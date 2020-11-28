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Беневенто
 
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Стадион:
Ювентус
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
16
Импрота
Риккардо
29
Ионице
Артур
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
38
Фработта
Джанлука
16
Куадрадо
Хуан
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
8
Ремзи
Аарон
10
Дибала
Пауло
9
Мората
Альваро
Беневенто
4-3-2-1
Ювентус
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.38
2. Капрари Джанлука 3 0.38
3. Кальдирола Лука 2 0.25
4. Инсинье Роберто 1 0.13
5. Импрота Риккардо 1 0.13
6. Летиция Гаэтано 1 0.13
7. Сау Марко 0 0
8. Фулон Дам 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 8 (2) 1
2. Мората Альваро 2 0.25
3. Кулушевски Деян 2 0.25
4. Бонуччи Леонардо 1 0.13
5. Рабио Адриен 1 0.13
6. Кьеза Федерико 0 0
7. Ремзи Аарон 0 0
8. Куадрадо Хуан 0 0
9. Данило Луис 0 0
10. Маккенни Уэстон 0 0
11. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Глик Камил 3 0
2. Скьяттарелла Паскуале 3 0
3. Фулон Дам 3 0
4. Капрари Джанлука 1 1
5. Кальдирола Лука 2 0
6. Маджио Кристиан 1 0
7. Хетемай Перпарим 1 0
8. Ионице Артур 1 0
9. Дабо Брайан 1 0
10. Импрота Риккардо 1 0
11. Летиция Гаэтано 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 3 1
2. Фработта Джанлука 2 0
3. Кулушевски Деян 2 0
4. Кьеза Федерико 0 1
5. Куадрадо Хуан 1 0
6. Бонуччи Леонардо 1 0
7. Данило Луис 1 0
8. Бентанкур Родриго 1 0
9. Мело Артур 1 0
10. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Ювентус 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи
Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус
Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
5. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
6. Наполи Заявка 8 5 0 3 16 - 10 14
7. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
8. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
9. Верона Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
6. Кальяри Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Наполи Заявка 4 2 0 2 11 - 6 6
8. Болонья Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Аталанта Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
15. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Дженоа Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
17. Беневенто Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
11. Ювентус Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
12. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
13. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
14. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Верона Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Фиорентина Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
18. Удинезе Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Парма Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! В продолжении игрового дня итальянской Серии А нас ждет любопытный поединок между "Беневенто" и "Ювентусом". В составе обеих команд много опытных игроков, что гарантирует нам напряженный и интригующий поединок. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 150
Беневенто 1.3% (2)
X 1.3% (2)
Ювентус 97.3% (146)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Ювентус
8.64
5.13
1.47
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.80 4.90 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 4.80 1.47
Бонус: 5 000 ₽ 8.40 4.95 1.40
  8.64 5.13 1.40

Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 11.50 1.02 4.70 1.17 3.95 1.22 2.46 1.60 2.18 1.73 1.92 1.94 1.72 2.20 1.55 2.40 1.29 3.55 1.22 4.30 1.08 6.80 1.08 7.50 1.01 12.50 1.01 12.50
14.75 1.02 5.00 1.18 3.94 1.26 2.41 1.58 1.91 1.91 1.60 2.49 1.30 3.60 1.22 4.40 1.09 7.60 1.08 8.50 1.02 14.75
5.20 1.19 2.47 1.60 2.20 1.74 1.93 1.97 1.71 2.24 1.58 2.52 1.58 2.53 1.24 4.47 1.12 7.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.46 1.55 1.61 2.31 1.23 4.10
3.68 1.28 2.59 1.50 1.64 2.26 1.24 4.05 1.16 5.20
3.23 1.39 2.57 1.56 1.93 1.98 1.64 2.39 1.44 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.94 1.81 1.49 2.65 1.31 3.30
5.00 1.17 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 2.00
Букмекер Да Нет
4.50 1.21
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
Где смотреть матч Беневенто - Ювентус онлайн

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Прогнозы на матч Беневенто - Ювентус

Исход игры
Беневенто
1.3% (2)
Ничья
1.3% (2)
Ювентус
97.3% (146)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
39.86% (59)
Нет
60.14% (89)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
42.7% (64)
1:2 Ювентус
20% (30)
1:3 Ювентус
13.3% (20)
0:3 Ювентус
9.3% (14)
0:1 Ювентус
6.7% (10)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:4 Ювентус
1.3% (2)
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