос Спиридон 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 4 (3) 0.4
2. Dimitrios Goutas 2 0.2
3. Христодулопулос Лазарос 1 0.1
4. Konstantinos Kotsopoulos 1 0.1
5. Гало Родриго 0 0
6. Н'Сикулу Кларк 0 0

Карточки

Лариса
# Игрок      
1. Торже Андрей-Габриэль 3 0
2. Сецерович Аднан 3 0
3. Дурмишай Фиорин 3 0
4. Спарв Тим 2 0
5. Плателлас Вангелис 2 0
6. Филип Стелиано 2 0
7. Труич Никола 2 0
8. Милосавлевич Радомир 2 0
9. Manolis Bertos 1 0
10. Михаил Алексиос 1 0
11. Николиас Александрос 1 0
12. Юнес Хамза 1 0
13. Georgios Maidanos 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Саломон Патрик 4 0
2. Рисванис Спирос 2 1
3. Матич Боян 2 1
4. Муньис Хуан 1 1
5. Рабельо Бриан 2 0
6. Josip Tomasevic III 2 0
7. Христодулопулос Лазарос 1 0
8. Бусуладжич Азер 1 0
9. Гало Родриго 1 0
10. Янниотис Андреас 1 0
11. Dimitrios Goutas 1 0
12. Харисис Харилаос 1 0
13. Агайев Амир 1 0
14. Галвао Лукас 1 0
15. Stefanos Stroungis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лариса 0 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 50% (3)
 Атромитос 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +4 =7 -9
АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас
Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Волос 0:0 Лариса Лариса 1:2 ПАОК
Атромитос Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос
Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса

Последние игры между собой

Лариса: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Атромитос: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Атромитос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Лариса Суперлига Лариса 0:1 Атромитос Суперлига
Атромитос 2:0 Лариса Суперлига Атромитос 1:0 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Атромитос Суперлига Лариса 2:0 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 6 1 0 15 - 1 19
2. Арис Салоники 7 6 1 0 10 - 3 19
3. ПАОК 8 5 3 0 14 - 5 18
4. АЕК 7 5 1 1 13 - 4 16
5. Атромитос 0:0 10 3 4 3 9 - 13 13
6. Астерас 8 3 3 2 8 - 8 12
7. Волос 8 3 3 2 9 - 9 12
8. ПАС Янина 9 2 3 4 10 - 11 9
9. Панатинаикос 9 2 3 4 7 - 8 9
10. ОФИ 9 2 3 4 12 - 15 9
11. Лариса 0:0 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 5 - 11 5
13. Панетоликос 9 0 4 5 3 - 12 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Астерас 3 2 1 0 2 - 0 7
6. Атромитос 0:0 5 2 1 2 5 - 6 7
7. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
8. Панатинаикос 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 3 - 5 3
10. ОФИ 4 0 3 1 5 - 7 3
11. Лариса 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
12. ПАС Янина 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Ламия 5 0 2 3 4 - 8 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 3 3 0 0 3 - 0 9
2. ПАОК 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Волос 3 2 1 0 5 - 2 7
4. ПАС Янина 5 2 1 2 8 - 7 7
5. АЕК 3 2 0 1 3 - 1 6
6. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
7. Атромитос 0:0 5 1 3 1 4 - 7 6
8. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
9. Астерас 5 1 2 2 6 - 8 5
10. Олимпиакос 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Лариса 0:0 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Панетоликос 5 0 3 2 1 - 5 3
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Спарв Тим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alkazar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лариса
Ничья
Атромитос
4.07
2.90
3.61
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.55 2.10 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 1.87 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 2.90 2.92
  4.07 1.87 3.61

Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.31 1.57 4.20 1.20 1.27 3.55 1.88 1.92 1.64 2.26 1.70 2.15 1.04 9.00 1.14 5.20 1.09 6.50 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
4.20 1.23 2.21 1.74 1.60 2.34 1.35 3.10 1.12 5.50 1.08 6.20 1.02 11.00 1.01 11.50
2.30 1.62 1.93 1.89 1.53 2.49 1.36 3.09 1.37 3.04 1.61 2.32 1.38 3.02 1.41 2.87 1.39 3.02 1.12 6.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.17 4.70 1.41 2.90 1.11 5.80 1.02 11.00
2.19 1.68 1.43 2.83 1.22 4.30
1.55 2.45 1.32 3.35 1.46 2.77 1.31 3.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.78 1.97 1.36 3.00 1.09 6.30
2.65 1.48 1.73 2.11 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
Где смотреть матч Лариса 0:0 Атромитос онлайн

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