16' Желтая карточкаОулафссон Давид-Кристьян
0:0
20' Не забитый пенальтиБармен Кристоффер
28' Желтая карточкаGudmund Taksdal Kongshavn
1:0
36' ГолDaouda Bamba
1:1
39' ГолVetle Fiskerstrand
2:1
44' ГолDaouda Bamba
3:1
61' ГолDaouda Bamba
89' Желтая карточкаOle Kolskogen
18
Ole
Blomberg
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ole BlombergЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daouda BambaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Mamadou Diaw
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
20'
36'
1:0
39'
44'
2:1
61'
3:1
89'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daouda Bamba
|10
|0.38
|2.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.31
|3.
|Тейлор Роберт
|5
|0.19
|4.
|Странд Петтер
|3
|0.12
|5.
|Бармен Кристоффер
|2 (1)
|0.08
|6.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.08
|7.
|Хауген Фредрик
|1
|0.04
|8.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|9.
|Свеннсен Сандер
|1
|0.04
|10.
|Грогор Томас
|1
|0.04
|11.
|Erland Hustad
|1
|0.04
|12.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|13.
|Форрен Вегард
|0
|0
|14.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|11 (1)
|0.42
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|4 (2)
|0.15
|3.
|Simen Bolkan Nordli
|4 (1)
|0.15
|4.
|Хеуген Сигурд
|3 (1)
|0.12
|5.
|Parfait Bizoza
|2
|0.08
|6.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0.04
|7.
|Markus Seehusen Karlsbakk
|1
|0.04
|8.
|Vetle Fiskerstrand
|1
|0.04
|9.
|Shaquill Sno
|0
|0
|10.
|Карамоко Бенджамин
|0
|0
|11.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|12.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
|13.
|Kasper Joergensen5
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бармен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Ордагич Амер
|4
|0
|3.
|Форрен Вегард
|3
|0
|4.
|Daniel A. Pedersen
|3
|0
|5.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|6.
|Странд Петтер
|3
|0
|7.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|8.
|Тейлор Роберт
|3
|0
|9.
|Ole Kolskogen
|3
|0
|10.
|Аамада Али
|2
|0
|11.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|12.
|Daouda Bamba
|2
|0
|13.
|Erland Hustad
|2
|0
|14.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|15.
|Хауген Фредрик
|1
|0
|16.
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0
|17.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|18.
|Опдаль Хокон
|1
|0
|19.
|Грогор Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хеуген Сигурд
|7
|1
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|7
|0
|3.
|Parfait Bizoza
|6
|0
|4.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|4
|1
|5.
|Staale Steen Saethre
|4
|0
|6.
|Shaquill Sno
|4
|0
|7.
|Гроннер Йонас
|3
|0
|8.
|Карамоко Бенджамин
|3
|0
|9.
|Gudmund Taksdal Kongshavn
|3
|0
|10.
|Узочакву Арнест
|3
|0
|11.
|Simen Bolkan Nordli
|3
|0
|12.
|Карлсен Фредрик
|2
|0
|13.
|Ли Андреас
|2
|0
|14.
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|15.
|Erikson Lima
|2
|0
|16.
|Kasper Joergensen5
|2
|0
|17.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0
|18.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|19.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|20.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|21.
|Клинкенберг Фредерикус
|1
|0
|22.
|Isak Dybvik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|14.29% (5)
|20% (7)
|22.86% (8)
|14.29% (5)
|Олесунн
|7.41% (2)
|33.33% (9)
|22.22% (6)
|3.7% (1)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +4 =6 -10Русенборг 2:3 Бранн Бранн 1:2 Хёугесунн Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек
Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн
Олесунн Последние 20 матчей: +2 =3 -15Олесунн 1:1 Волеренга Будё-Глимт 7:0 Олесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Олесунн 0:3 Одд
Стабек 4:0 Олесунн Олесунн 1:2 Кристиансунд Олесунн 1:2 Русенборг Викинг 5:2 Олесунн Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн
Последние игры между собой
Бранн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Олесунн: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Бранн 6:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Бранн Типпелиген Олесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи Олесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 0:0 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Олесунн Типпелиген Бранн 2:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Бранн Типпелиген Олесунн 3:1 Бранн Типпелиген Олесунн 2:1 Бранн Кубок НМ Бранн 1:2 Олесунн Кубок НМ Бранн 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Бранн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|25
|22
|2
|1
|85 - 28
|68
|2.
|Мольде
|25
|16
|2
|7
|62 - 30
|50
|3.
|Волеренга
|25
|13
|7
|5
|42 - 29
|46
|4.
|Русенборг
|25
|13
|6
|6
|45 - 28
|45
|5.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Кристиансунд
|25
|10
|10
|5
|47 - 35
|40
|7.
|Викинг
|26
|11
|6
|9
|48 - 45
|39
|8.
|Хёугесунн
|25
|10
|4
|11
|32 - 40
|34
|9.
|Стабек
|25
|7
|10
|8
|31 - 37
|31
|10.
|Бранн
|26
|8
|7
|11
|36 - 44
|31
|11.
|Сарпсборг-08
|25
|8
|4
|13
|30 - 35
|28
|12.
|Саннефьёрд
|25
|8
|4
|13
|27 - 40
|28
|13.
|Старт
|26
|6
|7
|13
|31 - 49
|25
|14.
|Стрёмсгодсет
|25
|5
|9
|11
|31 - 47
|24
|15.
|Мьёндален
|25
|6
|2
|17
|21 - 42
|20
|16.
|Олесунн
|26
|2
|5
|19
|28 - 75
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|12
|12
|0
|0
|46 - 8
|36
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|32 - 11
|28
|3.
|Волеренга
|12
|8
|4
|0
|27 - 12
|28
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Викинг
|13
|6
|3
|4
|30 - 20
|21
|7.
|Хёугесунн
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|8.
|Кристиансунд
|12
|5
|4
|3
|27 - 19
|19
|9.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|19 - 13
|19
|10.
|Старт
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|11.
|Стабек
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|17 - 23
|14
|13.
|Саннефьёрд
|12
|3
|4
|5
|10 - 17
|13
|14.
|Бранн
|13
|3
|4
|6
|18 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|12
|4
|0
|8
|12 - 17
|12
|16.
|Олесунн
|13
|1
|3
|9
|15 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|10
|2
|1
|39 - 20
|32
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|4.
|Русенборг
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Волеренга
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|6.
|Викинг
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|7.
|Бранн
|13
|5
|3
|5
|18 - 26
|18
|8.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|9.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|17 - 23
|15
|10.
|Хёугесунн
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|11.
|Стабек
|12
|2
|6
|4
|15 - 23
|12
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|13.
|Сарпсборг-08
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|14.
|Мьёндален
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|15.
|Старт
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
|16.
|Олесунн
|13
|1
|2
|10
|13 - 41
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бранн» – «Олесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бранн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бранн» – «Олесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров