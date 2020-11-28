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Лариса
0:0
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
42' Желтая карточка
Спарв Тим
55' Желтая карточка
Юнес Хамза
85' Желтая карточка
Труич Никола
90'+5
1
Gergely
Nagy
4
Theocharis
Iliadis
16
Жижич
Никола
5
Михаил
Алексиос
25
Manolis
Bertos
8
Милосавлевич
Радомир
6
Спарв
Тим
11
Плателлас
Вангелис
7
Филип
Стелиано
17
Dimitris
Pinakas
99
Юнес
Хамза
22
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
4
Dimitrios
Goutas
3
Галвао
Лукас
50
Josip
Tomasevic
III
12
Гало
Родриго
6
Харисис
Харилаос
7
Бусуладжич
Азер
10
Рабельо
Бриан
77
Христодулопулос
Лазарос
9
Giorgos
Manousos
Лариса
3-5-2
Атромитос
4-3-1-2

Ход матча

42'
Спарв Тим
 
55'
Юнес Хамза
 
55'
Мужек Матео
Михаил Алексиос
 
62'
Дурмишай Фиорин
Юнес Хамза
 
67'
 
Муньис Хуан
Христодулопулос Лазарос
67'
 
Матич Боян
Рабельо Бриан
80'
Труич Никола
Dimitris Pinakas
 
80'
Хазаль Али
Спарв Тим
 
85'
Труич Никола
 
90'
 
Рисванис Спирос
Гало Родриго
90'
 
Konstantinos Kotsopoulos
Giorgos Manousos
90'
 
Нацос Спиридон
Харисис Харилаос

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 26 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dimitris Pinakas 4 (1) 0.5
2. Спарв Тим 1 0.13
3. Мужек Матео 1 0.13
4. Торже Андрей-Габриэль 0 0
5. Филип Стелиано 0 0
6. Дурмишай Фиорин 0 0
7. Глинос Спиридон 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 4 (3) 0.4
2. Dimitrios Goutas 2 0.2
3. Христодулопулос Лазарос 1 0.1
4. Konstantinos Kotsopoulos 1 0.1
5. Гало Родриго 0 0
6. Н'Сикулу Кларк 0 0

Карточки

Лариса
# Игрок      
1. Торже Андрей-Габриэль 3 0
2. Сецерович Аднан 3 0
3. Труич Никола 3 0
4. Дурмишай Фиорин 3 0
5. Спарв Тим 2 0
6. Плателлас Вангелис 2 0
7. Филип Стелиано 2 0
8. Милосавлевич Радомир 2 0
9. Юнес Хамза 2 0
10. Manolis Bertos 1 0
11. Михаил Алексиос 1 0
12. Николиас Александрос 1 0
13. Georgios Maidanos 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Саломон Патрик 4 0
2. Рисванис Спирос 2 1
3. Матич Боян 2 1
4. Муньис Хуан 1 1
5. Рабельо Бриан 2 0
6. Josip Tomasevic III 2 0
7. Христодулопулос Лазарос 1 0
8. Бусуладжич Азер 1 0
9. Гало Родриго 1 0
10. Янниотис Андреас 1 0
11. Dimitrios Goutas 1 0
12. Харисис Харилаос 1 0
13. Агайев Амир 1 0
14. Галвао Лукас 1 0
15. Stefanos Stroungis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лариса 0 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 50% (3)
 Атромитос 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +4 =7 -9
АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас
Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Волос 0:0 Лариса Лариса 1:2 ПАОК
Атромитос Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос
Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса

Последние игры между собой

Лариса: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Атромитос: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Атромитос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Лариса Суперлига Лариса 0:1 Атромитос Суперлига
Атромитос 2:0 Лариса Суперлига Атромитос 1:0 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Атромитос Суперлига Лариса 2:0 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 8 7 1 0 16 - 1 22
2. Арис Салоники 0:1 8 6 1 1 10 - 4 19
3. ПАОК 8 5 3 0 14 - 5 18
4. АЕК 7 5 1 1 13 - 4 16
5. Атромитос 10 3 4 3 9 - 13 13
6. Астерас 8 3 3 2 8 - 8 12
7. Волос 8 3 3 2 9 - 9 12
8. ПАС Янина 9 2 3 4 10 - 11 9
9. Панатинаикос 9 2 3 4 7 - 8 9
10. ОФИ 9 2 3 4 12 - 15 9
11. Лариса 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 5 - 11 5
13. Панетоликос 9 0 4 5 3 - 12 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 0:1 5 3 1 1 7 - 4 10
5. Астерас 3 2 1 0 2 - 0 7
6. Атромитос 5 2 1 2 5 - 6 7
7. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
8. Панатинаикос 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 3 - 5 3
10. ОФИ 4 0 3 1 5 - 7 3
11. Лариса 3 0 2 1 2 - 4 2
12. ПАС Янина 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Ламия 5 0 2 3 4 - 8 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 0:1 3 3 0 0 3 - 0 9
2. ПАОК 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Олимпиакос 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Волос 3 2 1 0 5 - 2 7
5. ПАС Янина 5 2 1 2 8 - 7 7
6. АЕК 3 2 0 1 3 - 1 6
7. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Астерас 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Панетоликос 5 0 3 2 1 - 5 3
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Спарв Тим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alkazar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 1.95 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 1.18 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 2.90 2.92
  14.80 1.07 13.38

Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.23 3.90 4.20 1.20 1.27 3.55 1.88 1.92 1.64 2.26 1.70 2.15 1.04 9.00 1.14 5.20 1.09 6.50 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
4.20 1.23 2.21 1.74 1.60 2.34 1.35 3.10 1.12 5.50 1.08 6.20 1.02 11.00 1.01 11.50
1.68 2.20 1.42 2.84 1.17 4.91 1.36 3.09 1.37 3.04 1.61 2.32 1.38 3.02 1.41 2.87 1.39 3.02 1.12 6.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.17 4.70 1.41 2.90 1.11 5.80 1.02 11.00
2.19 1.68 1.43 2.83 1.22 4.30
1.55 2.45 1.32 3.35 1.46 2.77 1.31 3.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.78 1.97 1.36 3.00 1.09 6.30
2.65 1.48 1.73 2.11 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
Где смотреть матч Лариса 0:0 Атромитос онлайн

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