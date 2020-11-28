  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Бранн
3:1
Конец матча

Стадион:
Олесунн
0'
16' Желтая карточка
Оулафссон Давид-Кристьян
0:0
20' Не забитый пенальти
Бармен Кристоффер
28' Желтая карточка
Gudmund Taksdal Kongshavn
1:0
36' Гол
Daouda Bamba
1:1
39' Гол
Vetle Fiskerstrand
2:1
44' Гол
Daouda Bamba
3:1
61' Гол
Daouda Bamba
89' Желтая карточка
Ole Kolskogen
90'+4
1
Опдаль
Хокон
18
Ole
Blomberg
4
Фьолусон
Йон
Гудни
3
Форрен
Вегард
21
Кристиансен
Рубен
29
Бармен
Кристоффер
9
Странд
Петтер
27
Свеннсен
Сандер
16
Тейлор
Роберт
5
Грогор
Томас
11
Daouda
Bamba
25
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
21
Kasper
Joergensen5
39
Карамоко
Бенджамин
6
Клинкенберг
Фредерикус
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
16
Joergen
Hatlehol
20
Parfait
Bizoza
30
Узочакву
Арнест
7
Erikson
Lima
41
Markus
Seehusen
Karlsbakk
36
Vetle
Fiskerstrand
Бранн
4-2-3-1
Олесунн
4-5-1

Ход матча

16'
 
Оулафссон Давид-Кристьян
20'
Бармен Кристоффер
0:0
28'
 
Gudmund Taksdal Kongshavn
36'
Daouda Bamba
(Тейлор Роберт)
1:0
39'
1:1
Vetle Fiskerstrand
(Kasper Joergensen5)
44'
Daouda Bamba
2:1
46'
 
Гроннер Йонас
Erikson Lima
46'
 
Shaquill Sno
Markus Seehusen Karlsbakk
46'
 
Ли Андреас
Gudmund Taksdal Kongshavn
59'
 
Mamadou Diaw
Joergen Hatlehol
59'
Ole Kolskogen
Фьолусон Йон Гудни
 
61'
Daouda Bamba
3:1
73'
Соренсен Гилли
Свеннсен Сандер
 
74'
 
Ларсен Петер-Орри
Vetle Fiskerstrand
84'
Расмуссен Матиас
Daouda Bamba
 
89'
Ole Kolskogen
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daouda Bamba 10 0.38
2. Кумсан Джилберт 8 0.31
3. Тейлор Роберт 5 0.19
4. Странд Петтер 3 0.12
5. Бармен Кристоффер 2 (1) 0.08
6. Daniel A. Pedersen 2 0.08
7. Хауген Фредрик 1 0.04
8. Твейта Йон-Хельге 1 0.04
9. Свеннсен Сандер 1 0.04
10. Грогор Томас 1 0.04
11. Erland Hustad 1 0.04
12. Тенисте Тайо 0 0
13. Форрен Вегард 0 0
14. Кристиансен Рубен 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 11 (1) 0.42
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 4 (2) 0.15
3. Simen Bolkan Nordli 4 (1) 0.15
4. Хеуген Сигурд 3 (1) 0.12
5. Parfait Bizoza 2 0.08
6. Ларсен Петер-Орри 1 0.04
7. Markus Seehusen Karlsbakk 1 0.04
8. Vetle Fiskerstrand 1 0.04
9. Shaquill Sno 0 0
10. Карамоко Бенджамин 0 0
11. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
12. Клинкенберг Фредерикус 0 0
13. Kasper Joergensen5 0 0

Карточки

Бранн
# Игрок      
1. Бармен Кристоффер 4 0
2. Ордагич Амер 4 0
3. Форрен Вегард 3 0
4. Daniel A. Pedersen 3 0
5. Кумсан Джилберт 3 0
6. Странд Петтер 3 0
7. Акоста Бисмарк 3 0
8. Тейлор Роберт 3 0
9. Ole Kolskogen 3 0
10. Аамада Али 2 0
11. Кристиансен Рубен 2 0
12. Daouda Bamba 2 0
13. Erland Hustad 2 0
14. Тенисте Тайо 1 0
15. Хауген Фредрик 1 0
16. Фьолусон Йон Гудни 1 0
17. Твейта Йон-Хельге 1 0
18. Опдаль Хокон 1 0
19. Грогор Томас 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Хеуген Сигурд 7 1
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 7 0
3. Parfait Bizoza 6 0
4. Оулафссон Давид-Кристьян 4 1
5. Staale Steen Saethre 4 0
6. Shaquill Sno 4 0
7. Гроннер Йонас 3 0
8. Карамоко Бенджамин 3 0
9. Gudmund Taksdal Kongshavn 3 0
10. Узочакву Арнест 3 0
11. Simen Bolkan Nordli 3 0
12. Карлсен Фредрик 2 0
13. Ли Андреас 2 0
14. Гретарссон Даниэль 2 0
15. Erikson Lima 2 0
16. Kasper Joergensen5 2 0
17. Ларсен Петер-Орри 1 0
18. Фридьонссон Хольмберт 1 0
19. Oddbjoern Lie 1 0
20. Joergen Hatlehol 1 0
21. Клинкенберг Фредерикус 1 0
22. Isak Dybvik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 22.86% (8) 5.71% (2) 14.29% (5) 20% (7) 22.86% (8) 14.29% (5)
 Олесунн 7.41% (2) 33.33% (9) 22.22% (6) 3.7% (1) 18.52% (5) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Русенборг 2:3 Бранн Бранн 1:2 Хёугесунн Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек
Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн
Олесунн Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Олесунн 1:1 Волеренга Будё-Глимт 7:0 Олесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Олесунн 0:3 Одд
Стабек 4:0 Олесунн Олесунн 1:2 Кристиансунд Олесунн 1:2 Русенборг Викинг 5:2 Олесунн Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн

Последние игры между собой

Бранн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Олесунн: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Олесунн 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 3:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Олесунн Типпелиген
Бранн 6:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Бранн Типпелиген Олесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи Олесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 0:0 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Олесунн Типпелиген Бранн 2:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Бранн Типпелиген Олесунн 3:1 Бранн Типпелиген Олесунн 2:1 Бранн Кубок НМ Бранн 1:2 Олесунн Кубок НМ Бранн 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Бранн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 25 22 2 1 85 - 28 68
2. Мольде 25 16 2 7 62 - 30 50
3. Волеренга 25 13 7 5 42 - 29 46
4. Русенборг 25 13 6 6 45 - 28 45
5. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
6. Кристиансунд 25 10 10 5 47 - 35 40
7. Викинг 26 11 6 9 48 - 45 39
8. Хёугесунн 25 10 4 11 32 - 40 34
9. Стабек 25 7 10 8 31 - 37 31
10. Бранн 26 8 7 11 36 - 44 31
11. Сарпсборг-08 25 8 4 13 30 - 35 28
12. Саннефьёрд 25 8 4 13 27 - 40 28
13. Старт 26 6 7 13 31 - 49 25
14. Стрёмсгодсет 25 5 9 11 31 - 47 24
15. Мьёндален 25 6 2 17 21 - 42 20
16. Олесунн 26 2 5 19 28 - 75 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 12 12 0 0 46 - 8 36
2. Мольде 12 9 1 2 32 - 11 28
3. Волеренга 12 8 4 0 27 - 12 28
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 13 6 3 4 30 - 20 21
7. Хёугесунн 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Кристиансунд 12 5 4 3 27 - 19 19
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 19 - 13 19
10. Старт 13 5 4 4 20 - 18 19
11. Стабек 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Стрёмсгодсет 13 3 5 5 17 - 23 14
13. Саннефьёрд 12 3 4 5 10 - 17 13
14. Бранн 13 3 4 6 18 - 18 13
15. Мьёндален 12 4 0 8 12 - 17 12
16. Олесунн 13 1 3 9 15 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 10 2 1 39 - 20 32
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 13 5 6 2 20 - 16 21
4. Русенборг 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Волеренга 13 5 3 5 15 - 17 18
6. Викинг 13 5 3 5 18 - 25 18
7. Бранн 13 5 3 5 18 - 26 18
8. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
9. Саннефьёрд 13 5 0 8 17 - 23 15
10. Хёугесунн 12 4 2 6 11 - 19 14
11. Стабек 12 2 6 4 15 - 23 12
12. Стрёмсгодсет 12 2 4 6 14 - 24 10
13. Сарпсборг-08 12 2 3 7 11 - 22 9
14. Мьёндален 13 2 2 9 9 - 25 8
15. Старт 13 1 3 9 11 - 31 6
16. Олесунн 13 1 2 10 13 - 41 5
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 8.50 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.85 9.90

Самый высокий коэффициент на матч «Бранн» – «Олесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бранн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бранн» – «Олесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.00 1.08 13.50 1.01 2.55 1.47 4.40 1.19 1.52 2.42 2.03 1.79 2.10 1.74 1.84 1.97 3.60 1.25 1.36 3.00 2.08 1.70 1.12 5.80 1.18 4.50 1.02 11.00 1.02 12.60
12.75 1.00 13.75 1.00 5.40 1.15 4.55 1.20 2.70 1.52 2.00 1.81 1.65 2.18 1.35 2.98 1.25 3.48 1.10 5.70 1.08 6.30 1.00 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.57 2.31 2.60 1.45 1.05 8.50 1.27 3.60 1.03 10.00
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.10 1.69 1.57 2.33 1.35 3.10
5.30 1.16 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Бранн 3:1 Олесунн онлайн

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