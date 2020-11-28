Лариса
0:0
Конец матча
Стадион: Alkazar Stadium
Атромитос
42' Желтая карточкаСпарв Тим
55' Желтая карточкаЮнес Хамза
85' Желтая карточкаТруич Никола
16
Жижич
Никола
99
Юнес
Хамза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Юнес ХамзаНападающий
- Запасные игроки
-
13 Мужек МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Хазаль АлиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Tatsis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
42'
55'
80'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
26 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Dimitris Pinakas
|4 (1)
|0.5
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.13
|3.
|Мужек Матео
|1
|0.13
|4.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|5.
|Филип Стелиано
|0
|0
|6.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|7.
|Глинос Спиридон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Manousos
|4 (3)
|0.4
|2.
|Dimitrios Goutas
|2
|0.2
|3.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.1
|4.
|Konstantinos Kotsopoulos
|1
|0.1
|5.
|Гало Родриго
|0
|0
|6.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|2.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|3.
|Труич Никола
|3
|0
|4.
|Дурмишай Фиорин
|3
|0
|5.
|Спарв Тим
|2
|0
|6.
|Плателлас Вангелис
|2
|0
|7.
|Филип Стелиано
|2
|0
|8.
|Милосавлевич Радомир
|2
|0
|9.
|Юнес Хамза
|2
|0
|10.
|Manolis Bertos
|1
|0
|11.
|Михаил Алексиос
|1
|0
|12.
|Николиас Александрос
|1
|0
|13.
|Georgios Maidanos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саломон Патрик
|4
|0
|2.
|Рисванис Спирос
|2
|1
|3.
|Матич Боян
|2
|1
|4.
|Муньис Хуан
|1
|1
|5.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|6.
|Josip Tomasevic III
|2
|0
|7.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|8.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|9.
|Гало Родриго
|1
|0
|10.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|11.
|Dimitrios Goutas
|1
|0
|12.
|Харисис Харилаос
|1
|0
|13.
|Агайев Амир
|1
|0
|14.
|Галвао Лукас
|1
|0
|15.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лариса
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|50% (3)
|Атромитос
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Лариса Последние 20 матчей: +4 =7 -9АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас
Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Волос 0:0 Лариса Лариса 1:2 ПАОК
Атромитос Последние 20 матчей: +10 =6 -4Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос
Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса
Последние игры между собой
Лариса: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Атромитос: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Атромитос 2:0 Лариса Суперлига Атромитос 1:0 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Атромитос Суперлига Лариса 2:0 Атромитос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|2.
|Арис Салоники
|0:1
|8
|6
|1
|1
|10 - 4
|19
|3.
|ПАОК
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|4.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|5.
|Атромитос
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|6.
|Астерас
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|7.
|Волос
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|8.
|ПАС Янина
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|10.
|ОФИ
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|11.
|Лариса
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|13.
|Панетоликос
|9
|0
|4
|5
|3 - 12
|4
|14.
|Ламия
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Астерас
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|Атромитос
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|8.
|Панатинаикос
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|ОФИ
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|11.
|Лариса
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|ПАС Янина
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|14.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|0:1
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|ПАОК
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Олимпиакос
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Панатинаикос
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Астерас
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Лариса
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|5
|0
|3
|2
|1 - 5
|3
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
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