Беневенто
Позже
Стадион: Чиро Вигорито
Ювентус
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|3
|0.38
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|0.38
|3.
|Кальдирола Лука
|2
|0.25
|4.
|Инсинье Роберто
|1
|0.13
|5.
|Импрота Риккардо
|1
|0.13
|6.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.13
|7.
|Сау Марко
|0
|0
|8.
|Фулон Дам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|8 (2)
|1
|2.
|Мората Альваро
|2
|0.25
|3.
|Кулушевски Деян
|2
|0.25
|4.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.13
|5.
|Рабио Адриен
|1
|0.13
|6.
|Кьеза Федерико
|0
|0
|7.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|8.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|9.
|Данило Луис
|0
|0
|10.
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|11.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Глик Камил
|3
|0
|2.
|Скьяттарелла Паскуале
|3
|0
|3.
|Фулон Дам
|3
|0
|4.
|Капрари Джанлука
|1
|1
|5.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|6.
|Маджио Кристиан
|1
|0
|7.
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|8.
|Ионице Артур
|1
|0
|9.
|Дабо Брайан
|1
|0
|10.
|Импрота Риккардо
|1
|0
|11.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|3
|1
|2.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|2
|0
|4.
|Кьеза Федерико
|0
|1
|5.
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|6.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|7.
|Данило Луис
|1
|0
|8.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|9.
|Мело Артур
|1
|0
|10.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Ювентус
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +8 =3 -9Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи
Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус
Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|14
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|13.
|Беневенто
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 20
|5
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|6.
|Кальяри
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 6
|6
|8.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|16.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|17.
|Беневенто
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Ювентус
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|12.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|13.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|14.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|18.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Парма
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беневенто - Ювентус
Исход игры
Беневенто
1.3% (2)
Ничья
1.3% (2)
Ювентус
97.3% (146)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
39.86% (59)
Нет
60.14% (89)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
42.7% (64)
1:2 Ювентус
20% (30)
1:3 Ювентус
13.3% (20)
0:3 Ювентус
9.3% (14)
0:1 Ювентус
6.7% (10)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:4 Ювентус
1.3% (2)
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